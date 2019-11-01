Радіо Свобода Daily: У «Слузі народу» відреагували на інтимне листування депутата Яременка

Арахамія про Яременка: не може бути варіанта «а давайте зробимо вигляд, що нічого не сталося»

Фракція партії «Слуга народу» розгляне історію з інтимними листуваннями народного депутата Богдана Яременка, заявив голова фракції Давид Арахамія.

«Я вважаю, що є три шляхи вирішення цього питання, які потенційно можуть бути. Перший шлях – пан Яременко йде з посади голови комітету. Другий шлях, більш суворий: пан Яременко йде з фракції. Третій шлях, зовсім суворий: пан Яременко добровільно складе депутатський мандат. Це три потенційні рішення, не може бути варіанта: «А давайте зробимо вигляд, що нічого не сталося». Так бути не може», – сказав Арахамія.

30 жовтня у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонного листування в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таке «листування» опублікував сайт «Букви».

Рябошапка повідомив про підозру народному депутатові Дубневичу – ГПУ

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив народному депутатові із групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу підозру в злочинах, передбачених статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), повідомила пресслужба ГПУ.

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, відповідно до матеріалів експертизи, становили понад 93 мільйони гривень.

31 жовтня Верховна Рада дозволила притягти до кримінальної відповідальності, затримати і заарештувати Дубневича. Сам народний депутат говорить про «політичне підґрунтя» справи.

Данія «пропускає» Nord Stream-2: чим ризикує Україна

Данія була країною, яка найдовше блокувала проходження російського газогону Nord Stream-2 дном Балтійського моря. Зрештою вона погодилася на його прокладання на своєму шельфі. Друга нитка російського газогону до Північної Європи дасть змогу Росії відмовитися від транзиту свого газу через Україну, стверджують експерти. Уряди України, США, Польщі і країни Балтії називають новий російський газогін загрозою європейській енергетичній безпеці. Німеччина, яка є одним з вигодоотримувачів проєкту, стверджує, що український транзит збережеться і після його запуску.

Радіо Свобода зібрало думки експертів про те, що означає завершення Nord Stream-2 для України.

Головне із сказаного генсекретарем НАТО Столтенберґом про Україну: короткі цитати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ приїхав до України разом із усіма представниками Північноатлантичної ради. 30 жовтня він відвідав Одесу, а 31 жовтня приїхав до Києва, де вранці зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, а потім узяв участь у засіданні Комісії Україна – НАТО і виступив у Верховній Раді, процитувавши вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі».

Що саме говорив Столтенберґ у Києві – подаємо прямою мовою.

ДБР має кримінальні провадження, де фігурує прізвище Луценка – Труба

Державне бюро розслідувань має кримінальні провадження, в яких є прізвище колишнього генерального прокурора України. Про це в ефірі програми «Ваша Свобода» заявив директор ДБР Роман Труба.

«У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, фігурує прізвище Луценка», – сказав Труба.

«Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи відповідно до невчинення злочину. І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес. Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні», – додав керівник ДБР.

Кінець епохи таксофонів

Найбільший оператор фіксованого зв’язку компанія «Укртелеком» повідомила, що з 1 лютого нового року припиняє обслуговування таксофонів в Україні.

«Обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло і взагалі не виробляється в Україні, і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонії є збитковою… Сподіваємося на розуміння небагатьох користувачів послуги, і впевнені, що у разі потреби вони оберуть для себе сучасний і доступний канал комунікації», – мовиться в повідомленні.

Нині мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.

«Це кіно про те, як потрібно дослухатися одне до одного» – Наріман Алієв про «Додому»

Останні теплі дні осені, на диво сонячно, ми сидимо у дворику кав’ярні в середмісті Києва. Наріман примружує око і посміхається, пригадуючи свій Крим, якому присвятив свій перший повний метр. «Це кіно про те, як потрібно дослухатися одне до одного. Це про те, як втрата близької людини робить людей ближчими…»

Український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв розповів Радіо Свобода про свою першу повнометражну стрічку «Додому», яка виходить у всеукраїнський прокат 7 листопада.

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