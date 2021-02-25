Через гальмування планового щеплення окупованій частині Донбасу загрожуватиме спалах інфекційних захворювань – ЮНІСЕФ

Внаслідок зниження показників планової вакцинації дітей на сході України, серед місцевого населення можуть розпочатися епідемії інфекційних хвороб, зокрема, кору. Про це заявила голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер. За її словами, до такого сумного прогнозу призвели військові дії, наслідком яких було знищення великої кількості лікарень у зоні ООС. Також на ситуацію негативно вплинула пандемія коронавірусу.

Показники вищі, ніж очікували

Ситуація з плановою вакцинацією дітей на сході України докорінно різниться на підконтрольних уряду територіях і в її окупованих частинах, зауважують фахівці.

На вільній території Донецької і Луганської областей отримують вакцини в рамках календаря щеплень і державних закупівель.

Відтак, говорити про разючі відмінності щодо планової вакцинації з іншими регіонами України не доводиться, зауважив в інтерв’ю Радіо Свобода доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології у НМАПО імені Шупика Федір Лапій. За його словами, 2020 рік Україна завершила з набагато кращими показниками з планового щеплення, ніж очікувалося.

Якщо з початком року через пандемію СОVID-19 рівень охоплення плановою вакцинацією різко знизився (особливо це було помітно у березні-квітні), то влітку темпи щеплення вдалося надолужити.

«Чимало дітей були вакциновані. Закінчили 2020 рік трохи вище 80%, якщо брати по вакцинах (першу дозу) проти кору, паротиту та краснухи, яка вводиться у перші 12 місяців життя. Це, звичайно, нижче, ніж у 2019 році, але прогнози були гірші.

Я маю інформацію, що туди вакцини завозить країна-окупант

Тут треба дякувати і колегам, і батькам, які розуміють важливість вакцинації. Щодо окупованої частини Донбасу, то український уряд не привозить туди вакцини, відтак забезпечити планове щеплення у цих регіонах неможливо. Я маю інформацію, що туди вакцини завозить країна-окупант. Це стосується як планової вакцинації (серед дітей і дорослих), так і вакцинації проти коронавірусу», – наголосив імунолог.

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Ситуація з плановим щепленням у Донецькій області є контрольованою, повідомляє на фейсбучній сторінці Донецька обласна держадміністрація. Якщо у минулі роки показник щеплення «завжди кульгав», то нині він вищий, ніж середній показник по всій державі.

За інформацією Центру громадського здоров’я України, за період з першого півріччя 2019 року до першого півріччя 2020 року темпи вакцинації проти кору, паротиту та краснухи, особливо дітей першого року життя уповільнилися майже на чверть, хоча під час карантину планові щеплення продовжували робити.

Фахівці ВООЗ розглядають Україну як державу з високим ризиком розвитку інфекційних захворювань, зокрема, поліомієліту і кору, оскільки через уповільнення вакцинації українські медики час від часу фіксують спалахи цих хвороб.

Наразі декларації з сімейним лікарем вже уклали понад 30 мільйонів пацієнтів, серед них 7 мільйонів – це діти від 0 до 17 років, повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Національна служба здоров’я.

Одна з найбільших проблем Донбасу – це бідність

Доступність, а також якість медичних послуг є важливими компонентами ефективної і якісної системи охорони здоров’я. У східних регіонах України ці чинники потребують покращення.

Як зазначили у відповідь на інформаційний запит Радіо Свобода у Дитячому фонді ЮНІСЕФ, наразі близько 20% родин із дітьми на сході України не уклали договорів зі своїм сімейним лікарем. Майже 20 тисяч дітей проживають на територіях, де їм складно отримати доступ до медичних послуг, або це взагалі неможливо. На сході України негативний вплив пандемії коронавірусу поєднується із наслідками збройного конфлікту.

Гостра проблема, з якою стикнулися мешканці Донбасу, полягає у масовому зубожінні населення.

Як заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер, кількість дітей, які зростають в бідності на сході України, зросла з 36% до понад 50%. Карантин, зменшення попиту на послуги призвели до погіршення соціально-економічного становища людей і зменшення рівня їхніх доходів.

За найбільш оптимістичним сценарієм, який наводить Дитячий фонд ООН, понад 6 мільйонів людей могли опинитися за межею бідності, серед яких майже півтора мільйона дітей.