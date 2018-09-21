Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Вересень 2018, Київ 19:14
Фотогалереї

«Вільні люди» закликали зупинити співпрацю зі «112», NewsOne та «Інтером» – фото

Активісти громадської організації «Вільні люди» 21 вересня прийшли під стіни Верховної Ради аби закликати народних депутатів, громадських діячів та журналістів припинити співпрацювати з каналами, що транслюють проросійські настрої. Під час акції активісти роздавали листівки з гаслами «Обережно! Рупори Кремля!» і «Не дивися! Не слухай! Не співпрацюй!», доповнені зображеннями власників деяких медіа: Андрія Портнова («NewsOne»), Віктора Медведчука («112 Україна»), Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна («Інтер»).

Громадська ініціатива «Вільні люди» з 2016 року втілюють громадську кампанію «Інтеру – бойкот». Активісти неодноразово заявляли про прагнення зупинити мовлення телеканалу, після моніторингу ефірів, за підсумками якого лідерам за візитами на програми публічно вручали «антипремії ім. Кісєльова-Шувалова».
З вересня 2018 року «Вільні люди» проводять моніторинг із виявлення політиків з проукраїнською позицією в ефірах «112» та «NewsOne».
&laquo;Вільні люди&raquo; закликають українських політиків та громадських діячів не давати коментарів, не відвідувати телеефіри та ігнорувати журналістів-пропагандистів
1 «Вільні люди» закликають українських політиків та громадських діячів не давати коментарів, не відвідувати телеефіри та ігнорувати журналістів-пропагандистів
Під час акції активісти роздавали листівки з гаслами &laquo;Обережно! Рупори Кремля!&raquo; і &laquo;Не дивися! Не слухай! Не співпрацюй!&raquo;
2 Під час акції активісти роздавали листівки з гаслами «Обережно! Рупори Кремля!» і «Не дивися! Не слухай! Не співпрацюй!»
Банер із зображеннями власників деяких медіа: Андрія Портнова (&laquo;NewsOne&raquo;), Віктора Медведчука (&laquo;112 Україна&raquo;), Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна (&laquo;Інтер&raquo;)
3 Банер із зображеннями власників деяких медіа: Андрія Портнова («NewsOne»), Віктора Медведчука («112 Україна»), Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна («Інтер»)
На зображенні &ndash; представник України у Мінському процесі, зокрема у питанні обміну полоненими та звільненні політв&rsquo;язнів із російських тюрем, лідер &laquo;Українського вибору&raquo; Віктор Медведчук. Раніше група народних депутатів закликала Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України розслідувати, як вони стверджують, антиукраїнську діяльність Віктора Медведчука, про це вони заявили 4 вересня у залі парламенту
4 На зображенні – представник України у Мінському процесі, зокрема у питанні обміну полоненими та звільненні політв’язнів із російських тюрем, лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук. Раніше група народних депутатів закликала Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України розслідувати, як вони стверджують, антиукраїнську діяльність Віктора Медведчука, про це вони заявили 4 вересня у залі парламенту
Зображення&nbsp;Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна. У 2016 році&nbsp;Інститут масової інформації та Незалежна медіа-профспілка України опублікували щорічний антирейтинг &laquo;Вороги преси&raquo; &ndash; серед першої десятки&nbsp;Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін &laquo;за перетворення новинної служби каналу &laquo;Інтер&raquo; в піар-службу &laquo;Опозиційного блоку&raquo;
5 Зображення Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна. У 2016 році Інститут масової інформації та Незалежна медіа-профспілка України опублікували щорічний антирейтинг «Вороги преси» – серед першої десятки Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін «за перетворення новинної служби каналу «Інтер» в піар-службу «Опозиційного блоку»
Юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича&nbsp;Андрій Портнов зображений на банері активістів.&nbsp;Наприкінці серпня Андрій Портнов&nbsp;повідомив, що отримав в управління телеканал NewsOne.&nbsp;На початку вересня цього року частина депутатів з фракцій &laquo;Народний фронт&raquo;, &laquo;Блок Петра Порошенка&raquo;, &laquo;Батьківщина&raquo; вийшли до парламентської трибуни із закликом&nbsp;бойкотувати &laquo;112 канал&raquo;, &laquo;NewsOne&raquo;, &laquo;Інтер&raquo; та &laquo;всі канали, які належать проросійським олігархам і роблять все, щоб просувати російські ідеї&raquo;
6 Юрист, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов зображений на банері активістів. Наприкінці серпня Андрій Портнов повідомив, що отримав в управління телеканал NewsOne. На початку вересня цього року частина депутатів з фракцій «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Батьківщина» вийшли до парламентської трибуни із закликом бойкотувати «112 канал», «NewsOne», «Інтер» та «всі канали, які належать проросійським олігархам і роблять все, щоб просувати російські ідеї»
Під час акції активісти особисто поспілкувались з частими гостями ефірів &laquo;112&raquo; і &laquo;NewsOne&raquo;: Бориславом Березою, Бориславом Розенблатом та іншими народними депутатами. З інформацією від активістів ознайомилась виконувач обов&#39;язків міністра охорони здоров&rsquo;я Уляна Супрун
7 Під час акції активісти особисто поспілкувались з частими гостями ефірів «112» і «NewsOne»: Бориславом Березою, Бориславом Розенблатом та іншими народними депутатами. З інформацією від активістів ознайомилась виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

Дивитись коментарі

Нагору
XS
SM
MD
LG