Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном із приводу псевдовиборів на Донбасі – речник

Президент України Петро Порошенко проводить тристоронні переговори з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном із приводу псевдовиборів, які «Росія проводить на окупованій частині Донбасу», повідомив речник голови української держави Святослав Цеголко.

Цього дня Порошенко, як і ще багато лідерів держав світу, перебуває в Парижі, де вшановують соту річницю закінчення Першої світової війни.

Керівники Німеччини і Франції є партнерами України в її протистоянні російській агресії, зокрема в так званому «нормандському форматі».

Підтримувані і спрямовувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, заявили про проведення 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «виборів» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів». Такі вибори суперечать мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Бойовики стверджують про «високу явку виборців на дільниці» – станом на 18-у годину за московським часом, який насаджений на окупованих територіях, за їхніми словами, близько трьох чвертей. Напередодні бюджетників, студентів тощо попереджали про необхідність обов’язкової участі у «виборах» і давали знати про негативні наслідки в разі неявки. Також на «виборчих дільницях» був організований розпродаж деяких харчів за цінами, нижчими від звичних, що зібрало там пенсіонерів. Влаштовані й інші заходи біля «дільниць», щоб привабити людей, на кшталт ярмарків, розіграшів призів тощо.

І Україна, і низка держав Заходу, і міждержавні об’єднання, зокрема, Євросоюз, НАТО чи ОБСЄ, не раз засуджували проведення цих «виборів», наголошували на тому, що вони порушують мінські домовленості і перешкоджають виконанню цих угод, і попереджали, що ці заходи є нелегітимними і не матимуть ніяких юридичних наслідків, а їхні «результати» не будуть визнані. Вони також закликали населення окупованих територій не брати участі у виборах, а від Росії, яка фактично керує цими територіями, вимагали скасувати цей захід. У Києві також попереджали, що участь у псевдовиборах є порушенням українського законодавства.

Росія, а слідом за нею і підтримувані нею сепаратисти, твердять, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано. Ці угоди тим часом передбачають на тих територіях єдині можливі вибори – місцеві, на згаданих вище умовах. Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань.

Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом». Зокрема, саме до виконання цих зобов’язань прив’язана можливість полегшення чи скасування санкцій, що їх наклали через агресію Росії на Донбасі Європейський союз, США, країни «Групи семи» і ще низка держав, включно з Україною (санкції, накладені через окупацію Криму, так само прив’язані до повернення Росією півострова під фактичну юрисдикцію України).

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