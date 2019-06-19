Не успели Юрий Бойко с Виктором Медведчуком из блока «За життя» вернуться после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, как в Россию поехал народный депутат «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Там он встречался с главой Русской Православной Церкви патриархом Кириллом. С Новинским ездил и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий. Зачем политики ездят в Москву, тем самым вызывая в свой адрес обвинения в предательстве, а в случае с Бойко и Медведчуком – и уголовные дела от украинских спецслужб? Часть политологов считают, что это – их борьба между собой за поддержку Россией.

Нардеп от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий встретились в России с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом 16 июня.

«Поздравили Его Святейшество Патриарха Кирилла с Днем Святой Троицы», – написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями русского духовенства.

Ничего больше о целях визита в Россию Новинский не сообщал. Напомним, на съезде «Оппозиционного блока» (который планирует участвовать в парламентских выборах, – ред.) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является «единственной канонической церковью в Украине». Ее представители также присутствовали на съезде. Кроме того, Новинский заявил, что, по его мнению, в Украине происходит «гражданский конфликт», решение которого лежит в Минских соглашениях, и если для их реализации нужно вести прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой – то это нужно делать.

Бойко проводник газовой «дружбы» с Россией, Новинский – религиозной – аналитик

Визиты некоторых украинских политиков в Россию – борьба за «пророссийский» электорат в Украине в преддверие парламентских выборов. И борьба идет между двумя блоками – платформой «За життя» и «Оппозиционным блоком», говорит политолог Валерий Дымов. По его мнению, в Украине есть прослойка в 12-14% населения, которая готова голосовать за пророссийскую партию. Но какую из них выбрать? Бойко и Медведчук из «За життя» взялись за газовый вопрос, и обещают договорится о скидке. «Оппозиционному блоку» тоже нужно какое-то уникальное предложение. И Новинский взялся за сферу, в которой уже очень давно – религию.

«В этом смысле он известный человек. Известный еще со времен Януковича. Он тогда занимался коммуникацией с Московским патриархатом. Имею в виду не УПЦ (МП), а именно Московский патриархат из Москвы. Поэтому Новинский, имея такого рода связи и коммуникации, использует их, чтобы его политическая сила получила какие-то более-менее приличные результаты», – говорит Валерий Дымов.

О противостоянии между двумя «пророссийскими» политическими силами в Украине говорит и политолог Михаил Басараб. По его мнению, несмотря на то, что эти политические силы мешают друг другу, и потенциально забирают друг у друга голоса, России – это выгодно.

«Конкуренция подстегивает всех пророссийских политиков проявлять еще большую лояльность, делать еще лучшие предложения для России. Каждая из этих группировок, находящихся в конкуренции, безусловно, соревнуются между собой в том, чтобы задекларировать более лояльное отношение к России», – считает Михаил Басараб.

Как бы не распределились голоса пророссийских избирателей, говорят политологи, но на пару обе политические силы навряд ли наберут больше 12%.

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