Ветеран АТО: «Судові органи поставили інтереси підприємців вище від інтересів держави»

Завершення переходу Збройних сил України на стандарти НАТО у царині харчування заблоковане на невизначений термін. Так коментують волонтери, ветерани бойових дій і незалежні експерти рішення Окружного адміністративного суду Києва перенести розгляд відповідної справи з 4 вересня на невизначений термін. Реформа, розпочата у 2015 році, мала б закінчитись до кінця року нинішнього, але тепер цього не відбудеться, зазначають фахівці.

Реформа системи харчування армійців розпочалась восени 2015 року з ініціативи Волонтерського десанту, що «висадився» у Міністерство оборони України. Тоді волонтери. військовослужбовці і незалежні експерти, провівши успішний пілотний проект («міні-реформу») у двох військових частинах, розробили каталог продуктів з 348 позицій, включно з овочами, фруктами, молочнокислими продуктами тощо. У каталозі є два показники: вартість за добу й калорійність, – що дозволяє за допомогою спеціальної програми формувати щодня різноманітне меню, балансуючи в потрібних показниках.

Як розповіла Радіо Свобода одна з ініціаторів реформи, волонтерка Діана Петреня, таку систему харчування використовують в арміях країн-членів НАТО, в українській армії система харчування «з каталогу» в повністю мала б запрацювати з наступного року, – але через суд завершення цієї реформи відкладено на невизначений термін. Тож половина військовослужбовців уже перейшла на цю систему, фактично на стандарти альянсу, а друга половина харчується ще за радянськими стандартами, що негативно позначиться на настроях вояків, припускають у Міноборони.

На думку Петрені, судді перенесли розгляд справи з 4 вересня на невизначений термін, бо ця справа є резонансною: «Судді бачать, що на засідання прийдуть люди, телеканали, і стане очевидним, що судді відстоюють чиї завгодно інтереси, але не інтереси армії», – написала Діана Петреня у фейсбуці.

Припинення реформи харчування: короткий екскурс в історію

26 липня цього року Окружний адміністративний суд Києва припинив дію наказу оборонного відомства від 3 березня цього року, який передбачає проведення реформи харчування у ЗСУ, точніше – у тих його підрозділах і частинах, які досі на нову систему не перейшли. Припинено реформу харчування на вимогу позивача – приватного підприємця Алли Богдан, яка програла тендер на постачання продуктів харчування у ЗСУ.

Окружний адміністративний суд у своїй заяві наголосив, що «суд не розглядає та не надає оцінки безпосередньо проведеній реформі системи харчування в Збройних силах України, а лише аналізує дотримання Міністерством оборони України законодавчо встановленого порядку прийняття оскаржуваного наказу».

Стандарти НАТО в українському війську

Але так чи інакше, харчова реформа за стандартами НАТО в українському війську заблокована, хоча про важливість переходу на стандарти альянсу кажуть і можновладці, і волонтери, і громадські активісти. Новий міністр оборони Андрій Загороднюк наголошує: «На стандарти НАТО треба переходити тому, що вони найкращі. Їх найбільші армії світу з мільярдними бюджетами розробляли. Це стосується не лише зразків озброєння, військової техніки, а й того, як взагалі організовувати військові кампанії, який чином вибудовувати злагоджені дії підрозділів і так далі».

«Перехід на нову систему харчування не є основною реформою, яку необхідно запровадити для переходу українського війська на стандарти НАТО. Але ця реформа – найбільш показова з точки зору ставлення до солдата, і ця реформа перебувала на «фінішній прямій», а тепер вона заблокована рішенням суду», – розповідає Діана Петреня у розмові з Радіо Свобода.

Політолог і громадський діяч Володимир Мартинюк, проаналізувавши реформу системи харчування, дійшов висновку: ініціатори реформи «максимально врахували досвід країн НАТО і пристосувати його до українських реалій і можливостей».

Підприємець-позивач, як припускає Мартинюк, має намір зірвати повне впровадження нової системи харчування цього року, бо харчування «за каталогом», серед іншого, дозволяє ліквідувати корупційні схеми у цій сфері й покращує харчування армійців, що важливо для боєздатності ЗСУ.

На думку ветерана бойових дій, громадського активіста Олександра Погребиського, цей судовий процес і рішення суддів свідчать про те, що «судові органи поставили інтереси підприємців вище від інтересів держави, армії». До того ж, це можна розглядати як «зупинку однієї з реформ ЗСУ на шляху української армії до НАТО», зауважує ветеран у розмові з Радіо Свобода.