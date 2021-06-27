Радіо Свобода Weekly: Підвищення виплат і пенсій та COVID-штам «Дельта» в Україні

Де Росія?», «Слава Швеції!», «виття вати» та «план Шевченка»: соцмережі про вихід України в плей-оф «Євро»

Збірна України вперше в історії пробивається до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Щоправда, не своїми силами, а завдяки іншим командам: Швеції, яка перемогла Польщу (3:2), й Іспанії, яка розгромила Словаччину (5:0). Ці результати матчів дозволили «синьо-жовтим» потрапити до четвірки найкращих команд, які посіли треті місця в своїх групах. Українські соцмережі заполонили чергові жарти про побратимство зі Швецією і план Шевченка, а в Росії знову не залишили без уваги збірну України. До речі, вже втретє за «Євро-2020». Зібрали найцікавіше з соцмереж в огляді.

Цікаво, що в 1/8 чемпіонату Європи Україна зіграє саме зі Швецією, якій вона і завдячує за вихід до наступного етапу. Матч відбудеться 29 червня о 22:00 у Глазго на стадіоні «Гемпден Парк».

Есмінець Британії проти ВМС Росії

У Великій Британії на автобусній зупинці знайшли втрачені таємні документи Міністерства оборони. Вони стосувалися, зокрема, підготовки проходу британського есмінця HMS Defender українськими територіальними водами біля окупованого Росією Криму.

Британський есмінець HMS Defender йшов 23 червня з Одеси до Грузії, найкоротшим маршрутом, що пролягає поблизу Севастополя. Росія залучила берегову охорону і авіацію, намагаючись змусити корабель вийти з територіальних вод, які Росія, на порушення міжнародного права, нині вважає своїми. Але британський корабель не змінив курсу. Як це було – у відео↓

«Противник веде себе агресивно». Окопне життя поблизу Волновахи

Проросійські гібридні сили застосовують стрілецьку зброю та підствольні гранатомети, розповідають українські військові на позиціях поблизу Волновахи , що на Донеччині. Загалом, за словами бійців, «противник веде себе агресивно і ми даємо гідну відсіч». Коли тихо, військові укріплюють позиції. Більше дивіться у сюжеті ↓

Міністр Лазебна про підвищення пенсій і виплат

Хто отримає підвищення пенсії вже першого липня, а кому і чому доведеться чекати осені? Чому так важливо змінити філософію підходу до прожиткового мінімуму? Кому доведеться підтверджувати право на субсидію? Чи розгляне Рада накопичувальну пенсійну систему?

Про це та багато іншого в «Суботньому інтерв’ю» міністра соцполітики Марини Лазебної для Радіо Свобода.

Судова реформа 2.0: чи зможе Зеленський виправити помилки Порошенка?

Очищення і перезавантаження судів стало однією з ключових вимог до української влади після Революції гідності. Сама влада теж називала це пріоритетом. Але судова реформа п'ятого президента Петра Порошенка не спрацювала, а судова реформа, розпочата президентом Зеленським у 2019-му, виявилась заблокованою.

Чому так сталося? І чи зможе Володимир Зеленський не лише перезапустити її, але і виправити помилки Петра Порошенка? Читайте у матеріалі.

Коронавірус, масова вакцинація і «колективний імунітет»: чого чекати українцям

В Україні стартував четвертий етап вакцинації від COVID-19, на черзі – люди з хронічними хворобами, 60+ та ув’язнені.

Експерти схвально оцінюють прискорення вакцинації, але попереджають, що для формування колективного імунітету в Україні простого збільшення кількості щеплень може бути недостатньо.

«Дельта» і «Дельта Плюс». Пояснюємо, що відомо про нові штами коронавірусу

«Дельта Плюс» – новий вид штаму Covid-19 зафіксували в 10 країнах світу. «Дельта Плюс» – це варіант «індійського штаму» «Дельта». Радіо Свобода зібрало інформацію про те, хто перебуває в групі ризику інфікуватися цими різновидами коронавірусу, чи ефективні проти них вакцини?

В Україні вже зафіксували новий штам коронавірусу «Дельта». Його виявили у двох осіб – це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Відтак, із 2 липня Україна вводить низку норм протидії коронавірусу штаму «Дельта».

Китай заперечує, що шантажував Україну

Тим часом, довкола вакцин від COVID-19 розгорівся міжнародний скандал. Китай погрожував Україні зупинити поставку вакцини, якщо Київ не відмовиться від підтримки заяви про права уйгурів-мусульман, повідомив Associated Press. AP з посиланням на дипломатів зазначає, що Україна відкликала свій підпис. Генсекретарка Amnesty International називала дії Пекіну в районі, де проживають уйгури, «антиутопічною пекельною картиною приголомшливого масштабу». Водночас, Китай заперечує, що шантажував Україну.

«Зеленський визнав брехню». Юрій Бутусов прокоментував нові подробиці справи «вагнерівців»

Журналіст Юрій Бутусов в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував нові обставини у справі так званих «вагнерівців». Раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю телеканалу «1+1». Президент визнав, що операція із ймовірним захопленням в Україні «вагнерівців» дійсно планувалася. Як стверджує Зеленський, ідея цієї операції не належала Україні. Президент порівняв плани захопити членів приватної військової компанії «Вагнера» із затриманням опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Зеленський позитивно оцінив, що операція не відбулася, зазначивши: «Слава Богу, що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні».

Таємниці графіті Софії Київської. Мова часів України-Русі

Собор святої Софії у Києві або Софія Київська – це одна із небагатьох уцілілих споруд періоду України-Русі, зведена у другому десятиріччі XI століття (1011-1018 роки). Ця пам’ятка української архітектури та монументального живопису внесена до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Радіо Свобода підготувало розповідь про написи на стінах собору. Їх вивчення допомагає історикам більше дізнатися про життя людей тих часів, і зрозуміти, якою ж мовою вони розмовляли.

22 червня 1941 року: до якої війни готувався Сталін і чи випередив його Гітлер?

80 років тому Німеччина напала на СРСР. Радянське керівництво одразу наголосило на підступності німецького нападу – без оголошення війни і попри те, що між державами існував договір про ненапад. Тут треба зазначити, що наприкінці листопада 1939 року СРСР напав на Фінляндію також без оголошення війни. Хоча десь за 2 дні до цього нападу Радянський Союз денонсував Договір про ненапад та мирне врегулювання конфліктів між Фінляндією і СРСР. Лишається багато питань, на які дослідники досі шукають відповіді – «Історична свобода» спробувала розібратися в тих подіях.

Операція «Барбаросса»: нацистське вторгнення в СРСР 80 років тому – у фотогалереї Радіо Свобода.

«Велика вітчизняна» чи Друга світова війна? Міфи та невідомі факти

«22 июня, ровно в 4 часа Киев бомбили…» – ви напевно чули ці рядки, якщо хоч раз в житті були на травневих «днях перемоги». Серед інших героїчних пісень про перемогу у «війні над нацистами» лунала й ця, в якій йдеться про бомби над Києвом 22 червня 1941 року.

Після завершення збройного конфлікту радянська пропаганда «забула» про 2 роки співпраці з Гітлером, розділ Польщі та нав'язала свою історію, назвавши війну «Великою вітчизняною». Однак, коли ж насправді почалася Друга cвітова війна і чи дорівнює вона так званій «Великій вітчизняній»?

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