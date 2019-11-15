Хто такий «Монгол» із перехоплених слідчими JIT розмов бойовиків – журналісти впізнали голос

Міжнародна Спільна слідча група (JIT), яка розслідує збиття літака «Малайзійських авіаліній» поблизу Донецька у 2014 році, опублікувала розшифровку нових записів перехоплених розмов бойовиків із імовірними лідерами підтримуваних Росією сепаратистів. Деякі з них виведені під позивними. Журналісти телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») упізнали одного з них – людину, яка називає себе «Монголом».

За версією JIT, записи вказують на те, що лідери угруповань «ДНР» і «ЛНР» підтримували контакти з російськими чиновниками, отримували фінансування, військову підтримку і навіть прямі вказівки – наприклад, від помічника президента Росії Владислава Суркова.

Керівник російського МЗС Сергій Лавров назвав опубліковані телефонні розмови «частково підробленими і не підтвердженими».

На оприлюднених JIT записах є, серед інших, і розмова невідомої людини з бойовиком на прізвисько «Монгол», який розповідає, що на Донбас «прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу» (міністр оборони Росії Сергій Шойгу – ред.)

1 липня 2014 року о 22:08:05 бойовикові з позивним «Монгол» (A) 380951267673 телефонує невідома особа (B) 380509133442:

B: Як комендант Макіївки, я б хотів дізнатися. Я б хотів дізнатися, до чого ми йдемо.

A: Ми йдемо до єдиноначальності. Сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу, і всіх місцевих польових командирів викидають нах** із підрозділів…

B: Угу.

A: …і очолюють москвичі (…)

В: (…) Мене цікавить, коли тоді це буде, щоб я зрозумів, кому мені потрібно буде підкорятися, бл***

A: Ти будеш підкорятися «міністрові оборони». (…) «Міністру оборони» «ДНР». (…) Ні, «міністр оборони» у нас – Стрєлков, а «головнокомандувач військ» – як президент чи прем’єр-міністр у всіх країнах – це Бородай.

У 2014 році російський телеканал «Дождь» показав інтерв’ю з командиром спецпідрозділу збройного угруповання «ДНР» із позивним «Монгол». Цей загін базувався на території захопленого в Донецьку арт-центру «Ізоляція».

Фотографія «Монгола» є і в базі даних сайту «Миротворець». Якщо вірити йому, то «Монгол» – це Слєпньов Станіслав Олександрович, мешканець Донецька. У 2015 році він очолював відділ економічних злочинів «міністерства держбезпеки ДНР» і був заарештований своїми ж за незаконне зберігання зброї.

Леонід, на якого посилається «Монгол» у телефонній розмові, опублікованій слідчими, – ймовірно, Леонід Баранов – партнер «Монгола» по допитах полонених і заарештованих.

У ще одній перехопленій розмові «Монгол» стверджує, що отримує команди з ФСБ [Росії], а його співрозмовник підпорядковується ГРУ [Росії].

18 липня 2014 року о 18:52:57 бойовик із позивним «Шериф» (B) 380958851694 телефонує іншому бойовикові з позивним «Монгол» (A) 380951267673:

B: І ми сьогодні … безпосередньо … вже тиждень … все [нерозбірливо] в Москву, і тому ми отримуємо команди (…)

A: І я теж отримую команду з Москви. Те ж саме.

B: Але у вас, у вас, у вас ФСБ? Так?

A: Так.

B: У нас ГРУ. Ось і вся відмінність.

Слідчі припускають, що вказівки з Москви отримували і Олександр Бородай, який називав себе влітку 2014 року «прем’єр-міністром ДНР» і «головнокомандувачем», і «міністр оборони ДНР» Ігор «Стрєлков» Гіркін. Згідно з опублікованими переговорами, Сурков наказав «Стрєлкову» передати командування Олександрові Захарченку, а той у підсумку очолював бойовиків угруповання «ДНР» аж до своєї загибелі в результаті замаху в 2018 році.

В опублікованих розмовах є запис, який слідчі називають розмовою Бородая і помічника президента Росії Владислава Суркова. Сурков розповідає про свою зустріч із «Рінатом», який «хоче повернутися в Донецьк», і нарікає, що відправив Бородаєві невірну версію документа «Конституційний акт Новоросії».

Стрєлков є одним із головних підозрюваних у справі про збиття «Боїнга».

19 червня 2019 року Спільна слідча група офіційно назвала імена людей, яких вона вважає причетними до трагедії і щодо яких влада Нідерландів розпочне кримінальне переслідування. Це командир 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії з Курська Сергій Борисович Мучкаєв, відставний російський розвідник Сергій Миколайович Дубинський (позивний «Хмурий»), відставний російський офіцер, командувач 2-го відділу «ГРУ ДНР» Олег Юлдашевич Пулатов (позивний «Гюрза») і громадянин України Леонід Харченко з позивним «Крот». Суд у справі про збиття «Боїнга» розпочнеться 9 березня 2020 року в Амстердамі.

Російська влада неодноразово відкидала висновки Спільної слідчої групи про те, що пасажирський лайнер був збитий з російської установки «Бук», переправленої в Україну з Курської області Росії.

Оригінал публікації – на сайті телеканалу «Настоящее время»