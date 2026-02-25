Доступність посилання

«Плакала і зараз плачу»: яким було для киян 24 лютого 2022-го й 2026-го (фоторепортаж)

24 лютого 2026 року – четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Україні й за кордоном вшановували пам’ять жертв російської агресії.

Вдень і ввечері на майдані Незалежності у Києві люди запалювали лампадки й несли квіти до меморіалу з прапорців, які встановлюють рідні та друзі загиблих на війні.

Більше дивіться у фоторепортажі.

Близько 3:40 ранку 24 лютого 2026 року на оглядовому майданчику біля Музею історії України відкривається вид на Поділ і Оболонь – райони Києва. Приблизно в цей час чотири роки тому розпочалося вторгнення російських військ в Україну: між 03:40 та 04:00 перші колони танків перетнули кордон у Луганській області, а невдовзі удари відбулися вздовж усього кордону, зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму
1 Близько 3:40 ранку 24 лютого 2026 року на оглядовому майданчику біля Музею історії України відкривається вид на Поділ і Оболонь – райони Києва.
Приблизно в цей час чотири роки тому розпочалося вторгнення російських військ в Україну: між 03:40 та 04:00 перші колони танків перетнули кордон у Луганській області, а невдовзі удари відбулися вздовж усього кордону, зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму
Перші вибухи 24 лютого 2022 року розбудили киян близько 5-ї години ранку. На фото: вулиця Січових Стрільців, ранок 24 лютого 2026 року
2 Перші вибухи 24 лютого 2022 року розбудили киян близько 5-ї години ранку.
На фото: вулиця Січових Стрільців, ранок 24 лютого 2026 року
65% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року, свідчать дані опитування «Україна в умовах війни», проведеного соціологічною групою «Рейтинг».Порівняно з попередніми опитуваннями, зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті, кажуть автори дослідження
3 65% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року, свідчать дані опитування «Україна в умовах війни», проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
Порівняно з попередніми опитуваннями, зростає кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті, кажуть автори дослідження
«Плакала і зараз плачу», – говорить Надія, продавчиня на сільськогосподарському ринку, згадуючи ранок 24 лютого 2022 року. Львівська площа, 24 лютого 2026 року
4 «Плакала і зараз плачу», – говорить Надія, продавчиня на сільськогосподарському ринку, згадуючи ранок 24 лютого 2022 року. Львівська площа, 24 лютого 2026 року
Пейзажна алея, бігає хлопчик і носить крижані брили. Його звати Тім, йому 8 років, поруч стоїть його мама Аня. «Сумбурно, несподівано, страшно... У дитини відтоді є тривога, є страх», – розповідає жінка про ранок 24 лютого 2022 року
5 Пейзажна алея, бігає хлопчик і носить крижані брили. Його звати Тім, йому 8 років, поруч стоїть його мама Аня. «Сумбурно, несподівано, страшно... У дитини відтоді є тривога, є страх», – розповідає жінка про ранок 24 лютого 2022 року
Двоє дівчат пʼють каву, біля них сидить собака.Таня (ліворуч): «Я зустріла вдома. І перше, що я почула – це дзвінок мого телефону серед ночі. Я прокинулась, мені дзвонив друг, каже: «Він напав». Кажу: «Хто напав?» Каже: «Путін». А потім я почала дзвонити всім своїм рідним».Шеріл (праворуч): «Я російське вторгнення зустріла в гуртожитку. Мене розбудила подруга, сказала, що почалася війна. Я допомагала їй зібратись. Сама потім лягла спати».У маленької собаки, яка бавиться біля дівчат, відсутня частина передньої лапи. Звати її Любушка, їй два роки. Любушка зустріла війну у Мирнограді. Її власниця Таня допомагала з евакуацією тварин з Донеччини, будувала вольєри в притулку біля Києва, а потім забрала Любушку до себе
6 Двоє дівчат пʼють каву, біля них сидить собака.
Таня (ліворуч): «Я зустріла вдома. І перше, що я почула – це дзвінок мого телефону серед ночі. Я прокинулась, мені дзвонив друг, каже: «Він напав». Кажу: «Хто напав?» Каже: «Путін». А потім я почала дзвонити всім своїм рідним».
Шеріл (праворуч): «Я російське вторгнення зустріла в гуртожитку. Мене розбудила подруга, сказала, що почалася війна. Я допомагала їй зібратись. Сама потім лягла спати».
У маленької собаки, яка бавиться біля дівчат, відсутня частина передньої лапи. Звати її Любушка, їй два роки. Любушка зустріла війну у Мирнограді. Її власниця Таня допомагала з евакуацією тварин з Донеччини, будувала вольєри в притулку біля Києва, а потім забрала Любушку до себе
Ніна прибирає неподалік від майдану Незалежності, як це робила в лютому-березні 2022 року. «24-го була вдома. Вранці прийшла сусідка і каже, що війна почалася. Було це близько 5-ї ранку. Ну, в мене істерика, плакати почала. Все приготувала, дітям подзвонила… Збиралася 25-го йти на роботу, а 26-го їхати в село до подруги на день народження. 25-го так і не пішла на роботу, а в неділю пішла. І так ходила весь лютий-березень, інколи пішки, інколи транспорт був, з Дорогожичів на Майдан»
7 Ніна прибирає неподалік від майдану Незалежності, як це робила в лютому-березні 2022 року. «24-го була вдома. Вранці прийшла сусідка і каже, що війна почалася. Було це близько 5-ї ранку. Ну, в мене істерика, плакати почала. Все приготувала, дітям подзвонила… Збиралася 25-го йти на роботу, а 26-го їхати в село до подруги на день народження. 25-го так і не пішла на роботу, а в неділю пішла. І так ходила весь лютий-березень, інколи пішки, інколи транспорт був, з Дорогожичів на Майдан»
Меморіал з прапорців на майдані Незалежності. Наталю, мабуть, знають всі журналісти, які тут час від часу працюють, а також близькі й друзі загиблих військових, які приходять до цього місця пам’яті. Наталя слідкує за меморіалом, прибирає зів’ялі квіти, допомагає людям зорієнтуватися тут і знайти військові підрозділи. «Пам’ятаю... Ми були в шоці. Ну, ми, в принципі, знали, що війна буде, але, мабуть, не така, як вона є...»
8 Меморіал з прапорців на майдані Незалежності. Наталю, мабуть, знають всі журналісти, які тут час від часу працюють, а також близькі й друзі загиблих військових, які приходять до цього місця пам’яті. Наталя слідкує за меморіалом, прибирає зів’ялі квіти, допомагає людям зорієнтуватися тут і знайти військові підрозділи. «Пам’ятаю... Ми були в шоці. Ну, ми, в принципі, знали, що війна буде, але, мабуть, не така, як вона є...»
Соня розправляє прапор із портретом загиблого двоюрідного брата Володимира. «Це мій найближчий брат, у мене немає рідного брата. Ось, він – був найближчий. Він загинув 1 липня 2025 року в районі Покровська. Він служив в 68-й окремій єгерській бригаді. Йому було 28 років». «24 лютого була вдома, 25-го мала квитки до Києва, на навчання. Коли дізналась, що розпочалась війна, спочатку був ступор, я не повірила, я була максимально в шоці»
9 Соня розправляє прапор із портретом загиблого двоюрідного брата Володимира. «Це мій найближчий брат, у мене немає рідного брата. Ось, він – був найближчий. Він загинув 1 липня 2025 року в районі Покровська. Він служив в 68-й окремій єгерській бригаді. Йому було 28 років».
«24 лютого була вдома, 25-го мала квитки до Києва, на навчання. Коли дізналась, що розпочалась війна, спочатку був ступор, я не повірила, я була максимально в шоці»
За даними Організації Об’єднаних Націй, у 2025 році в Україні зафіксували суттєво більшу кількість загиблих цивільних, ніж упродовж двох попередніх років. Лише за минулий рік внаслідок війни загинули 2 514 мирних жителів. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році ООН підтвердила щонайменше 15 172 смерті серед цивільного населення.В організації наголошують, що ці цифри відображають лише підтверджені випадки, тож реальна кількість жертв може бути значно більшою. До цієї статистики не внесені дані з Маріуполя та інших населених пунктів, які перебувають під російською окупацією
10 За даними Організації Об’єднаних Націй, у 2025 році в Україні зафіксували суттєво більшу кількість загиблих цивільних, ніж упродовж двох попередніх років. Лише за минулий рік внаслідок війни загинули 2 514 мирних жителів. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році ООН підтвердила щонайменше 15 172 смерті серед цивільного населення.
В організації наголошують, що ці цифри відображають лише підтверджені випадки, тож реальна кількість жертв може бути значно більшою. До цієї статистики не внесені дані з Маріуполя та інших населених пунктів, які перебувають під російською окупацією
Військовий Дмитро з прапором загиблого побратима, Київ, 24 лютого 2026 року
11 Військовий Дмитро з прапором загиблого побратима, Київ, 24 лютого 2026 року
Протитанкові їжаки на майдані Незалежності, 24 лютого 2026 року.12 січня 2026 року минуло 1418 днів від початку повномасштабної російської агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.Війна в Україні триває довше за «Велику вітчизняну війну» – так в радянській та російській історіографії називають період Другої світової війни, який почався 22 червня 1941 року з нападу німецької армії на СРСР і завершився капітуляцією нацистської Німеччини 9 травня 1945 року
12 Протитанкові їжаки на майдані Незалежності, 24 лютого 2026 року.
12 січня 2026 року минуло 1418 днів від початку повномасштабної російської агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.
Війна в Україні триває довше за «Велику вітчизняну війну» – так в радянській та російській історіографії називають період Другої світової війни, який почався 22 червня 1941 року з нападу німецької армії на СРСР і завершився капітуляцією нацистської Німеччини 9 травня 1945 року
Микита додає прапорець з іменем свого найкращого друга. Він дописав на прапорці про те, що зібрали потрібну кількість голосів на петиції про присвоєння йому звання Герой України. «Найкращий друг, Толя, композитором був. Загинув біля Куп’янська». «24 лютого 2022 року зранку, коли дізнався про війну, був страх, але відразу з роботи поїхав у військкомат, щоб той страх подолати»
13 Микита додає прапорець з іменем свого найкращого друга. Він дописав на прапорці про те, що зібрали потрібну кількість голосів на петиції про присвоєння йому звання Герой України. «Найкращий друг, Толя, композитором був. Загинув біля Куп’янська». «24 лютого 2022 року зранку, коли дізнався про війну, був страх, але відразу з роботи поїхав у військкомат, щоб той страх подолати»
Дівчата роблять фото на скляному мосту. Київ, 24 лютого 2026 року.У цей час чотири роки тому йшли запеклі бої з російськими військами на аеродромі в Гостомелі, близько 30 км звідси
14 Дівчата роблять фото на скляному мосту. Київ, 24 лютого 2026 року.
У цей час чотири роки тому йшли запеклі бої з російськими військами на аеродромі в Гостомелі, близько 30 км звідси
Журналісти міжнародних медіа працюють на майдані Незалежності. Київ, 24 лютого 2026 року.Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.СБУ кваліфікує удари Росії по енергетичній інфраструктурі України як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.
15 Журналісти міжнародних медіа працюють на майдані Незалежності. Київ, 24 лютого 2026 року.
Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.
СБУ кваліфікує удари Росії по енергетичній інфраструктурі України як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.
Вечірні затори на Хрещатику, Київ, 24 лютого 2026 року
16 Вечірні затори на Хрещатику, Київ, 24 лютого 2026 року
Київ, вечір 24 лютого 2026 року. На майдані Незалежності горять свічки та лампадки, які люди запалювали впродовж цілого дня
17 Київ, вечір 24 лютого 2026 року. На майдані Незалежності горять свічки та лампадки, які люди запалювали впродовж цілого дня
Друзі допомагають пораненому ветеранові запалити лампадку, Київ, 24 лютого 2026 року
18 Друзі допомагають пораненому ветеранові запалити лампадку, Київ, 24 лютого 2026 року
Через російську війну проти України понад 10 мільйонів українців були змушені залишити домівки – такими є дані Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.Із цих 10 мільйонів приблизно 3,7 мільйона є переміщеними особами всередині України, а 5,9 мільйона виїхали за кордон
19 Через російську війну проти України понад 10 мільйонів українців були змушені залишити домівки – такими є дані Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.
Із цих 10 мільйонів приблизно 3,7 мільйона є переміщеними особами всередині України, а 5,9 мільйона виїхали за кордон
Подруги разом приїхали на майдан Незалежності, щоб запалити лампадки, Київ, 24 лютого 2026 року.
20 Подруги разом приїхали на майдан Незалежності, щоб запалити лампадки, Київ, 24 лютого 2026 року.
Народний меморіал на майдані Незалежності в Києві став символом великої війни
21 Народний меморіал на майдані Незалежності в Києві став символом великої війни
Перші прапорці тут почали з’являтися в травні 2022 року. На кожному прапорці написане ім’я загиблого українського військового. Скільки зараз тут прапорців, ніхто не знає. Фото від 24 лютого 2026 року
22 Перші прапорці тут почали з’являтися в травні 2022 року. На кожному прапорці написане ім’я загиблого українського військового. Скільки зараз тут прапорців, ніхто не знає.
Фото від 24 лютого 2026 року
На початку лютого 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати опитування, яке проводилося в кінці січня – тобто в умовах, коли після масованих ударів РФ по енергетиці частина країни, а передусім Київ, стикалася з гострим дефіцитом електроенергії та відсутністю тепла й води на тлі морозів, що сягали позначки -25°C. На думку 88 відсотків респондентів, ударами по енергетиці Росія намагається примусити Україну до капітуляції. При цьому 65 відсотків опитаних заявили, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. У вересні та грудні 2025 року таку відповідь давали 62 відсотки респондентів
23 На початку лютого 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати опитування, яке проводилося в кінці січня – тобто в умовах, коли після масованих ударів РФ по енергетиці частина країни, а передусім Київ, стикалася з гострим дефіцитом електроенергії та відсутністю тепла й води на тлі морозів, що сягали позначки -25°C. На думку 88 відсотків респондентів, ударами по енергетиці Росія намагається примусити Україну до капітуляції. При цьому 65 відсотків опитаних заявили, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. У вересні та грудні 2025 року таку відповідь давали 62 відсотки респондентів
Зараз до меморіалу з прапорцями у Києві приходять українці та світові лідери, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських військових, 24 лютого 2026 року
24 Зараз до меморіалу з прапорцями у Києві приходять українці та світові лідери, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських військових, 24 лютого 2026 року
Від початку повномасштабної війни з Росією загинули 55 тисяч українських військових, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу France 2 на початку лютого цього року.«В Україні офіційно кількість солдатів, які загинули на полі бою, як професійних, так і призовників – становить 55 тисяч», – заявив президент Зеленський.Він додав, що, крім загиблих, є «велика кількість людей», яких вважають зниклими безвісти
25 Від початку повномасштабної війни з Росією загинули 55 тисяч українських військових, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу France 2 на початку лютого цього року.
«В Україні офіційно кількість солдатів, які загинули на полі бою, як професійних, так і призовників – становить 55 тисяч», – заявив президент Зеленський.
Він додав, що, крім загиблих, є «велика кількість людей», яких вважають зниклими безвісти
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

