Радіо Свобода Daily: Богдан обходив антикорупційне законодавство на держслужбі за трьох різних президентів

«Зе комбінатор»: як Богдан на держслужбі систематично обходив антикорупційне законодавство

Володимир Зеленський обіцяв українцям «нові обличчя» у владі, а зрештою зробив керівником свого Офісу Андрія Богдана, який до цього працював на державній службі за трьох різних президентів. Та не лише сам факт тривалого перебування у владі Богдана суперечить обіцянкам голови держави, – але і те, як він при цьому ставився до українських законів.

Богдан працював урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Миколи Азарова – при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка – і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми. Навіть за часів Леоніда Кучми він був адвокатом – і одночасно помічником судді. Все це було заборонено цілою низкою різних норм: законом про державну службу, антикорупційним законодавством. Тим самим, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Віктора Януковича. «Схеми» виявили, як Андрій Богдан систематично у різні періоди своєї кар’єри попри заборону суміщав державну службу з іншою діяльністю.

Адвокатка Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану

Адвокатка Євгенія Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку, яка б дозволила слідчим у справах Майдану перейти в Державне бюро розслідувань і поновити розслідування цих справ. Закревська зробила цю заяву в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Зараз, з сьогоднішнього дня, коли зупинилося це розслідування, – з цього дня я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих», – сказала Закревська.

Депутатка з владної фракції Ірина Верещук наголосила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.

Ідеться про поправку, яка б дозволила перевести до ДБР без конкурсу або за спрощеною процедурою слідчих Генеральної прокуратури, які розслідували справи Майдану.

В Одесі до берега прибило танкер​

22 листопада біля Одеси сів на мілину танкер. З нього врятували трьох членів екіпажу. Раніше повідомляли, що судно було порожнє, але, за словами кореспондента Радіо Свобода, у воді видно оліїсті плями, а в повітрі відчувається запах пального.​

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії. Вийшло судно з Констанци.

У воді на місці аварії танкера в 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів, повідомив в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

«Сьогодні біля Одеси сів на мілину танкер «Делфі» (під прапором Молдови). Державними інспекторами охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу здійснено виїзд і проведено відбір проб вод на місці розташування підтопленого танкера і передано до відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції. У результаті встановлено перевищення вмісту у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії», – написав Фірсов у фейсбуці.

Трамп заявив, що Йованович відмовлялась вішати його портрет у посольстві в Києві

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишня посол США в Україні Марі Йованович щонайменше протягом року відмовлялась вішати офіційний портрет президента у посольстві США в Києві. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на інтерв’ю Трампа телеканалові Fox News.

«Вона – не янгол, – сказав Трамп. – Ця посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет в посольстві. Вона не хотіла його вішати».

Американський президент також додав, що йому не подобалось «багато із того, що вона робила».

Представник юридичної команди Йованович сказав телемережі CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віцепрезидента Майка Пенса, а також держсекретаря США Майка Помпео, «як тільки вони надійшли з Вашингтона».

Чому Гонконг протестує? І до чого тут Україна?​

У Гонконзі вже пів року тривають антивладні протести, які раз-по-раз перетворюються на сутички з поліцією. Остання ескалація конфлікту сталася в середині листопада, коли поліція взяла в облогу місцевий політехнічний університет. Що стало причиною таких масових протестів у Гонконзі? Які вимоги в активістів? І чому Гонконг порівнюють з Революцією гідності в Україні?​ Дивіться в сюжеті.

Невідомі фото Голодомору інженера Вінербергера​

Радянська влада вилучала і знищувала фотодокази Голодомору. Лише одиницям вдавалося зробити і зберегти такі світлини. Серед них найбільше вирізняється австрійський інженер Александр Вінербергер, який з 1932-го по 1933 рік працював на харківському заводі пластмас. Його відомі фото стали жахливою ілюстрацією штучного голоду у тодішній столиці радянської України Харкові.

Радіо Свобода віднайшло у сімейному альбомі Вінербергера ще кілька невідомих фото періоду Голодомору, які надала правнучка інженера Самара Пірс.

Матеріал доповнюється мало відомими фото й уривками з книжки спогадів Александра Вінербергера «Важкі часи. 15 років інженера у радянській Росії. Правдива розповідь», яка вийшла німецькою мовою у 1939 році. Три розділи присвячені Голодоморові в Україні. Уривки цих спогадів вперше друкуються українською мовою.

Пам’ятайте свою історію!

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