Поліція: біля Офісу президента залишається кілька десятків людей

Акція біля стін Офісу президента пройшла спокійно, інцидентів не було, заявляє Національна поліція. Біля ОП залишається «кілька десятків учасників», йдеться у повідомленні поліції.

За інформацією Національної поліції, близько 19.00 години вечора 21 листопада виникло непорозуміння через прохання поліцейських щодо огляду «на предмет пронесення заборонених предметів та речовин».

«Під час проведення акцій грубих правопорушень не зафіксовано. Поліція діалогу запропонувала учасникам акції біля Офісу президента пройти поверхневу перевірку задля безпеки всіх громадян, котрі брали участь у заході, однак вони відмовилися та намагалися потрапити до державної будівлі без проходження фільтраційних заходів.

Після проведення поліцейськими роз'яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу президента, інші – відмовилися», – повідомляють у поліції.

Раніше частина учасників акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні прийшли до Офісу президента. Втім усіх до будівлі не підпустив кордон поліції. Частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону, без поверхневої перевірки, не пускали, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Окремі учасники та поліцейські обмінювалися особистими образами та погрозами, виникла штовханина.

Зрештою, правоохоронці знову почали пропускати людей по одному, за умови поверхневої перевірки. Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, раніше громадська організація «Родини Небесної Сотні» анонсували марш до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Інша громадська організація «Рух опору капітуляцї» заявили, що долучаться до цієї акції і по завершенню рухатимуться на Банкову «для обговорення складної ситуації». До них долучилася політична сила «Демократична сокира».