Меню буде єдиним, а доставка замовлятиметься окремо: які зміни в закупівлях ЗСУ анонсує голова «Державного оператору тилу» Арсен Жумаділов

Із грудня 2023 року в Україні запрацювала нова агенція – «Державний оператор тилу», яка займатиметься закупівлями для армії. 30 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором цього органу. До цього Жумаділов очолював підприємство цивільних медичних закупівель (для державних закладів охорони здоров'я), – «Медичні закупівлі України». У 2022 році долучився до ЗСУ, де, зокрема, займався закупівлями у військово-медичній службі.

«Державний оператор тилу» займатиметься трьома напрямками: харчі, амуніція і паливо для ЗСУ. Проте, як сказав Жумаділов в інтерв'ю Донбас Реалії, наказ про створення агенції буде, швидше за все, доповнюватися й іншими напрямками – зокрема, в Міноборони ведеться робота над його доповненням напрямком медичного забезпечення. Наприкінці грудня агенція вперше оголосила торги у Prozorro на паливо для забезпечення потреб ЗСУ.

В інтерв'ю «Донбас Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») Арсен Жумаділов розповів, які проблеми бачить у сфері закупівель на старті своєї роботи в агенції, як їх вирішуватиме, які нововведення мають зекономити державі кошти на закупівлях та хто входить до складу «Державного оператора тилу».

– Які проблеми станом на зараз, на вашу думку, є у сфері тилових закупівель? І якщо у вашому віданні зараз три напрямки, то який із них – найпроблемніший?

– Дивлячись з чиєї точки зору сприймаємо ту чи іншу ситуацію. Якщо ми дивимося на закупівлі з боку суспільства, наприклад, широких верств населення, то що цікавить народ? По яких цінах закуповується те чи інше для потреб ЗСУ. Щоб ми як платники податків не переплачували за ті чи інші товари, щоб не було корупції. І якщо ми говоримо про цей інтерес, то я би виокремив, напевно, харчування з огляду на те, як проводилися ці закупівлі раніше.

Якщо дивитися на закупівельну проблему з боку ЗСУ, то я би виокремив, напевно, не харчування, а ПММ (пально-мастильні матеріали), де критично важливо мати безперервність і безперебійність у постачанні, та речове забезпечення.

Тут ми говоримо про те, що має бути належне планування, має бути під це планування виділення належного фінансового ресурсу, закупівля заздалегідь, управління поставками в спосіб, який унеможливлює дефіцит і забезпечує наявність пального не тільки для поточних потреб, але і залишків на випадок перехідних чи критичних подій.

Якщо ж казати з боку військовослужбовців, я думаю, що це харчування і речове забезпечення.

Щодо харчування. Щоб якість продукції, що поставляється, була стабільно високою, щоб обсяги продукції, які поставляються, були зрозумілими – це такий запит. А по речовому забезпеченню – є нарікання на якість, на деякі позиції, що закуповуються.

Є ще один специфічний запит, але він важливий. Військовослужбовці хочуть, щоб їхні споживчі потреби та уподобання враховувалися під час закупівлі речового майна, під час закупівлі одягу.

– Чи є вже якийсь механізм вирішення цих проблем?

Будемо працювати над тим, щоб за рахунок контрактів ми покривали не те, що сьогодні потрібно, а те, що потрібно в наступному місяці, в наступному кварталі

– По харчуванню. Якщо ми розуміємо, що проблема в тому, що станом на сьогодні держава закуповує, по суті, таку собі чорну скриньку, де незрозуміло, що саме буде поставлено з позиції в каталозі, в якому обсязі, коли буде поставлено, то ми переходимо від цього до іншої системи – де ми окремо закуповуємо товари і окремо закуповуємо послуги з тим, щоб суспільство бачило, що закуповується, за якою ціною, і щоб держава точно розуміла, за що вона платить по рахунках.

Якщо ми говоримо про ПММ, то станом на сьогодні ми готуємо тендерну документацію для того, щоб оголосити відповідні торги на Prozorro для задоволення потреб у ПММ вже з січня.

Надалі будемо працювати разом із Міноборони та командуванням Сил логістики над тим, щоб ця потреба приходила заздалегідь, і щоб за рахунок наших контрактів ми покривали не те, що сьогодні потрібно, а те, що потрібно (умовно) в наступному періоді: в наступному місяці, в наступному кварталі.

Зараз ми знаходимося в ситуації, коли нас виштовхують одразу в тендери, що давайте уже нагально, уже на вчора. Управління забезпеченням не повинно так відбуватися.

Воно має відбуватися так: є прогноз, згідно з прогнозом вибудовується план, який враховує можливості коригування, зважаючи на ті чи інші обставини, що стали відомими, і за цим планом відбувається планова закупівля заздалегідь. Діючий контракт повинен бути укладений задовго до того, на коли потрібна поставка за цим контрактом.

Контракти з постачальниками і логістика

– По-новому будуть плануватися торги на їжу. Якщо раніше це відбувалося на пів року, то тепер було заявлено, що на три місяці. Але ж компанії, які виробляють товари, маржинальність розраховують на рік. Наскільки для них це буде зручно?

– Маржинальність розраховується на рік на товари, по яких немає сезонності, в яких довгий виробничий цикл. Я не згоден із тезою про те, що товари харчування мають торгуватися на рік для того, щоб отримувати якнайкращу ціну.

Ніяка компанія не може собі дозволити в межах певного кварталу бути збитковою. Відповідно, якщо торгуються продукти харчування, по яких є висока сезонність, наприклад, взимку вони дорогі, влітку вони дешеві, є ще й інші обставини, які впливають на те, що ціна сильно коливається. Наприклад, курс долара: невідомо, який він буде, невідомо, яка буде інфляція.

Відповідно, всі ці ризики, якщо договір укладається надовго, кожен постачальник закладає в ціну. І протягом усього року держава платить цю високу ціну, в якій закладені всі ці ризики, навіть якщо вони не відбулися.

Правильна закупівельна стратегія має передбачати наступне: якщо на цьому товарному ринку є висока волатильність, тобто ця ціна активно змінюється, то товар потрібно замовляти на короткий час.

– Ще одне нововведення – це те, що виробництво і логістика тепер розділилися?

Якщо казати про харчування, то так. Ми розділяємо сервісну й товарну складову, для чого? Для того, щоб по товарній складовій ми максимально побачили виробників у наших тендерах, а по сервісній складовій – для того, щоб за ось це розвезення взявся професійний логіст.

Чому буде перехід на централізоване меню, і що з сухпаями

– Як пояснити людям простою мовою щодо харчування військових: от у нас був один сухпайок у 2019 році, тепер став інший. І військові кажуть, що він став дещо гірший. Бо якщо перед цим каші були в пакетах, то тепер знову повернулися до перловки і тушонки в банках. Чому так відбувається?

– Сухпайки – це окрема позиція, яка до 2022 року закуповувалася Міноборони. Після 2022 року забезпечення сухпайками здійснюється в інший спосіб. Немає централізованої закупівлі з боку Міноборони.

Саме сухпайок, не гаряче харчування, а сухпай. Це не централізована закупівля Міноборони. Нам відомо, що є нарікання на якість, є нарікання на комплектність і різноманітність.

Ми розуміємо, що, можливо, з часом забезпечення харчуванням знову повернеться в централізовані закупівлі з боку Міноборони і буде доведено до нас з тим, щоб ми закуповували його (харчування – ред.) на ринку в конкурентний спосіб. Ті, хто хоче запропонувати свої сухпаї, дійсно будуть пропонувати якісний продукт за адекватною ціною для забезпечення бійців.

Але станом прямо на сьогодні, на цю хвилину, це, на жаль, це не наша зона відповідальності. Я сподіваюся, що через певний час таке рішення все ж буде ухвалено, бо, дійсно, та система, яка вибудована станом на зараз по забезпеченню сухпаями, насправді не закриває реальні потреби військових.

Я хотів би наголосити, що деякі кажуть, ніби ми відмовляємося від стандартів НАТО в харчуванні, що тепер будемо забезпечувати військо за тими стандартами, які були колись. Насправді, коли люди таке кажуть, вони або не розуміють, або спеціально викривлюють те, що відбувається, бо насправді стандарти НАТО – про те, щоби наші військові були забезпечені якісним та безпечним харчуванням.

А те, як воно забезпечується – чи це за рахунок встановлення на централізованому рівні меню і замовлення товарів за цим меню, чи це децентралізоване замовлення з боку бригад – те, як зараз воно працює, – і одна, і друга опції є доступними за стандартами НАТО.

Меню буде також спрямоване на те, щоб військовий після того, як спожив цю їжу, дійсно почувався досить добре

Відповідно, якщо ми розуміємо, що станом на зараз працює друга опція і працює так собі, то ми переходимо до першої опції (і основної опції насправді), а саме: встановлення централізованого меню і замовлення за цим меню всього того, що необхідно, та контроль якості всього товаропостачання. Це і є стандарт НАТО.

Це меню буде також спрямоване на те, щоб військовий після того, як він спожив цю їжу, дійсно почувався б і в плані фізичному, і в плані емоційному досить добре.

Під час розробки меню ми будемо максимально, там, де це можливо, враховувати етичні та релігійні міркування тих чи інших військовослужбовців. Ми всі розуміємо, що є люди, які харчуються лише кошером або халяльною їжею, є люди, які не споживають їжу тваринного походження.

Відповідно, якщо ми, як Україна, в цілому думаємо про людей, в тому числі про людей, які у війську, то ми маємо фокусуватися на тому, щоб максимально враховувати такі потреби.

Штат агенції

– Хто ці люди, які будуть працювати в тилових закупівлях, чи працювали вони раніше в цій сфері, чи мали подібний досвід?

– Ті люди, які працюють в агенції, – це люди, які проходять жорсткий відбір на предмет їхньої доброчесності і професійності. Це 5 етапів, де людина перевіряється на предмет того, який спосіб життя вона веде, яке вона має майно, чи може вона це пояснити.

Перевіряються її професійні якості, вона виконує тестові завдання, далі проходить щонайменше дві співбесіди із безпосереднім керівником та зі мною особисто з тим, щоб ми переконалися, що і в сенсі професійних, і в сенсі моральних якостей ця людина дійсно може працювати в нашій агенції.

На сьогодні ми вже попередньо відібрали та прийняли в штат близько 40 співробітників. Це люди або з публічного сектора, або з корпоративного сектора, вони мають відповідні знання, досвід і моральну основу для того, щоб відповідати за закупівлі, за публічні кошти для потреб ЗСУ.

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