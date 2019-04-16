Радіо Свобода Daily: Пожежа в соборі Паризької Богоматері і чергове відеозвернення Зеленського

Чергове відеозвернення Зеленського

Кандидат у президенти України, телеведучий і шоумен Володимир Зеленський опублікував звернення до свого суперника на виборах, чинного президента Петра Порошенка. Відеозвернення розміщене 15 квітня на сторінці Зеленського в Facebook-у.

«Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост, пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю», а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, про що ви забули, про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Тому що шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, це сумно. Дебати 19-го, справи – кожен день», – сказав Зеленський.

То коли ж дебати?

Президент України Петро Порошенко пропонує кандидатові в президенти України, шоуменові Володимиру Зеленському провести передвиборчі дебати на НСК «Олімпійський» у Києві між 16:00 і 18:00 у п’ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь у дебатах у студії Суспільного мовця. Про це повідомив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу в понеділок.

У відповідь у штабі Володимира Зеленського заявили, що таку пропозицію не підтримують.

«Законом передбачено, що дебати відбуваються з 19:00 до 22:00 19 квітня, якщо я не помиляюся. Чому вони шукають щоразу якісь лазівки, щоб туди (на НСК «Олімпійський» – ред.) не прийти, – це питання. Насправді, якщо ми навіть говоримо про наших співгромадян, то в робочий час (з 16:00 до 18:00 п’ятниці, як запропонував раніше штаб Порошенка – ред.), у п’ятницю, їм буде важко прийти на стадіон, ніж увечері, коли в усіх вже закінчиться робочий день, щоб послухати кандидатів у президенти», – повідомив речник з питань виборчої кампанії Зеленського Дмитро Разумков.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

У центрі Парижа виникла пожежа у знаменитому соборі Паризької Богоматері. У пожежному департаменті просять жителів і гостей міста уникати місця подій, щоб не заважати техніці й пожежникам.

Поліція заявляє, що наразі не відома причина пожежі 850-річного собору, який є одним із найбільш відвідуваних місць у Франції. Водночас пожежники припускають, що вогонь «потенційно пов’язаний» із реставраційними роботами. Їх почали після того, як на соборі з’явилися тріщини, що могли спричинити нестабільність конструкції.

Порошенко про бізнес

Петро Порошенко 15 квітня зустрівся із представниками бізнесу. Президент України пообіцяв, що в разі перемоги на виборах-2019 він дбатиме про умови ведення бізнесу.

«Пригадайте ситуацію 2014–2015 років, коли катастрофа здавалася майже незворотною… Але нам вдалося зупинити панічне падіння гривні. Наші опоненти не вірили, що курс гривні до долара буде меншим за 40. А зараз Bloomberg називає гривню однією з найміцніших валют на пострадянському просторі», – сказав Порошенко. Більше про розмову президента із представниками бізнесу читайте тут.

Лист від Балуха

Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух написав нового листа з російської колонії в місті Торжок. Лист, датований 10 квітня, прийшов українській активістці, жительці латвійського міста Єлгава Тетяні Лазде.

«У світлі подій, що відбуваються зі мною останнім часом, немає підстав сподіватися, що моїй мрії побувати в країнах Балтії судилося збутися, але за запрошення щиро дякую! Головне зараз – щоб Україна вистояла, а значить, перемогла», – написав Балух.

Інтерв’ю із надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні

Робота канадської місії спостерігачів на виборах в Україні не обмежується президентською кампанією (21 квітня відбудеться другий тур). Місія працюватиме і під час виборів до Верховної Ради – восени. Як зауважив в інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, спостерігачі працюють як на довготривалій основі – по дві людини у кожній області, так і на короткостроковій – протягом кількох днів, відстежуючи процеси голосування й підрахунку голосів. Утім, Роман Ващук розповів не тільки про вибори, а й про перспективи подальшого двостороннього військово-технічного співробітництва між Україною й Канадою. Читайте велике інтерв’ю тут.

До виборів менш ніж тиждень – не забудьте перевірити себе в списках виборців!

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