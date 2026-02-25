6 Двоє дівчат пʼють каву, біля них сидить собака.

Таня (ліворуч): «Я зустріла вдома. І перше, що я почула – це дзвінок мого телефону серед ночі. Я прокинулась, мені дзвонив друг, каже: «Він напав». Кажу: «Хто напав?» Каже: «Путін». А потім я почала дзвонити всім своїм рідним».

Шеріл (праворуч): «Я російське вторгнення зустріла в гуртожитку. Мене розбудила подруга, сказала, що почалася війна. Я допомагала їй зібратись. Сама потім лягла спати».

У маленької собаки, яка бавиться біля дівчат, відсутня частина передньої лапи. Звати її Любушка, їй два роки. Любушка зустріла війну у Мирнограді. Її власниця Таня допомагала з евакуацією тварин з Донеччини, будувала вольєри в притулку біля Києва, а потім забрала Любушку до себе



