Радіо Свобода Weekly: «Схеми» показали, як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича

Боржава, Каськів, Льовочкіни: як Єрмак і Зеленський втілюють «Олімпійську надію» Януковича

Президент Володимир Зеленський, як і колись Віктор Янукович, заговорив про бажання провести в Україні зимові Олімпійські ігри. І вже зараз керівник ОП Андрій Єрмак веде перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який хоче у партнерстві з державою збудувати великий гірськолижний курорт у Карпатах.

Цей бізнесмен уже встиг відзначитися в Україні – і, як виявилося, тісно пов’язаний з українськими політиками. На нього оформлений ключовий актив під курорт – гектари землі на полонині Боржава на Закарпатті. Щоправда зараз вони арештовані – адже, як встановило НАБУ, частина цих земель придбана за гроші, виведені з бюджету ще за часів Януковича, через Держінвестпроект, який в той час очолював Владислав Каськів.

Та «Схеми» спільно зі словацькими розслідувачами виявили в олімпійському проєкті бізнес-інтереси не тільки Каськіва. Журналісти документально встановили, що до скупки карпатських земель з рахунків компаній, через які, за даними слідства, виводились бюджетні кошти, причетна і родина впливових українських політиків – Юлії та Сергія Льовочкіних. Чи знають на Банковій, що за австрійським інвестором, схоже, стоять фінансові інтереси українських політиків з ОПЗЖ?

«Плівки Вовка» і скандальні рішення: Чому Зеленський досі не реформував ОАСК?

Окружний адміністративний суд міста Києва знову потрапив під шквал критики: цього разу – через те, що визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис.

Що не так із цим рішенням? Чому ОАСК досі не реформували? І чому його досі очолює скандальний суддя Вовк? Відповіді на всі ці запитання – у матеріалі.

20 найбільших новацій цього правопису – читайте тут.

Інститут нацпам’яті: «Не дивує, що Портнов намагається відбілити дії силовиків на Майдані»

Іще один скандал за участі ОАСК. В українському сегменті мережі «ТікТок» активно ширяться звернення під хештегом #Портновпротиісторії. Таку хвилю здійняло повідомлення від юриста та ексголови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова про те, що він через суд домігся перегляду підручників з історії для 5 та 11 класів в розділі щодо Революції гідності.

Євгенія Більченко: чим завершиться мовний скандал у педагогічному університеті?

В Національному педагогічному університеті імені Драгоманова продовжують вивчати скандальні заяви професора Євгенії Більченко в соцмережах. Викладачка філософії й культурології Євгенія Більченко негативно висловилася про мовний закон та назвала Україну «онкохворою американською колонією». Думки студентів з цього приводу розділилися ↓

«Урядова знижка» на газ: як вона працює та хто за неї заплатить

Газ для українців подешевшає з лютого: постанова уряду передбачає, що з лютого і до кінця березня блакитне паливо для громадян буде коштувати не більш ніж 6 гривень 99 копійок. Втім, НАК «Нафтогаз» та ще деякі постачальники пропонують українцям ще нижчу ціну. Ті ж компанії, які продавали дорожче, а також облгази, які забезпечують транспортування газу, обіцяють відстоювати вищі тарифи у судах.

Втручання держави у вільний ринок газу, який вже був запущений, викликало тривогу МВФ. При цьому недержавні експерти прогнозують, що здешевлення газу «в ручному режимі» невдовзі призведе до збитків галузі та інших проблем, за які в підсумку все одно заплатять платники податків.

Скільки коштують персональні дані українців і чи легко їх купити?

25 доларів за банківські дані, якщо з фото – то 70. А за 100 доларів - майже повний безліміт персональних даних впродовж місяця. Такі розцінки на ринку «пробиву» в Україні.

«Пробити» можна все: деталізацію дзвінків, закордонний паспорт і навіть свідоцтво про народження і місце перебування особи. Радіо Свобода розбиралося, хто продає персональні дані українців і скільки вони коштують.

Катівня «Ізоляція» зсередини: виклали фото тюрми, яку досі бачили лише в'язні

Камери, знаряддя тортур і подвір'я: це перші в історії фото влаштованої російськими гібридними силами тюрми «Ізоляція», які потрапили у відкритий доступ. Фото почав викладати анонімний канал «Донецкий тракторист».

Те, що на знімках дійсно «Ізоляція», підтвердив журналіст, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Асєєв, який був в'язнем цієї тюрми.

«Лінчування» українського підлітка в Парижі: слідчі шукають нападників

Справу Юрія Симканича – українського юнака, якого жорстоко побили у Парижі 15 січня цього року, передали до юридичної поліції, а французькі медіа не припиняють обговорювати нечувану агресію в одному з центральних районів Парижа, неподалік від Ейфелевої вежі. Напад на Юрія називають не побиттям, а «лінчуванням» – жорстокість нападників шокувала французів.

«Чому йоржик як річна пенсія?». Попри погрози кримчани вийшли за Навального

У російських містах продовжуються протести проти арешту опозиціонера Олексія Навального. Повідомляється про сотні затриманих, а соратник Навального надіслав до США санкційний перелік.

Тим часом відео мітингів в окупованому Криму на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального почали видаляти у ютуб. 23 січня протести відбулися у Сімферополі і Севастополі. За інформацією «Кримської правозахисної групи», у Севастополі до відповідальності притягнули щонайменше 12 людей, у Сімферополі, за даними місцевого активіста Олексія Єфремова – близько 15 протестувальників. Російська поліція дані про кількість затриманих досі не розголошує.

Борщ – гарний фільтр, як і «КримНаш» – Євген Клопотенко

Євген Клопотенко – кулінарний експерт, ресторатор, який просуває українську кухню та українську мову.

Що таке жовтий борщ, що можна додавати до борщу, чому в нинішньому році в шкільних їдальнях дозволили використання спецій і заборонили сосиски? Про це, а ще про те, як він шукає рецепти старовинних українських страв і модернізує їх, чи збирається у велику політику, Євген Клопотенко розповів у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Хто ще – окрім України – має синьо-жовті прапори і що вони означають

29 років тому Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний прапор України.

Синьо-жовтий прапор супроводжував українців протягом довгої історії і став державним прапором після здобуття Незалежності, відзначають День Державного прапора в Україні 23 серпня. Також синьо-жовті кольори має і кримськотатарський прапор –​ жовта тамга на синьому тлі. А хто ще уподобав собі синьо-жовте сполучення для національного чи регіонального стяга? Радіо Свобода здійснило подорож багатьма континентами у намаганні знайти братів українцям за синьо-жовтим кольорами.

Річниця сталінської постанови «про розкуркулення»: українці діляться сімейними історіями і знаходять родичів

91 рік тому сталінська постанова «про розкуркулення»​ запустила тотальні репресії проти селян. Ліквідація селян-господарів полягала у повному позбавленні власності, виселенні цілими родинами, а в разі спротиву – фізичному знищенні.

Рік тому Радіо Свобода розпочало спеціальний проєкт – дописувачі поділилися із редакцією Радіо Свобода переказаними свідченнями про сотні розкуркулених родів, надсилаючи листи до редакції і розповідаючи свої історії у коментарях під публікаціями матеріалів проєкту в соціальних мережах. Завдяки цьому, дехто із дописувачів знайшов своїх родичів.

Від Крут до Огайо. Невідомі факти про легендарного командира Аверкія Гончаренка

В останні дні січня 1918 року відбувся історичний бій під Крутами: кілька сотень українців затримали просування кількатисячної армії Муравйова на Київ. Це була стратегічна перемога, яка дозволила укласти Брестський мирний договір, що означав міжнародне визнання української незалежності. Командував боєм – сотник Армії УНР Аверкій Гончаренко. Він одним із перших українізував свій підрозділ і довів, що бійці УНР готові битися за Україну. Під Крутами втратив рідного брата, воював проти СРСР, а залишок життя провів в еміграції у США.

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