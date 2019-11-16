Радіо Свобода Daily: В'ятрович заявив, що «Слуга народу» намагається не допустити його в Раду через суд

В’ятрович заявляє, що «слуги народу» хочуть через суд не пустити його в депутати

Зареєстрований Центральною виборчою комісією депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович стверджує, що депутати з владної фракції «Слуга народу» прагнуть через суд заблокувати складення В’ятровичем присяги.

«Ще більше зусиль «Слуг народу» проти В’ятровича. Тепер мене не хочуть допустити в парламент через суд. От тобі і сила «слуг»: монобільшість, 240 з гаком депутатів, закони одним махом… Чекайте, скоро буду! Українізація – це не страшно», – написав В’ятрович у фейсбуці, додавши фото судового позову, поданого депутатом Верховної Ради Андрієм Хільком.

Йованович назвала вигадкою Луценка список осіб, яких США не радили переслідувати

Колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила 15 листопада, що не надавала колишньому українському генпрокуророві Юрію Луценкові вказівок щодо людей, яких не варто переслідувати. Про це Йованович сказала на відкритих слуханнях у Палаті представників США щодо імпічменту президента Дональда Трампа.​

«Я хочу ще раз зазначити, що звинувачення в тому, що я поширювала список «Не переслідуй», було вигадкою. Пан Луценко, колишній генпрокурор України, який висунув це твердження, визнав, що цього списку не існувало», – сказала Йованович.

Посол твердить, що захищала позицію США, яка полягає в тому, що «має панувати верховенство права, а українські правоохоронні органи, прокурори й судді повинні припинити вибіркове застосування своєї влади як політичної зброї проти своїх супротивників».

Справа «бронежилетів Марченка»: боротьба з корупцією чи з офіцерами часів Порошенка?​

Генерал-майор Дмитро Марченко, який брав участь у війні на Донбасі і в реформі матеріального забезпечення ЗCУ, перебуває під вартою у справі нібито «неякісних бронежилетів». Його прихильники, зокрема ветерани й волонтери, вважають цю справу політичною, а слідчих ДБР звинувачують в упередженості і в проросійській позиції.

Офіс президента відмовився від коментарів, посилаючись на незалежність судів в Україні. Між тим, частина експертів каже, що «департамент Марченка» дійсно відповідає за якість бронежилетів у ЗСУ, водночас вони не виключають поспіху і неякісної роботи ДБР через ризик звільнення його керівництва. То чи дійсно справа Марченка – це боротьба з корупцією? Читайте у матеріалі.

Фракція «Слуга народу» виключила зі складу депутатів Скороход і Полякова

Фракція Верховної Ради «Слуга народу» виключила зі свого складу народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Перед початком засідання Верховної Ради народний депутат від «Слуги народу» Іван Шинкаренко в ефірі каналу «Рада» розповів, що, окрім виключення Скороход, фракція розглядатиме також і позбавлення членства Полякова. Про це, за його словами, він сам і його колеги дізналися лише напередодні.

Пізніше стало відомо, що Шевченківський районний суд узяв під нічний домашній арешт бізнесмена Олексія Алякіна, чоловіка Анни Скороход. Це підтвердила у коментарі Радіо Свобода речниця прокуратури Києві Надія Максимець.

Хто такий «Монгол» із перехоплених слідчими JIT розмов бойовиків – журналісти впізнали голос

Міжнародна Спільна слідча група (JIT), яка розслідує збиття літака «Малайзійських авіаліній» поблизу Донецька у 2014 році, опублікувала розшифровку нових записів перехоплених розмов бойовиків із імовірними лідерами підтримуваних Росією сепаратистів. Деякі з них виведені під позивними.

Журналісти телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») упізнали одного з них – людину, яка називає себе «Монголом». Читайте детальніше про нього та нові записи розмов тут.

Генеральний прокурор Рябошапка: посадки будуть​

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентові проєкту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» Ірині Ромалійській розповів про розслідування, які найбільше турбують сьогодні українське суспільство та міжнародні ЗМІ, – «справу Бурісми» і Коломойського, а також про обіцяні посадки, про загадкового «Джокера» і про розслідування вбивств Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета.

У Німеччині запровадили штрафи за відмову вакцинувати дітей від кору

Парламент Німеччини ухвалив 14 листопада закон, що зобов’язує робити щеплення дітям від кору і запроваджує штрафи, якщо такого щеплення немає. Закон про обов’язкову вакцинацію дітей від кору почне діяти в березні 2020 року.

З цього ж часу повинні бути щеплені всі співробітники дитячих садків і шкіл, медичних установ і ті, хто працює в громадських установах, в тому числі співробітники і волонтери в центрах роботи з мігрантами та біженцями. Батькам, які відмовляться вакцинувати своїх дітей, загрожує штраф до 2500 євро, а їхнім дітям може бути заборонено відвідувати школи і дитячі садки.

30 років тому Оксамитова революція принесла чехам і словакам свободу і змінила карту Європи

17 листопада 1989 року – знаменний день для чехів і словаків: події того дня призвели до народження некомуністичної Чехословаччини, нині Чехії і Словаччини. Оксамитову революцію, що почалася того дня, очолив дисидент і драматург Вацлав Гавел, серед найактивніших учасників «Оксамиту» був дисидент і підписант «Хартії-77» Александр Вондра, якого лише за кілька днів перед тим комуністичний режим випустив із тюрми.

У розмові з Радіо Свобода Александр Вондра, чеський дипломат, політик і експерт-міжнародник, колишній міністр оборони і голова МЗС Чехії, поділився думками про Оксамитову революцію, про її відгомін у нинішніх подіях.

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