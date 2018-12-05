Український уряд хоче судитися з українськими олігархами саме в Лондоні

Провідний український банк, «Приватбанк», контрольований урядом після примусової націоналізації 2016 року, наполягає, що саме лондонський суд повинен розглядати позов проти двох головних колишніх власників установи – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких уряд назвав відповідальними за багатомільярдні втрати банку.

«Приватбанк» знову наголосив у офіційній заяві 4 грудня, що якнайшвидше подасть апеляцію проти рішення Високого суду, який постановив, що позов не можна розглядати в англійському суді.

Відмова ще не є остаточною поразкою українського уряду у цій справі, але стала серйозною невдачею, яка може коштувати державному банку кількамільйонних виплат Коломойському й Боголюбову і подальших витрат у складній судовій боротьбі.

Український уряд каже, що виділив 6 мільярдів доларів державних коштів, щоб не допустити провалу «Приватбанку», який має понад два десятки мільйонів українських вкладників.

До завершення розгляду апеляції у Лондоні залишається чинним судове рішення про всесвітнє замороження активів двох впливових в Україні підприємців.

Суддя Тімоті Майлс Фанкорт, який розглядав позов, не заперечив, що «Приватбанк» має підстави звинувачувати Коломойського і Боголюбова, які відкидають звинувачення про доведення банку до загрози банкрутства.

«Свідчення вказують на те, що хтось вчинив ретельно організоване шахрайство разом зі спробами приховати від усіх аудиторів та контрольних органів існування на рахунках банку неповернених боргів та відмивання грошей у величезних масштабах», – сказано у рішенні судді, яке міститься на понад 50 сторінках.

Але суддя Франкорт вирішив, що англійський суд не має юрисдикції у цій справі.

Чому саме в Англії?

«Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні», – заявив минулого місяця голова правління «Приватбанку» Петр Крумханзл, повторивши, що «колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії».

Однією з названих причин позову «Приватбанку» проти Коломойського та Боголюбова саме у Лондоні є зареєстровані у Великій Британії компанії підприємців.

Але юристи вказують, що український уряд зацікавлений у розгляді судових позовів саме у лондонському суді насамперед тому, що англійська система судочинства більше захищена від можливого впливу зацікавлених сторін, а також має ефективну систему виконання рішень.

Значна частина міжнародних грошових потоків проходить через британські фінансові установи або компанії, зареєстровані у Великій Британії.

Багаті підприємці з України та інших країн також тримають свої статки у вигляді інвестицій у британську нерухомість, хоча часто будинки чи помешкання купують через зареєстровані в офшорних зонах компанії з анонімними власниками.

Після націоналізації у грудні 2016 року колишні співвласники «Приватбанку» подали в Україні сотні позовів, оскаржуючи дії українського уряду у зв’язку з націоналізацією банку.

У низці тих справ українські суди винесли рішення на користь Коломойського та його партнерів.

В Україні припускають, що результатом може стати навіть скасування націоналізації «Приватбанку», яку Ігор Коломойський називав незаконною.​