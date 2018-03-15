Росія «більше гавкає, ніж кусає» – сенатор Мерфі про спроби Росії завадити розширенню НАТО

Росія намагається зашкодити вступу країн до НАТО, сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі, відповідаючи на запитання «Голосу Америки».

Мерфі, який щойно повернувся з відвідин Македонії, прокоментував ситуацію в цій країні. «Історично росіяни не мали значної присутності в Македонії, як це було в Сербії чи Чорногорії, але вони роблять це зараз», – наголосив він.

Росіяни дуже чітко зазначили, що вони намагатимуться зашкодити Македонії, якщо та просуватиметься до вступу у НАТО

«Росіяни дуже чітко зазначили, що вони намагатимуться зашкодити Македонії, якщо та просуватиметься до вступу у НАТО», – сказав Мерфі.

Ми тісно співпрацюємо з Македонією, щоб македонці розуміли, що таке російська пропаганда

Македонцям, на думку Мерфі, не варто дослухатись до росіян, адже «вони більше гавкають, ніж кусають». Сенатор, однак, зазначив, що росіяни почали організовувати власну політичну партію в цій країні і інвестують більше гроше, ніж будь-коли.

Мерфі наголосив на важливості боротьби проти російської пропаганди. «Ми тісно співпрацюємо з Македонією, з урядом, щоб македонці розуміли, що таке російська пропаганда, а що є справжніми новинами та якою є справжня точка зору македонців і журналістів».