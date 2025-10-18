Перетворити руїни на нове житло. Як в Україні знищеним обстрілами будинкам дають «друге життя»

За роки повномасштабної війни Росії проти України, російська армія під час обстрілів, бомбардувань, дронових та ракетних атак знищила понад сотні тисяч житлових будинків. Разом зі смертями, пораненнями, знищенням житла й комунікацій, такі удари залишають по собі ще одну проблему – груди бетону та цегли, які накопичуються із кожним новим руйнуванням. «Їх не можна вивезти на звалище, на них не можна просто махнути рукою, їх не можна навіть використати для латання ям, бо просто немає стільки ям, які можна було б цим всім заповнити, – каже в коментарі для Радіо Свобода Леон Блек, експерт із інфраструктурних матеріалів з Лідського університету. Він – один із керівників ініціативи S3RoU, що на чолі з британськими, українськими та нідерландськими інженерами займається переробкою уламків будівель на нові будматеріали.

«Переробці приділялося не надто багато уваги до вторгнення Росії, – сказав Блек, вказавши на те, що бетон в Україні переважно виробляється з покладів каменю та корисних копалин. – Тепер уламків занадто багато, щоб просто закопувати їх на звалищах або використовувати в низькоякісних роботах» Натомість спеціалісти проєкту S3RoU за новітньою технологією розщеплюють бетонні уламки на початкові складові – подрібнюють, «балістично сепарують» і нагрівають, а на виході отримують гравій, пісок та суху цементну суміш. Цей процес можна порівняти із перетворенням торту назад на борошно, цукор та яйця, з яких після цього можна було б приготувати іншу випічку.

За словами засновників проєкту, такий перероблений цемент буде на 30% дешевшим за первинний, до того ж – він підходить для більшості застосувань у будівництві, каже Леон Блек. Під час переробки уламків виділяється лише маленький відсоток від тої кількості вуглекислого газу, яка зазвичай утворюється при виготовленні первинного цементу за традиційною технологією. Зараз виробництво первинного цементу спричиняє аж 8% з усіх парникових викидів, пов’язаних із діяльністю людини. Кінцевою метою проєкту S3RoU є створення парку «повністю мобільних станцій для переробки бетону», встановлених на вантажівках. Таким чином установку для виготовлення переробленого цементу можна буде перевезти у будь-яку точку України і прямо на місці перетворити будівельне сміття у новий будматеріал.

Один такий переробний комплекс прибув в Україну цього літа і зараз проходить випробування під Києвом. Наразі в планах – виготовлення демонстраційних продуктів з новітніх матеріалів, зокрема бетонної бруківки з переробленого щебеню. Задля просування проєкту з переробки відходів на ній хочуть розмістити спеціальні QR-коди. Проте потенційне масштабування переробки уламків будівель в Україні має одну ключову небезпеку – розповсюдження канцерогенного азбесту, який вивільняється через удари ракет та дронів. Через його шкоду для здоров'я людини, у країнах ЄС азбест заборонений для використання у будівництві ще з 2005 року. В Україні ж заборону ввели лише у 2022 році, і цей мінерал досі є поширеним по всій її території. Блек каже, що раніше велася розробка портативного детектора азбесту, і спочатку продукт здавався перспективним, але зрештою компанія-розробниця відмовилася від нього. «А отже в рішенні цієї проблеми ми повернулися на початкову точку», – каже він.