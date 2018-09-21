«Вільні люди» закликали зупинити співпрацю зі «112», NewsOne та «Інтером» – фото

Активісти громадської організації «Вільні люди» 21 вересня прийшли під стіни Верховної Ради аби закликати народних депутатів, громадських діячів та журналістів припинити співпрацювати з каналами, що транслюють проросійські настрої. Під час акції активісти роздавали листівки з гаслами «Обережно! Рупори Кремля!» і «Не дивися! Не слухай! Не співпрацюй!», доповнені зображеннями власників деяких медіа: Андрія Портнова («NewsOne»), Віктора Медведчука («112 Україна»), Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна («Інтер»).
Громадська ініціатива «Вільні люди» з 2016 року втілюють громадську кампанію «Інтеру – бойкот». Активісти неодноразово заявляли про прагнення зупинити мовлення телеканалу, після моніторингу ефірів, за підсумками якого лідерам за візитами на програми публічно вручали «антипремії ім. Кісєльова-Шувалова».
З вересня 2018 року «Вільні люди» проводять моніторинг із виявлення політиків з проукраїнською позицією в ефірах «112» та «NewsOne».
Громадська ініціатива «Вільні люди» з 2016 року втілюють громадську кампанію «Інтеру – бойкот». Активісти неодноразово заявляли про прагнення зупинити мовлення телеканалу, після моніторингу ефірів, за підсумками якого лідерам за візитами на програми публічно вручали «антипремії ім. Кісєльова-Шувалова».
З вересня 2018 року «Вільні люди» проводять моніторинг із виявлення політиків з проукраїнською позицією в ефірах «112» та «NewsOne».
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