«Вільні люди» закликали зупинити співпрацю зі «112», NewsOne та «Інтером» – фото

7 Під час акції активісти особисто поспілкувались з частими гостями ефірів «112» і «NewsOne»: Бориславом Березою, Бориславом Розенблатом та іншими народними депутатами. З інформацією від активістів ознайомилась виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун