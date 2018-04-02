«Україна досі жива і бореться»: розмова з керівником групи підтримки України в Єврокомісії

Керівник групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер в ексклюзивному інтерв'ю в програмі «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») розповів про те, як Європа бачить реформи в Україні, і чому антикорупційний суд – важливий символ того, що країна йде вперед.

– Отже, яке у вас загальне враження – враження тут, в Брюсселі – чи йде Україна шляхом реформ? Чи це більше схоже на імітацію?

– Загальне враження таке. Важливо сказати про три речі.

Що сталося протягом останніх трьох років – це більше, ніж сталося за попередні двадцять років

По-перше, що сталося протягом останніх трьох років – це більше, ніж сталося за попередні двадцять років.

По-друге, попри те, що стільки всього вже зроблено, набагато більше роботи ще попереду.

І третій момент, і він дуже важливий, і саме тому так багато людей у Брюсселі дійсно запитують, де ми зараз знаходимося і як все буде рухатися далі, – немає відчуття, що бодай якісь зміни є незворотними.

– В Брюсселі знають про деталі суперечок між різними антикорупційними органами в Україні? Маю на увазі НАБУ, САП…

– Ми однозначно знаємо про події в Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями. Хоча це й не наша справа – аналізувати та вирішувати, що саме відбувається.

Безумовно, це не справляє хороше враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні. Може, часом це тільки шум в пресі, про який ми не можемо судити або про який дізнаємося тільки через кілька днів.

​– Євросоюз займає дуже чітку позицію щодо електронного декларування для антикорупційних активістів. Чи для вас є зрозумілою позиція Києва, навіщо Україна запровадила таке декларування?

– Ми не можемо спекулювати. Але, ви правильно сказали, у широкому розумінні Брюссель стурбований.

Це одна з тих речей, про яку нам говорили, що це буде змінено. І це має бути змінено.

Електронне декларування було створене для державних службовців. Не для тих, хто бореться із корупцією

Тому що електронне декларування було створене для державних службовців. Не для тих, хто бореться із корупцією.

Отже, на додачу до здорового глузду, на додачу до досвіду, існує досить чітка рекомендація Венеціанської комісії. У ній показано, що дійсно можна змінювати, щоб зробити саме громадські організації прозорішими.

Але там також і про те, чого робити не можна, якщо Україна хоче залишатися у правовому полі і хоче відповідати європейським стандартам.

– Журналісти фокусуються на проблемах. Але важливо говорити і про успіх. Де в України справи йдуть добре?

– Список дуже довгий.

– Справді довгий? Дійсно?

– Так. Якщо ми подивимося на реформу охорони здоров'я – це великий успіх. Тепер ще треба подивитися, як закордонні партнери можуть допомогти її втілити, реалізувати. Але те, що вже ухвалили – це дуже хороша пропозиція.

Так само пенсійна реформа була дуже на часі з багатьох причин. І вона відбулася.

Структурні реформи. Наприклад, децентралізація. Ця реформа стосується роботи держави, але вона також стосується того, що звичайні громадяни можуть побачити як наслідок реформ.

Це реформа, де результати видимі, конкретні, відчутні, можна бачити певною мірою вже зараз. Люди починають розуміти, чому треба платити податки. Бо вони отримують послуги – висаджуються дерева на вулицях, і так далі.

Тож, ось ці структурні зміни.

У розмовах про реформи, це дуже широка сфера, але дуже важливо розповідати про це.

Отже, інколи треба взяти щось, що є символічним, навіть якщо всі розуміють, що це не панацея, яка вирішить усі проблеми.

Антикорупційний суд за межами України – без сумніву зараз надзвичайно важливий символ того, чи бажає Україна продовжувати свій шлях

Наприклад, антикорупційний суд за межами України – без сумніву зараз надзвичайно важливий символ того, чи бажає Україна продовжувати свій шлях.

Якшо я говорю за межами України, я інколи використовую приклади, про які самі українці вже могли забути.Я завжди говорю про закупівлю ліків. До того, як міжнародні організації почали робити це прозоро, багато грошей просто витрачалися. А тепер сама тільки програма розвитку ООН за два роки зекономила майже 200 мільйонів євро. І ці гроші тепер можна витратити на інші необхідні ліки.

– В Україні ми часто чуємо, що офіційний Брюссель та Європейський союз втомились від України. Це правда?

Європейський союз бачить Україну, яка, якщо говорити про реформи, досі жива і бореться

– Європейський союз бачить Україну, яка, якщо говорити про реформи, досі жива і бореться Може, як ми вже говорили, не так швидко, як комусь хотілося. Але реформи тривають.Це ж Україна вирішила йти цим шляхом, і ми готові стояти поруч. Так, багато питань, наприклад, щодо боротьби з корупцією. Але у цілому ми поруч з Україною.