Закон про «іноземних агентів» у Чехії. До чого туту Росія?
У Чехії оприлюднили текст законопроєкту «Про реєстрацію суб’єктів із закордонними зв’язками». Згідно з ним усі організації, зокрема державні, що отримують гранти з фондів ЄС або з інших країн, мають реєструватися у спеціальній базі даних.
Документ передбачає штрафи до 15 мільйонів чеських крон (понад 700 тисяч доларів США за нинішнім курсом) або до 10% доходу чи обороту.
Опозиція та неурядові організації закликають припинити підготовку законопроєкту. Ліберальна Чеська піратська партія назвала його копією російського закону.
Водночас чеські медіа з’ясували, що одна з авторок цієї ініціативи Наталія Вахатова, радниця прем'єра Бабіша, має зв’язки з Росією. За даними журналістів, її брат багато років очолює велику компанію, яка не припинила діяльність попри російську агресію проти України.
Чому з’явився цей законопроєкт?
Законопроєкт про обов’язкову реєстрацію організацій, що отримують фінансування з-за кордону, з'явився у програмній декларації чинного уряду Чехії.
Документ передбачає створення публічного реєстру державних дотацій для некомерційних організацій. Водночас організації, що займаються політичною діяльністю і отримують фінансування з-за кордону, повинні відкрито повідомляти про це.
Очікується, що закон регулюватиме діяльність у суспільній, політичній, медійній, освітній, академічній сферах, якщо вона може впливати на громадську думку або публічну дискусію. Документ пропонує запровадити реєстрацію як для фізичних, так і для юридичних осіб.
«Зв’язками із закордонними суб’єктами» вважають діяльність в інтересах іноземних структур або співпрацю з ними, наприклад, консультаційну, аналітичну, медійну чи освітню.
Розробку законопроєкту доручили трьом політикам: Наталії Вахатовій, яка не є депутаткою парламенту, але працює радницею прем’єр-міністра Андрея Бабіша з питань свободи слова, депутату від партії прем’єра «ANO» Радеку Вондрачеку та Їндржиху Райхлу — депутату від правопопулістської партії SPD («Свобода і демократія»).
Райхл заявив, що під час підготовки законопроєкту орієнтувався не на російський закон про «іноземних агентів», а на американський^
«Я не бачу причин, чому закон, який діє у США з 1938 року, не міг би діяти і в нас»
«Це не має нічого спільного з Росією», – заявив у відповідь на критику опозиції прем’єр-міністр Андрей Бабіш.
Прем’єр-міністр Андрей Бабіш підтримує свою радницю Наталію Вахатову. Чеському телебаченню він заявив, що вона є експерткою з питань свободи слова:
«Я знаю її (Наталію Вахатову) через Даніела Вавру, з яким зустрічався щодо свободи слова. Вона розуміється на свободі слова…»
Найбільша гуманітарна організація Чехії «Людина в біді» 16 березня заявила, що порівняння цього законопроєкту з американським законом FARA є некоректним.
«Посилання на американський закон FARA вводить в оману, – зазначають автори аналізу, – цей закон поширюється на лобістів, які представляють інтереси іноземних урядів або компаній. Натомість гуманітарні, освітні чи громадські організації, що не діють від імені іноземного уряду і не фінансуються ним, прямо виключені з його сфери дії».
Автори також звертають увагу, що чеський законопроєкт може охопити дуже широкий спектр структур: неурядові організації, університети, приватні компанії, науково-дослідні інститути, спортивні федерації, а також державні установи.
Достатньо лише отримувати фінансування з-за кордону, наприклад, із фондів Європейського Союзу.
За законопроєктом стоїть радниця прем’єра зі зв’язками в Росії
Однією з авторок законопроєкту «Про реєстрацію суб’єктів із закордонними зв’язками» є Наталія Вахатова. Вона народилася в Україні, але має чеське походження.
У 1990-х її батьки переїхали до Чехії за програмою повернення людей із чеським корінням після Оксамитової революції. У Чехії Вахатова закінчила гімназію та началася на факультеті філології Університету Яна Евангелісти Пуркине.
На те, що Наталія Вахатова є сестрою чеського підприємця Федора Вахати, який заробляє в Росії, звернув увагу аналітик з питань безпеки Роман Маца.
У колонці для видання «Médium.cz» він написав про колекторську компанію «ПКО «М.Б.А. Фінанси», яка в Москві стягує прострочені борги.
Її керівником, згідно з російськими базами даних юридичних осіб, є Федор Вахата. У Чехії жіночі прізвища відмінюються, тому жіночою формою прізвища Вахата є Вахатова.
Материнською компанією російської фірми є чеська M.B.A. Group Finance s.r.o. На її сторінках згадується Віктор Докучаєв – ще один партнер фірми, пов’язаний із російським бізнесом. За даними чеського реєстру юридичних осіб, у 2016–2018 роках він був директором M.B.A. Group Finance s.r.o, а також певний час очолював російський офіс цієї компанії.
Роман Маца вважає такі зв’язки Вахатової ризиком для безпеки Чехії. Він звертає увагу на те, що серед клієнтів російської філії чеської компанії є банк ВТБ і Сбербанк, які контролює уряд РФ.
«Невже російські спецслужби, які прагнуть абсолютного контролю над усім, що відбувається в Росії, не стежать за громадянином Чехії, який живе в Росії та до того ж веде мільярдний бізнес із банками, контрольованими російським урядом? – пише Роман Маца, – І невже російські спецслужби не підозрюють, що сестра цього громадянина Чехії працює радницею прем’єр-міністра, і не намагаються використати ці виняткові зв’язки для просування владних і політичних інтересів російського режиму в Чехії?»
Наталія Вахатова при цьому не приховує своїх проросійських поглядів.
Наприклад, у 2014 році вона писала, що Путін недооцінив протести на Майдані, інакше «російські спецслужби вчасно виявили б загрозу, що насувалася».
І під час, і після анексії Криму Росією Вахатова залишалася учасницею фейсбук-групи «Друзі Росії в ЧР».
В одному з інтерв’ю вона згодом виправдовувалася, що тоді працювала судовою перекладачкою з російської мови, тому й приєдналася до цієї групи. А також тим, що йшлося про події 2014 року, які не можна порівнювати з тим, що відбувається в Україні після російського вторгнення 2022 року.
Водночас Вахатова проігнорувала окупацію Криму Росією, яку не визнала міжнародна спільнота, зокрема й Чехія, що послідовно виступає за територіальну цілісність України.
Коли Вахатова працювала аналітикинею в Товаристві захисту свободи слова, у своїх дописах у фейсбуці вона критикувала гуманітарні та громадські організації, які фінансуються американськими, європейськими або норвезькими фондами.
Вона стверджувала, що це «інструмент політичного впливу, який служить для поширення прогресистських ідеологій». Вона також критикувала підтримку ЛГБТК+ людей і боротьбу з дезінформацією.
Експерт Асоціації міжнародних питань Карел Гавлічек в інтерв’ю виданню «Novinky.cz» заявив, що «зв’язки з Росією і сім’я, що безпосередньо проживає на території РФ і яку Кремль у будь-який момент може почати шантажувати, є проблемою безпеки. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш має цю проблему вирішити».
Зараз у фейсбуці Вахатової є багато фотографій із чеськими політиками, які нині є членами правлячої коаліції: лідером євроскептичної партії «Вільні» Лібором Вондрачеком, обраним депутатом, а також лідером правопопулістської партії «Автомобілісти для себе» Петром Мацинкою чи обраним до парламенту від цієї партії депутатом Філіпом Туреком.
Попри те, що Вахатова зараз обіймає публічну посаду, її особистий сайт закритий для відвідувачів: зайти на його сторінки можна лише за паролем.
Угорщина, Росія, Словаччина
Деякі медіа також порівнюють цей законопроєкт із російським законом про «іноземних агентів».
Чеська чернетка документа не передбачає обов’язкового маркування публікацій або подання податкової декларації за спеціальною процедурою. Водночас вона передбачає обов’язкову реєстрацію та передачу інформації про кількість працівників і джерела фінансування. Реєстрація може знадобитися навіть у разі отримання гранту, появи іноземного партнера або фінансового внеску з-за кордону.
«В авторитарних режимах подібне законодавство використовується як інструмент проти організацій, що критикують уряд», – застерігає гуманітарна організація «Людина в біді».
Законопроєкт також нагадує документи, уже ухвалені в сусідніх із Чехією країнах: Угорщині та Словаччині. У Словаччині такий закон згодом скасував Конституційний суд. В Угорщині він спричинив масові протести, а зараз його розглядає Суд Європейського Союзу.
Видання «Seznam Zprávy» попросило оцінити законопроєкт Вероніку Білкову, яка є заступницю голови Венеціанської комісії – незалежного консультативного органу Ради Європи з питань конституційного права. За її словами, документ суперечить не лише положенням чеської конституції, а й міжнародним договорам.
Білкова зазначила, що дія цього закону, в разі його ухвалення, могла б поширюватися навіть на звичайних користувачів фейсбуку, оскільки це іноземна платформа, на якій люди висловлюють свої погляди.
Проти законопроєкту виступили і представники чеської академічної спільноти. Вони наголошують, що документ може призвести до «стигматизації міжнародної співпраці та іноземного фінансування». Чеські університети отримують гранти з-за кордону на наукові дослідження та співпрацюють із науковими установами в країнах Європейського Союзу й поза його межами.
«Не можемо втратити єдність». Загрози розколу між США та союзниками через кризу в Ормузькій протоці
ВАШИНГТОН – Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав до єдності між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками після того, як президент США Дональд Трамп продемонстрував роздратування членами НАТО, коли кілька з них відмовилися підтримати Вашингтон у військових діях проти Ірану.
Суперечка, спричинена поглибленням конфронтації з Іраном і зростанням світових цін на енергоносії, швидко перетворюється на ширший іспит трансатлантичної єдності – і на перевірку того, як альянс реагує на кризи поза межами своєї традиційної сфери.
Дональд Трамп висловив невдоволення 17 березня після того, як більшість союзників по НАТО, за повідомленнями, відхилили прохання розгорнути військово-морські сили, зокрема тральщики та кораблі супроводу, для забезпечення безпеки комерційного судноплавства через вузьку протоку, якою транспортується приблизно п’ята частина світових морських енергоресурсів.
«Президент і надалі буде спілкуватися з нашими союзниками, як у Європі, так і в регіоні Перської затоки», – сказала 18 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив Радіо Свобода, що Таллінн готовий обговорювати варіанти дій зі США та іншими союзниками, наголошуючи, що критично важливою є співпраця, а не розбіжності.
«Ми готові обговорити, які є варіанти для вирішення ситуації на Близькому Сході, а також для забезпечення вільної торгівлі», – сказав Певкур в інтерв’ю у Вашингтоні 17 березня.
Адміністрація Трампа зверталася до союзників на тлі блокади Іраном Ормузької протоки, із використанням мін, дронів і військово-морських сил, що фактично перекрила шлях і підштовхнула стрибок цін на нафту до понад 100 доларів за барель. Це підняло ціни на бензин у США до найвищого рівня за останні місяці.
Ключові європейські столиці країн НАТО дали зрозуміти, що не братимуть участі у спробах відкрити протоку, поки тривають активні бойові дії.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж «ніколи» не візьме участі в таких операціях за нинішніх умов, підкресливши, що Франція не є стороною конфлікту. Водночас він зазначив, що Франція та інші європейські країни могли б долучитися до супроводу комерційних суден, коли ситуація «заспокоїться».
Німеччина зайняла подібну обережну позицію.
Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль наголосив, що кризу не можна вирішити лише військовими засобами, відображаючи ширші побоювання Європи щодо ескалації та довготривалого втягування.
За небажанням стоїть також практичне занепокоєння: європейські флоти можуть опинитися відповідальними за тривалу місію безпеки в Перській затоці, фактично патрулюючи протоку після завершення гострої фази кризи.
Поки Західна Європа вагається, деякі союзники на східному фланзі НАТО демонструють більш відкриту позицію. Певкур розглядає кризу не лише як безпекову, а й як глобальну економічну проблему.
«Росія завжди хотіла нас розділити»
«Ситуація на Близькому Сході впливає на нафту, газ, добрива – на все», – сказав він, зазначивши, що зростання витрат позначиться на фермерах, промисловості та споживачах у всьому світі.
Зараз час будувати мости, і ми не можемо втратити нашу єдністьХанно Певкур
Він неодноразово наголошував, що єдність у НАТО є критично важливою, попереджаючи, що розбіжності вигідні Росії, особливо в її війні проти України, яка вже понад чотири роки залежить від підтримки Європи, США та інших західних союзників, щоб стримувати Москву.
«Зараз час будувати мости, і ми не можемо втратити нашу єдність», – вважає він.
За словами Певкура, зростання цін на енергоносії, пов’язане з кризою в Ормузькій протоці, зміцнить позиції Москви у війні проти України, не лише через економічні вигоди від продажу нафти.
«Коли вони бачать тріщини в нашій єдності – вони лише виграють», – сказав міністр оборони Естонії.
«Коли один союзник просить про підтримку, союзники мають об’єднуватися і дивитися, що можна зробити», – наголосив Певкур.
Він також наголосив на важливості постійної пильності щодо Росії, навіть попри зміщення уваги світу на Близький Схід.
Проблема коаліції, а не лише політики
Досвідчений американський дипломат Деніел Фрід заявив, що нинішній глухий кут між Вашингтоном і НАТО відображає як зміну позицій Європи, так і складність формування коаліції для складної, швидкоплинної кризи.
В інтерв’ю Радіо Свобода Фрід, колишній заступник держсекретаря, який працював у семи адміністраціях США, зазначив, що європейські уряди спочатку демонстрували готовність до обмеженої військової участі.
Він згадав заяву від 1 березня Великої Британії, Франції та Німеччини, де йшлося про можливість підтримки оборонних дій проти Ірану, включно з протидією ракетним і дроновим атакам – позицію, яку він назвав відносно рішучою.
Однак відтоді кілька країн виключили участь у морських операціях із розблокування Ормузької протоки, що, за словами Фріда, свідчить про певні коливання у позиції Європи.
Водночас, за його словами, ситуація ще остаточно не визначена.
«Мені не здається, що європейці повністю проти», – сказав Фрід, зазначивши, що деякі країни, зокрема Естонія, сигналізують про готовність до обговорення можливого внеску.
Він пояснив, що обережність Європи зумовлена поєднанням політичних, стратегічних і практичних факторів, зокрема ризиком ескалації, громадською думкою та невизначеністю щодо масштабу і тривалості місії.
Попри це, Фрід наголосив, що це прямо зачіпає інтереси Європи, і «в інтересах усіх» допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки та захист країн Перської затоки від атак Ірану.
Він припустив, що європейські уряди все ще можуть знайти способи долучитися, особливо в оборонних або обмежених місіях.
Фрід також підкреслив, що така операція формально не буде місією НАТО.
Без застосування статті 5 найімовірнішим форматом стане «Коаліція охочих», де окремі країни братимуть участь добровільно, а не в межах усього альянсу.
«Я думаю, вони мають подивитися, що можливо і що вони можуть зробити», – сказав він.
Розбіжності у Конгресі США
Суперечка також висвітлила політичні розбіжності на Капітолійському пагорбі.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав позицію адміністрації, попередивши, що небажання союзників може мати «широкі і глибокі» наслідки для Європи та США. Він зазначив, що ситуація порушує ширші питання щодо надійності союзів у кризові моменти.
Демократи, однак, закликали до більш обережного підходу.
Сенатор Дік Дурбін заявив Радіо Свобода, що хоча НАТО, створене у 1949 році для колективної оборони від Радянського Союзу, до складу якого колись входила Естонія, проходить випробування, воно залишається незамінним.
«Нам потрібно підтримувати союзників і розвивати нашу дружбу, – сказав він. – Нам не потрібно шукати способи, як нас розділити»
Алі Ларіджані: ким був «сірий кардинал» Ірану
Алі Ларіджані, один із найвпливовіших діячів Ірану та близький соратник покійного верховного лідера Алі Хаменеї, загинув унаслідок авіаудару в столиці Тегерані 17 березня. Радіо Свобода аналізує його роль.
Обіймаючи впливову посаду секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану – ключового органу ухвалення рішень у країні – Ларіджані фактично став неформальним лідером Ісламської Республіки після того, як Хаменеї загинув внаслідок ізраїльського удару 28 лютого.
Хоча він не був духовною особою, Ларіджані став об’єднавчою фігурою, яка змогла звести разом конкуруючі політичні фракції та підтримувала тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), спецслужбами та духовенством.
Після загибелі Хаменеї, суперечливого питання щодо наступництва його сина, а тепер і смерті Ларіджані, Іран опинився, як вважають, перед надзвичайно глибоким вакуумом влади. Експерти кажуть, що його смерть також може ускладнити будь-які дипломатичні зусилля для завершення нинішньої війни.
«Серед тих, про кого ми знаємо, що вони досі залишаються в системі Ісламської Республіки – політиків, щодо яких можна підтвердити, що вони живі – немає заміни Алі Ларіджані для цієї ролі», – сказав британський політичний аналітик Бабак Дорбейкі.
Майстер апаратної гри
Протягом політичної кар’єри, що тривала десятиліттями, 67-річний Ларіджані обіймав різні посади – від перемовника з ядерної програми до спікера парламенту та державного службовця. Але передусім він був досвідченим політичним гравцем.
Ларіджані двічі втрачав прихильність влади, але щоразу повертався в політику. Після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем і США в червні 2025 року він почав відігравати дедалі помітнішу роль як керівник у сфері національної безпеки.
Його кар’єра підкреслювала універсальність: він служив у КВІР, керував державним телерадіомовником протягом десяти років, провів через парламент ядерну угоду зі світовими державами 2015 року та 12 років очолював парламент.
Ларіджані керував парламентом Ірану протягом 12 років – період, коли він відіграв ключову роль у забезпеченні законодавчого схвалення знакової ядерної угоди 2015 року.
Для Ісламської Республіки Ларіджані був містком між духовенством і військовими всередині країни, а також між Тегераном і західними столицями за її межами. Він ніколи не був ідеологічним радикалом, але вважався найефективнішим «оператором системи».
І все ж система двічі його відкинула. У 2021-му і знову в 2024 році Рада вартових – духовний орган, у якому домінують консерватори – не допустила Ларіджані до участі в президентських виборах. Ці рішення шокували навіть його критиків.
Аналітики широко трактували ці дискваліфікації як внутрішньополітичні маневри – спосіб розчистити поле для консерваторів – але для людини, яка десятиліттями служила державі на найвищому рівні, це стало принизливим сигналом.
«Кеннеді Ірану»
Народжений у шиїтському місті Наджаф в сусідньому Іраку, Ларіджані походив із родини, настільки глибоко зануреної в політичну еліту, що сформувалася після Ісламської революції 1979 року, що журнал Time колись назвав їх «Кеннеді Ірану».
Його батько був видатним релігійним ученим, а шлюб із родиною Мортеза Мотаххарі – голови Ради революції, яка займалася створенням Ісламської Республіки – забезпечив йому доступ до владних кіл із самого початку.
На відміну від багатьох своїх колег, які мали виключно релігійну освіту, Ларіджані також мав світську академічну підготовку: ступені магістра та доктора з західної філософії Тегеранського університету. Його дисертація була присвячена працям німецького філософа Іммануїла Канта.
Повернення
Після кількох років відносного політичного затишшя позиції Ларіджані зміцнилися після 12-денної війни.
У січні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ларіджані за його роль у жорстокому придушенні масових протестів, що спалахнули наприкінці грудня 2025 року та призвели до загибелі тисяч людей.
Минулого місяця, ще до того як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, Хаменеї визначив Ларіджані як бажаного кандидата для тимчасового управління країною у разі своєї смерті. Через кілька днів Хаменеї вбили.
Відтоді Ларіджані був одним із найгучніших офіційних голосів в Ірані. 13 березня, демонструючи непокору, він разом з іншими високопосадовцями з’явився на вулицях Тегерана під час ізраїльських авіаударів по місту. Це було востаннє, коли його бачили на публіці.
Росіяни перестають довіряти владі. Яке значення рейтинги мають для Путіна?
Що відбувається з популярністю президента Росії? За даними російського державного центру соціології ВЦИОМ, помітно знизився рівень так званої «спонтанної довіри» до президента Володимира Путіна. На цьому тлі в країні посилюється цифровий контроль і зростає занепокоєння Кремля щодо стабільності влади.
Державний центр ВЦИОМ публікує свіжі соціологічні дані. І цифри виявляються несподіваними. Із опублікованих даних випливає, що наприкінці лютого лише 32,1% росіян назвали Володимира Путіна у відповідь на прохання назвати будь-якого політика, якому вони довіряють. Це було відкрите запитання. Другій людині в країні, прем'єру Михайлу Мішустіну, довіряють лише 4,5% опитаних. Це мінімальний результат за весь час війни з Україною.
Невдовзі після опитування відбуваються відключення мобільного інтернету в Москві та Санкт-Петербурзі. Столичні міста вже мало чим відрізняються від російської провінції, де обмеження зв’язку стали звичним явищем.
Російська політологиня Катерина Шульман порівнює подібні заборонні заходи з антиалкогольною кампанією Михайла Горбачова: чим жорсткіші обмеження, то винахідливішими стають способи їхнього обходу.
Про коливання рейтингів влади та реакції Кремля на ці цифри російська редакція Радіо Свобода говорила з письменником і публіцистом Станіславом Бєлковським.
– Чи можна вважати цифру ВЦИОМ сигналом прихованого невдоволення всередині системи?
– Так, звісно, можна. Тим більше, ВЦИОМ уже розкаявся в тому, що опублікував цей рейтинг. Опублікували нові дані вже не спонтанного опитування, які показують рівень довіри до Володимира Путіна 77%. Це, звісно, значно менше ста, але вже приблизно відповідає очікуванням Кремля. Для адміністрації президента і для структур, що працюють на неї, дані ВЦИОМ – це важливо, оскільки це відображає рівень і якість їхньої діяльності із забезпечення душевного спокою вождя. Але для самого вождя це не має жодного значення. Він не реагує на рейтинги, оскільки в його розумінні рейтинг – це певна цифра, сформована адміністрацією президента.
– А на що тоді сам Путін реагує, якщо не на цифри?
У тоталітарній державі громадська думка взагалі не має жодного значенняСтаніслав Бєлковський
– Він реагує на власні внутрішні уявлення про стабільність системи. Цілком очевидно, що при цьому ухвалюється низка непопулярних заходів. Достатньо непопулярною є сама війна, так звана «спеціальна воєнна операція». Не випадково більшість росіян виступає за її якнайшвидше припинення. При цьому приблизно така ж кількість росіян виступає за перемогу РФ у цій війні. Що ще раз підтверджує, що оптика соціології при тоталітаризмі не працює, оскільки дуже значна частина респондентів сприймає соціологічного інтерв’юера як поліцейського агента влади і боїться говорити йому те, що думає насправді. Респонденти говорять те, що, з їхньої точки зору, влаштовує владу. І непопулярною, звісно, є фактична блокада інтернету і перехід до системи «білих» списків, коли закрита більша частина ресурсів, до доступності яких росіяни звикли за минулі десятиліття.
Але Володимира Путіна це не хвилює. Він вважає, що контролює ситуацію в країні. А в тоталітарній державі громадська думка взагалі не має жодного значення. Контроль здійснюється за рахунок сакральної фігури самого вождя, а також за рахунок побудованого ним потужного репресивного апарату. І Путін робить те, що підказує йому його політична інтуїція, яка не підводила його протягом минулих 26 років і завжди дозволяла йому рухатися в напрямку зміцнення його власної влади. Протягом усієї своєї політичної кар’єри він живе зі своєю країною за принципом «звикне, то й полюбить». Так, народ може в певні періоди часу бути чимось незадоволений, але коли народ переконується з часом, що змінити це неможливо, то за відомою психологічною теорією настає стадія прийняття.
– Після ліквідації іранського лідера, низки високопоставлених іранських чиновників із використанням технологій цифрового стеження російська влада почала помітно обмежувати інтернет і зв’язок. Чи можна припустити, що в Кремлі побоюються?
– Звісно. У Кремлі давно взято курс на фактичну блокаду вільного інтернету. Спочатку було взято на озброєння китайську модель Firewall. Однак зараз Кремль пішов далі шанованих старших китайських партнерів і збирається, вочевидь, запроваджувати систему «білого» списку, за якої доступними в Російській Федерації будуть лише певні ресурси, певний набір інтернет-сайтів.
– Це тимчасовий захід, пов’язаний із війною, чи формування довгострокової моделі цифрового контролю?
– Це довгострокова модель цифрового контролю. Вочевидь, останніми днями в Москві і загалом у Російській Федерації відбувалося тестування системи «білого» списку. Ця система, вочевидь, незабаром буде впроваджена повністю, і пересічний росіянин буде позбавлений доступу до ресурсів, що були звичними в минулі роки й десятиліття. Це, безумовно, великий стрес для росіянина, зокрема втрата звичних соціальних мереж, включно з Телеграмом. І навіть якщо війна з Україною завершиться найближчим часом, тоді на порядок денний у Росії вийде війна з Європою. Точніше, загроза атаки з боку «ворожих країн» Євросоюзу на чолі з Німеччиною, Францією та прилеглою до них Британією. А отже, у доктрині влади збережуться всі ті загрози, які вимагають фактичної блокади вільного інтернету в РФ.
Від редакції: Роскомнагляд уповільнює роботу Telegram у Росії з початку лютого 2026 року, а перші кроки зробили влітку 2025-го. Відомство стверджує, що месенджер відмовляється дотримуватися російських законів. Як писали РБК і The Bell, Telegram можуть повністю заблокувати з квітня. Водночас месенджер, як очікують, буде доступний за допомогою VPN.
– Український фронт тисне сьогодні на рейтинг Путіна чи людям це нецікаво?
На будь-яке народне невдоволення знайдеться ГУЛАГ і репресивна машинаСтаніслав Бєлковський
– Люди хотіли б якнайшвидшого завершення війни, оскільки вона є дестабілізуючим чинником, що погіршує їхню якість життя. Водночас Володимир Путін зробив усе можливе, всупереч Z-пропаганді, щоб ця війна не була народною, щоб переважна більшість населення РФ не знала про війну і не сприймала її як свою власну справу. Тим більше, що воюють у цій війні найманці, як ми знаємо. Часткова мобілізація 2022 року була лише дуже неприємним для Путіна епізодом, на який він був змушений тоді піти. І, як він сам тоді сказав, утримати лінію фронту силами контрактників було неможливо. Зараз, у його розумінні, він не програє війну, а коливання лінії фронту, з точки зору Кремля, не мають суттєвого значення, тому що це війна на виснаження: у кого раніше закінчаться ресурси, для виснаження яких в України слугують систематичні російські атаки на українську критичну інфраструктуру, включно з енергетичною та логістичною.
Тобто потрібно довести ситуацію до точки, коли, незалежно від того, де проходить лінія фронту, Україна не може чинити опір. У цьому полягає путінська стратегія. Так, у народу є глухе роздратування через те, що війна дещо затягнулася. Але в тоталітарній державі, як ми знаємо з досвіду Радянського Союзу, народне невдоволення не є суттєвим, тим більше вирішальним чинником. Оскільки на будь-яке народне невдоволення знайдеться ГУЛАГ і репресивна машина.
Війна з Іраном показує, як Китай може воювати за Тайвань?
Війна з Іраном дає важливі уроки щодо ефективності китайської військової доктрини та техніки, які використовує іранська армія, вважає Еран Орталь, бригадний генерал резерву Армії оборони Ізраїлю (IDF).
У розмові з Радіо Свобода із місця неподалік від Тель-Авіва пізно ввечері 14 березня Орталь сказав, що іранська тактика навколо Ормузької протоки дуже схожа на ту, яку Китай, імовірно, застосував би в разі майбутнього конфлікту навколо Тайваню.
Він додав, що військові США і Китаю «робитимуть нотатки», спостерігаючи за розвитком нинішнього конфлікту.
Раніше Орталь був командиром центру «Дадо» Армії оборони Ізраїлю – підрозділу військових досліджень при Генеральному штабі. Зараз він очолює військову програму в центрі Begin-Sadat (BESA) в університеті Бар-Ілан і є запрошеним науковим співробітником Американської ради з питань зовнішньої політики (AFPC).
– Іран перекрив Ормузьку протоку. Чи є військове рішення, і якщо так, то яким воно може бути?
Можна захистити судна, що проходять через Ормузьку протоку, і виграти війну
– Така природа асиметричної війни. Можна знищити іранський флот і весь військово-морський флот Ірану – і П’ятий флот США вже це зробив. Але асиметричні можливості – швидкі катери, безпілотні човни, міни та берегові ракети – все одно залишаться. І це загроза, яку просто неможливо повністю усунути. Це схоже на проблему протитанкових ракет у Лівані. Деякі з них можна знищити, можна застосувати контрзаходи, але вони завжди матимуть змогу завдавати точкових ударів.
Можна захистити судна, що проходять через Ормузьку протоку, і виграти війну. По суті, саме така тактика і стратегія дозволяє обійти цю проблему. І, думаю, саме такою є американська стратегія.
– Ви маєте на увазі, що судноплавство можна певною мірою захистити, але гарантій немає і кораблі можуть бути втрачені?
– Так, але захист буде достатнім, на хорошому рівні. Але, знову ж таки, це не лише тактичне питання. І можна бачити, що іранці це розуміють. Тому вони атакували нафтові об’єкти ОАЕ, які обходять протоку і виходять прямо до Аденської затоки. Значна частина нафти транспортується іншими шляхами, і вони намагаються саботувати і це.
– Сполучені Штати вирішили перекинути сили з Азії. Серед них 2500 морських піхотинців і десантний корабель. Для чого це, на вашу думку? Можливо, для острова Харк?
– Перше значення – стримування: «Ми повністю залучені, можемо підтримувати це і можемо ескалувати». Друге – операційний намір. Я думаю, це може означати, що CENTCOM (Центральне командування США) може планувати операції, пов’язані з відкриттям Ормузької протоки на іранському узбережжі. Це також може означати, що ми можемо взяти під контроль острів Харк.
І, можливо, ще один операційний намір – це 440 кілограмів збагаченого урану, десь там, похованого в одній з іранських гір, який можна вилучити лише наземною операцією, якщо іранський режим не буде повалений до кінця цієї війни.
– Йдеться про 450 кілограмів збагаченого урану, про які говорив спеціальний посланець США Стів Віткофф. Давайте поговоримо про повітряну кампанію. В ізраїльських медіа звучали припущення, що Іран може виглядати як Газа – з таким рівнем руйнувань і загибелі цивільних. Чи вважаєте ви це можливим?
– Якщо ця фраза означає, що Іран може зазнати серйозної шкоди і значна частина його інфраструктури буде зруйнована, тоді так. Але Газа повністю зруйнована не через авіаудари. Вона повністю зруйнована, тому що «Хамас» підготував її як поле бою, щоб відбивати будь-який майбутній ізраїльський наступ. Це зовсім не та ситуація, яка існує в Ірані. Це країна з населенням 90 мільйонів. Вона набагато більша за Газу. Тому, ні, такий простір не може бути зруйнований так, як Газа.
Китайські технології та тактика
– Які військові уроки, на вашу думку, Ізраїль і США отримують із цього конфлікту? Наприклад, Іран має багато китайських військових технологій.
Стратегія Ірану – обмеження доступу та заперечення контролю над територією
– Стратегія Ірану – це те, що американські військові називають A2AD, тобто anti-access area denial – обмеження доступу та заперечення контролю над територією. Це означає, що за допомогою далекобійних високоточних ракет і інших можливостей ви стримуєте противника від входу в театр бойових дій. Це частина обмеження доступу.
Частина заперечення контролю над територією – це те, що ви бачите в Ормузькій протоці. Вони не можуть конкурувати з американцями у контролі над морем і повітрям. Але вони можуть намагатися позбавити американців можливості вільно використовувати ці два простори.
Китайська стратегія для свого майбутнього театру війни дуже схожа. Вони просуватимуться до Тайваню, а потім намагатимуться стримати американців від втручання саме цією стратегією.
Тож той факт, що використовується саме така стратегія і такі системи озброєння – а іранські системи багато в чому є китайськими, російськими або іранськими копіями китайських і російських технологій, з такими ж тактиками та методами управління і контролю – думаю, може дати американцям важливий досвід для аналізу можливого майбутнього конфлікту в Південнокитайському морі. Я впевнений, що американська сторона робить нотатки.
Китайці теж роблять нотатки. І, звісно, вони думають: ми набагато кращі за іранцівЕран Орталь
– Але слід зазначити, що китайські збройні сили значно вищого рівня за іранські – і за оснащенням, і за організацією.
– Абсолютно. І, безумовно, китайці теж роблять нотатки. І, звісно, вони думають: ми набагато кращі за іранців, як ви щойно сказали. Але водночас вони також думають: «Це моє обладнання. Це моя доктрина».
Думаю, вони повинні аналізувати поточні події, особливо в контексті оголошеного ними 2027 року – як цільового року, коли вони хочуть бути готовими до можливого конфлікту навколо Тайванської протоки та островів.
Що буде далі на Близькому Сході?
– Якщо повернутися до цього конфлікту: якщо він завершиться ослабленням Ірану, але без зміни режиму, що це означатиме для Близького Сходу і балансу сил? Чи означає це, що через кілька місяців може початися нова війна?
Поранений звір, який прагне помсти, у цьому регіоні – це небезпечна річ
– Щодо усунення цього режиму – ми можемо лише створити більш сприятливі умови, якими іранці можуть скористатися. Чи станеться це – інше питання. Але позбавлення Ірану його військових можливостей і системи захисту в нашому регіоні є вкрай важливим. Це важливо не лише для стабілізації регіону, а й у ширшому контексті – наприклад, можливої майбутньої війни між США і Китаєм.
Американці не хотіли б мати Іран на південному фланзі Тихого океану в такому сценарії. Тому позбавлення Ірану його можливостей – це позитивний крок.
Існує ризик, тому що поранений звір, який прагне помсти, у цьому регіоні – це небезпечна річ. Але водночас ми створили вікно в кілька років, протягом якого з ослабленим Іраном можна буде впоратися навіть у найгіршому сценарії.
А що з іранськими цивільними?
– На завершення хочу повернутися до Ірану. Що б ви сказали людям в Ірані, які протестували проти свого уряду і духовної влади? Вони ризикували життям, у них стріляли, вони втрачали близьких. А тепер вони дуже налякані цією ізраїльсько-американською кампанією.
– Те, що я чув з Ірану і що ми бачимо, – це ті самі люди, які радіють на дахах і просять, щоб наступ продовжувався, доки цей режим не зникне. Я не думаю, що Сполучені Штати чи Ізраїль можуть відповідально щось обіцяти цим людям. Але, безумовно, мета цієї війни спільна і для цієї групи, і для союзників, які ведуть бойові дії в іранському небі.
Падіння бомб – це дуже страшно. Але, як ви знаєте, ракети падають на ізраїльські міста, містечка і громади, а також у країнах Перської затоки – і вони падають без розбору. Їхня мета – вбивати цивільних.
Американські та ізраїльські удари по Ірану спрямовані саме на цілі, визначені розвідкою. Помилки можуть траплятися, і побічні втрати завжди бувають під час війни.
Я впевнений і бачу, що ті іранці, про яких ви говорите, це розуміють. Ми бачимо, як вони ходять вулицями, надсилають фотографії постів «Басідж» у Тегерані і просять, щоб ці пости стали цілями вже наступного дня.
Уряд США захищає тимчасове послаблення санкцій щодо нафти РФ на тлі критики у Конгресі
ВАШИНГТОН – Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа тимчасово послабити деякі санкції щодо російської нафти викликало критику законодавців з обох партій, які попереджають, що цей крок може підірвати тиск на Москву через її війну проти України.
Білий дім заявляє, що цей крок є короткостроковим заходом, спрямованим на стабілізацію глобальних енергетичних ринків після того, як конфлікт з Іраном вплинув на поставки нафти і підштовхнув ціни на бензин вгору.
Згідно з винятком із санкцій, деякі партії російської нафти, які вже перебувають у морі, можуть продати, зокрема нафтопереробним заводам в Індії. Через конфлікт на Близькому Сході під загрозою опинилося судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших у світі маршрутів транспортування нафти.
Однак деякі члени Конгресу заявили, що цей крок може послабити міжнародний тиск на очільника Росії Володимира Путіна.
Республіканці приєднуються до демократів у критиці
Серед найгучніших критиків був сенатор-республіканець від Айови Чак Ґрасслі, який 13 березня попередив, що повернення російської нафти на світові ринки може принести вигоду Москві.
«Тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти – неправильний крок», – написав Ґрасслі у соціальних мережах, додавши, що доходи від продажу нафти «живлять війну Путіна і продовжують страждання в Україні».
Конгресмен-республіканець від Небраски Дон Бейкон висловив подібні побоювання.
«Це рішення фінансово підтримує російське вторгнення в Україну. Воно допомагає його продовжувати», – сказав Бейкон.
Їхня критика відображає рідкісний момент двопартійного занепокоєння щодо будь-яких змін у політиці санкцій проти Росії, які мають сильну підтримку у Вашингтоні відтоді, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
Кокус на підтримку України б’є на сполох
Лідери двопартійного Конгресового кокусу на підтримку України також попередили, що це рішення може підірвати зусилля з тиску на Кремль.
У спільній заяві конгресвумен-демократка від Огайо Марсі Каптур, конгресмен-республіканець від Пенсильванії Браян Фіцпатрік і демократ Майк Квіглі від Іллінойсу заявили, що цей крок «викликає серйозні питання і загрожує послабити міжнародну кампанію тиску проти військової машини Володимира Путіна».
За їхніми словами, виняток може дозволити продаж приблизно 124 мільйонів барелів російської нафти на суму понад 12 мільярдів доларів. Вони попередили, що «кожен долар, який надходить у російський енергетичний сектор, допомагає підтримувати військову машину Путіна».
Законодавці закликали Білий дім змінити курс і натомість посилити санкції, спрямовані на припинення війни Росії проти України.
Демократи вимагають пояснень
Старші представники Демократичної партії також звинуватили адміністрацію у послабленні тиску на Москву в той час, коли Росію підозрюють у допомозі Ірану.
У спільній заяві лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер від Нью-Йорка, сенаторка-демократка від Массачусетсу Елізабет Воррен і сенаторка-демократка від Нью-Гемпширу Джин Шагін заявили, що така політика може забезпечити Росії значну фінансову вигоду.
«Повідомляють, що Росія надає Ірану розвіддані, щоб цілитися і вбивати американських військовослужбовців, а відповіддю адміністрації Трампа стало послаблення тиску і сприяння отриманню близько 150 мільйонів доларів на день для її військової машини», – заявили сенатори.
Вони також поставили під сумнів, чи дотрималася адміністрація закону CAATSA (Закону про протидію противникам Америки через санкції), який вимагає повідомляти Конгрес перед послабленням санкцій проти Росії.
Законодавці закликали міністра фінансів Скотта Бессента виступити перед Конгресом і пояснити це рішення.
Послаблення санкцій відбувається на тлі того, як Вашингтон намагається впоратися зі зростанням цін на енергоносії, пов’язаним із конфліктом з Іраном. Ціни на бензин у США підскочили приблизно на 27 центів за чотири дні після ударів США та Ізраїлю по цілях в Ірані.
Виступаючи в Сенаті, сенатор-демократ від Аризони Рубен Гальєго заявив, що ця політика подає неправильний сигнал.
«Відповідь адміністрації на кризу, яку вона сама створила, – це відступ від санкцій проти російської нафти, – сказав Гальєго. – Тож американські родини страждають, тоді як Трамп приносить більше грошей Володимиру Путіну».
Гальєго намагався ухвалити резолюцію Сенату із засудженням цього рішення, але сенатор-республіканець від Вайомінгу Джон Баррассо заблокував цю ініціативу.
Білий дім захищає тимчасовий крок
Високопосадовці адміністрації відкинули критику і 13 березня заявили Радіо Свобода, що зняття санкцій має обмежений характер і спрямоване лише на усунення негайних збоїв на світовому нафтовому ринку.
«Це навмисно короткостроковий крок», – сказав один із високопосадовців адміністрації. «Він стосується лише російської нафти, яка вже перебуває в морі і фактично застрягла через санкційні обмеження».
За словами чиновника, дозвіл дозволяє цим партіям дістатися до покупців, але не змінює ширший санкційний режим проти Росії.
«Це не відкриває двері для нового російського видобутку або довгострокової торгівлі. Мета – просто запобігти раптовому шоку пропозиції у час, коли конфлікт з Іраном уже створює напруження на глобальних енергетичних ринках», – сказав він.
Інший високопосадовець заявив, що цей крок «чітко відповідає національним інтересам США», оскільки допомагає запобігти різкому зростанню цін для американських споживачів і бізнесу.
«Йдеться про нафту, яка вже була видобута і завантажена на кораблі», – наголосив він. «Дозволивши цим барелям потрапити на ринок, ми уникаємо непотрібної волатильності, водночас зберігаючи загальну систему санкцій незмінною».
Чиновник додав, що цей захід є тимчасовим і навряд чи принесе Москві значні фінансові вигоди.
«Це не є суттєвим рятівним колом для Кремля», – сказав він. «Це вузький і обмежений у часі дозвіл, спрямований на вирішення ринкового збою без послаблення стратегічного тиску на Росію».
Міністр енергетики Кріс Райт також захистив це рішення, заявивши, що адміністрація зосереджена на захисті американських споживачів, водночас продовжуючи операції, спрямовані на обмеження здатності Ірану загрожувати світовим енергетичним ринкам.
Складний баланс
Суперечка підкреслює складний баланс, з яким стикається Вашингтон, намагаючись зберегти тиск на Росію через війну в Україні, одночасно реагуючи на економічні наслідки нового конфлікту на Близькому Сході.
Втім, для частини законодавців ризик збільшення доходів Росії переважає потенційні економічні вигоди.
Ймовірно, це питання й надалі перебуватиме під пильною увагою Конгресу: деякі демократи вимагають слухань, а кілька республіканців висловлюють занепокоєння будь-якими кроками, які можуть послабити санкції проти Кремля.
Іран посилює свій вплив у Грузії (розслідування)
Настасія Арабулі, Ульвія Асадзаде
Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування повідомлень про розширення іранського впливу в країні через шиїтські громади. Це посилює занепокоєння щодо релігійної та політичної активності Ірану на Південному Кавказі.
Розслідування почалося після звіту Гудзонівського інституту (Hudson Institute) – аналітичного центру, що базується у Вашингтоні, – та публічних заяв опозиційних політиків про створення в Грузії мережі іранського впливу. Ідеться насамперед про шиїтські громади етнічних азербайджанців у південно-східному регіоні Квемо-Картлі.
Це відбувається на тлі дедалі гостріших дебатів щодо зовнішньополітичного курсу Грузії. Колись вона була найближчим союзником США на Південному Кавказі, а зараз поступово віддаляється від Заходу, водночас зміцнюючи зв’язки з Росією, Китаєм і Іраном.
Як йдеться у звіті Гудзонівського інституту від 4 березня, Іран «прагне підготувати нове покоління грузинських шиїтських лідерів, сформувати їхню лояльність до політичної теології Ірану та нормалізувати антиамериканські наративи».
Член Палати представників США Джо Вілсон від штату Південна Кароліна, посилаючись на заяву Гудзонівського інституту, звинуватив правлячу партію «Грузинська мрія» в «антиамериканізмі», заявивши про її можливі зв’язки з Іраном та спроби змусити замовкнути експертів, які говорять про іранський вплив.
Економічні зв’язки Грузії та Ірану також викликають занепокоєння.
У Грузії зареєстровані майже 13 тисяч компаній, пов’язаних з Іраном. Багато з них зареєстровані лише за кількома адресами. За словами аналітиків, така практика може свідчити про обходження санкцій.
Деякі дослідники вважають, що іранські компанії можуть використовувати Грузію як транзитний пункт для обходу міжнародних обмежень. Повідомляється, що окремі з них можуть бути пов’язані з іранськими збройними силами.
У Службі державної безпеки Грузії повідомили Радіо Свобода, що твердження про розширення іранського впливу суперечать наявним даним. Там також заявили, що перевіряють мотиви цих звинувачень.
Мер Тбілісі Каха Каладзе – один із провідних представників керівної партії «Грузинська мрія» – заявив журналістам, що колишня міністерка оборони Тіна Хідашелі своїми нещодавніми заявами на цю тему «вчинила зрадницький крок».
Каладзе також різко розкритикував колишнього депутата Георгія Канделакі – політичного активіста та співавтора звіту Гудзонівського інституту під назвою «Іранський поворот Грузії: стрімке розширення впливу Тегерана в країні, яка колись була відданим союзником США».
Гудзонівський інститут у своїй заяві засудив розслідування грузинської влади щодо авторів звіту. На думку аналітичного центру, документ має стати сигналом тривоги для грузинської влади.
Цей звіт має стати тривожним сигналом, особливо в той час, коли Іран посилює нестабільність у регіоніДжон Вотерс
«Цей звіт має стати тривожним сигналом, особливо в той час, коли Іран посилює нестабільність у регіоні», – заявив президент Гудзонівського інституту Джон Вотерс у заяві від 9 березня.
«Замість того, щоб розслідувати діяльність авторів звіту, грузинській владі варто звернути увагу на його висновки, які ґрунтуються переважно на публічно доступній інформації, про яку влада і так повинна знати», – додав він.
За словами дослідника Кавказу і тероризму з Грузинського фонду стратегічних та міжнародних досліджень (GFSIS) Александре Квахадзе, активність шиїтських громад у Грузії бере початок ще наприкінці 1980-х років. Саме тоді, після відкриття радянських кордонів, мусульманські громади в радянських республіках почали відновлювати зв’язки з релігійними інституціями за кордоном.
«На тлі посилення релігійної політики в Азербайджані Грузія запропонувала значно вільніше середовище з меншими обмеженнями, що дало шиїтським групам змогу більше поширювати свій вплив», – сказала вона.
Значна частина публічних дискусій у Грузії зосереджена навколо діяльності, пов’язаної з університетом «Аль-Мустафа» – глобальною мережею шиїтських семінарій зі штаб-квартирою в іранському місті Кум.
Минулого року Сполучені Штати запровадили санкції проти цієї установи через звинувачення в тому, що вона вербувала студентів з Афганістану та Пакистану для участі у війні в Сирії.
Університет працює в кількох грузинських містах із великими азербайджанськими громадами.
Радіо Свобода не змогло простежити повну мережу випускників університету в Грузії. Водночас, за словами аналітиків, деякі з колишніх студентів працюють імамами, викладачами або культурними активістами.
«Серед шиїтів у Грузії є симпатії до Ірану. Заперечувати це було б необ’єктивно», – сказав Радіо Свобода Октай Казімов, колишній викладач університету «Аль-Мустафа».
Це питання набуло особливої гостроти після початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.
Багато іранських шиїтів різко відреагували на загибель верховного лідера аятоли Алі Хаменеї під час першої хвилі авіаударів 28 лютого.
Після його смерті група демонстрантів зібралася біля посольства Ірану в Тбілісі. Вони тримали портрети загиблого лідера й скандували: «Я готовий виконати ваш наказ».
Голова уряду «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе, відомий своїми антизахідними заявами, порівняв цю акцію з проєвропейськими протестами біля будівлі парламенту Грузії.
«Сто людей збираються біля парламенту Грузії й роблять заяви проти грузинської держави. Усе це потрібно контролювати», – сказав він.
Публічні прояви симпатій до Ірану також помітні в окремих районах Квемо-Картлі – регіону на південь від Тбілісі, що межує з Азербайджаном і Вірменією. Саме там проживає значна частина етнічних азербайджанців Грузії.
Іранці давно присутні в Квемо-Картлі, але за правління «Грузинської мрії» їхня присутність зросла і стала помітнішоюГеоргій Санікадзе
«Іранці давно присутні в Квемо-Картлі, але за правління «Грузинської мрії» їхня присутність зросла і стала помітнішою», – сказав Радіо Свобода грузинський політичний аналітик Георгій Санікадзе.
Настрої шиїтської громади Грузії часто можна відчути в мечеті Імама Рези в місті Марнеулі. Це один із головних шиїтських релігійних центрів і важливе місце для місцевої азербайджанської громади.
Звинувачення в організації насильства
У лютому мечеть опинилася в центрі уваги після заяви, у якій звинуватила США та їхніх західних союзників в організації насильства на Близькому Сході. У заяві відповідальність за конфлікти в Сирії, Іраку, Газі, Афганістані та Ємені поклали на США та Ізраїль, а загиблих під час нещодавніх протестів в Ірані назвали «бунтівниками проти ісламського порядку».
«Я також бачу, що іранський вплив у Квемо-Картлі серед азербайджанців зростає, але він не такий значний, як стверджують деякі грузинські політики та представники громадянського суспільства. Ідеться лише про невелику групу людей», – сказав Радіо Свобода громадський активіст із Квемо-Картлі Рабіль Ісмаїл.
«Водночас я бачу, що в соціальних мережах зростає мова ворожнечі щодо азербайджанців. Це чутливе питання й може зашкодити миру між громадами в Грузії. Як громада, ми не хочемо, щоб будь-яка країна, зокрема Іран, втручалася у справи Квемо-Картлі», – додав він.
Останні інциденти у сфері безпеки також привернули увагу до можливих дій, пов’язаних з Іраном, які мають стосунок до Грузії.
2 березня грецька поліція затримала в аеропорту Афін 36-річного громадянина Грузії за підозрою у шпигунстві на користь Ірану. Хоча влада оприлюднила небагато деталей, одне грузинське медіа повідомило, що підозрюваний є етнічним азербайджанцем із Грузії. Грузинська служба Радіо Свобода не змогла підтвердити цю інформацію.
Експерти також згадують торішню справу уродженця Грузії, кримінального авторитета Полада Омарова. Його визнали винним у причетності до змови з метою вбивства іранської журналістки Масіх Алінеджад у Нью-Йорку. За даними слідства, змову готували у 2022 році.
Грузинська служба Радіо Свобода повідомляла, що Омаров є етнічним азербайджанцем.
США тимчасово дозволили купувати російську нафту: що робити Україні
Рішення США тимчасово скасувати санкції щодо експорту російської нафти викликало «серйозне занепокоєння» у чільного представника Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський каже, що це може збагатити Росію, яка п’ятий рік веде проти України війну, на мільярди доларів. У Москві вважають, що ситуативно інтереси Росії і США збігаються. Експерти кажуть Радіо Свобода, що Україна має продовжувати працювати з посадовцями у Вашингтоні, щоб це послаблення санкцій не продовжили.
Що вирішили США
Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 березня видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти.
«Щоб збільшити глобальне охоплення існуючих поставок, Мінфін надає тимчасовий дозвіл, щоб дозволити країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі», – написав міністр фінансів Скотт Бессент у соцмережі Х.
Він додав, що «цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в морі, і не дасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх енергетичних доходів від податків, що стягуються у місці видобутку».
Ліцензія, опублікована на сайті Міністерства фінансів США, поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.
Це рішення ухвалили на тлі зростання ціни на нафту вище ніж 100 доларів за барель 12 березня після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.
З критикою виступили представники Демократичної партії США. Сенаторка Джин Шагін написала в X, що варто тиснути на слабку економіку Росії, а не поповнювати воєнні кошти Кремля.
Неприємне для Києва рішення, але не критичне?
Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Парижі, що тимчасове послаблення санкцій на російську нафту може збагатити російський бюджет на суму 10 мільярдів доларів.
«Це точно не допомагає миру. І тому рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів в світі зараз має зберігатись і працювати так, щоб у Росії не було додаткових ілюзій. Росія повинна завершити цю війну», – зазначив Зеленський.
Знімати санкції, щоби потім проти тебе прилітало більше дронів, не є правильним рішеннямВолодимир Зеленський
Президент України додав, що послаблення санкцій за будь-яких обставин посилює Росію.
«Ми чуємо сигнали, що це для того, щоби стабілізувати ситуацію. Але, на мій погляд, логіка зовсім інша, і вона в тому, що витрачає Росія ці гроші насамперед на зброю… Знімати санкції, щоби потім проти тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, не є правильним рішенням», – зауважив Зеленський.
Президент, посилаючись на доповіді розвідок, зауважив, що ці ж дрони Іран і його союзники застосовують проти країн Близького Сходу, «а також проти європейців, американців, чия присутність на тих чи інших базах там є», саме тому, мовляв, не підтримує рішення послабити санкції проти Росії.
Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, у письмовому коментарі Радіо Свобода теж розкритикував тимчасове скасування санкцій. Але, на його думку, не варто переоцінювати економічний ефект для Росії. Структурні проблеми російського бюджету залишаються дуже серйозними, вважає український урядовець.
«Російський бюджет уже перебуває під значним тиском: перші місяці року були для нього складними, доходи від енергоресурсів знижуються, а дефіцит бюджету швидко зростає. Тому тимчасове послаблення є неприємним, але не критичним. Головне, це щоб ситуація не затягнулась», – наголошує Владислав Власюк.
Що кажуть у Росії
Тим часом у Москві звертають увагу на збіг інтересів зі США.
Росія бачить, що «Сполучені Штати вживають заходів, намагаючись стабілізувати енергетичні ринки», сказав 13 березня речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, на цей момент «ситуативно дійсно наші інтереси збігаються».
«Ситуація загрожує загостренням кризи в енергетичному секторі у глобальному масштабі, і, звісно, такі дії певною мірою сприятимуть стабілізації цього ринку, адже без значних обсягів російської нафти стабілізація ринку неможлива», – зазначив Пєсков.
Впливає на безпеку Європи – Кошта
Одностороннє рішення США скасувати санкції щодо експорту російської нафти викликає серйозне занепокоєння, оскільки воно впливає на безпеку Європи, заявив в X президент Євроради Антоніу Кошта.
«Посилення економічного тиску на Росію є вирішальним чинником, щоб змусити її погодитися на серйозні переговори щодо справедливого і тривалого миру. Послаблення санкцій збільшує ресурси Росії для ведення агресивної війни проти України», – вважає Кошта, який очолює головний політичний орган Євросоюзу.
«Ми вважаємо, що послаблювати санкції неправильно, – таку ж думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п’ятницю. – На жаль, Росія й далі не демонструє жодної готовності до переговорів».
Міністр енергетики Великої Британії Майкл Шенкс повідомив, що уряд його країни не буде послаблювати санкції проти Росії. «Ми категорично не можемо допустити, щоб Путін, сидячи в Кремлі, розцінив це (зняття санкцій – ред.) як можливість інвестувати у воєнну машину», - сказав Шенкс.
Загрожує безпеці США – Американська коаліція для України
Росія вже виробляє нафту майже на повну потужність, і скасування обмежень лише принесе Кремлю додатковий прибуток, загрожуючи безпеці США та життю українців. Так заявила в X 13 березня Американська коаліція за Україну (ACU), яка об’єднує майже сто американських неурядових організацій, прихильників України.
Зараз не час давати Москві грошіАмериканська коаліція для України
Коаліція наголошує, що Україна залишається ключовим партнером США у сфері безпеки, надаючи експертів з дронів та бойовий досвід, а скасування санкцій лише зашкодить Україні та зміцнить Росію.
«Економіка Росії входить у стагфляцію – небезпечну комбінацію економічної стагнації та зростання цін. Кремль має зростаючий бюджетний дефіцит і сильно залежить від нафтопродажів для ведення війни. Зараз не час давати Москві гроші. Санкції та цінове обмеження на нафту – потужні інструменти для обмеження здатності Росії вести війну та підтримувати смертоносні режими, такі як Іран», – вважають автори заяви.
ACU закликає адміністрацію США зберегти цінове обмеження «Групи семи» та боротьбу з обходом санкцій.
При цьому коаліція посилається на результати опитувань, за якими більшість американців, включно з більш ніж трьома четвертями консервативних виборців, підтримує більш жорсткі, а не слабкі санкції проти Москви.
Що буде далі: сценарії
Попри запевнення міністра фінансів США про незначні кошти, Росія все одно отримає фінансову вигоду від американського послаблення санкцій, хоча ці прибутки навряд чи стануть вирішальними для бюджету РФ. Так вважає український енергетичний експерт Михайло Гончар.
«Певна вигода, без жодного сумніву, буде», – сказав Гончар у коментарі Радіо Свобода.
Оцінити цю суму складно, оскільки не вся виручка від продажу нафти потрапляє до російського бюджету; частину коштів можуть безпосередньо використати для закупівлі матеріалів і компонентів для російського військово-промислового комплексу, вважає Гончар, який є президентом Центру глобалістики «Стратегія ХХI».
Ключове питання полягає в тому, що станеться після завершення початкового періоду дії послаблення нафтових санкцій, попереджає експерт. Тому важливіше те, чи відновлять Сполучені Штати санкції після 30-денного періоду, чи продовжать їхнє пом’якшення.
За його словами, Україна має закликати європейських партнерів не надавати подібних послаблень і продовжувати працювати з посадовцями у Вашингтоні, щоб це послаблення санкцій не продовжили.
Гончар переконаний, що мінімізація ролі Росії на світовому нафтовому ринку відповідає стратегічним інтересам США, зокрема з огляду на співпрацю Росії з Іраном.
Розслідування про удар по школі в Ірані: що відомо про роль США
ВАШИНГТОН – Остаточну оцінку подій навколо смертельного ракетного удару по іранській школі для дівчат передадуть Конгресу в найближчі дні, повідомили Радіо Свобода джерела на тлі повідомлень, кількість яких зростає, про те, що, ймовірно, цей удар завдали Сполучені Штати.
Існує дедалі більше доказів того, що удар може бути результатом того, що сили США покладалися на застарілі розвіддані, сказали двоє американських посадовців, знайомих із ситуацією, хоча вони застерегли, що оцінка все ще попередня.
Посадовці, які говорили з Радіо Свобода 11 березня на умовах анонімності, оскільки розслідування триває, сказали, що не можуть підтвердити чи спростувати повідомлення, які з’явилися, серед іншого, в The New York Times і Reuters щодо неточних даних розвідки, але додали, що попередні висновки є в схожому напрямку.
28 лютого удар потрапив у початкову школу для дівчат Shajarah Tayyebeh у місті Мінаб на півдні Ірану, провінція Хормозган, внаслідок чого загинули, за даними місцевої влади, щонайменше 175 людей, включно зі 168 дітьми.
Як обирали ціль
Міністр оборони США Піт Геґсет і інші американські посадовці наголосили, що Сполучені Штати цілеспрямовано не обирають цивільні об’єкти.
Президент США Дональд Трамп спочатку припустив, що Іран може бути відповідальний за атаку. Коли його знову запитали 11 березня про повідомлення, які вказують на можливу відповідальність США, Трамп сказав, що він не має достатньо інформації, щоб коментувати, але що прийме результати розслідування.
Якщо підтвердиться, що це була помилка США, це стало б одним із найбільш смертельних інцидентів із жертвами серед цивільних за участю американських сил за десятиліття.
Два джерела, поінформовані про попередні висновки, сказали Reuters, що дані для цілей, використані офіцерами Центрального командування США, здається, базувалися на застарілих розвідданих. Наразі невідомо, як застаріла інформація була включена до процесу вибору цілі або чому її не перевірили перед ударом.
Архівні версії сайту школи показують, що кампус розташований поруч із комплексом, пов’язаним із Корпусом вартових Ісламської революції (IRGC) – елітною іранською силою, що підзвітна безпосередньо верховному лідерові країни.
Є ознаки потенційної помилки у виборі ціліПосадовець на умовах анонімності
Слідчі вивчають, чи попередні розвіддані з цього місця, коли військові об’єкти нібито розташовувалися ближче до школи, могли сприяти помилці при виборі цілі.
Представник Пентагону відмовився обговорювати попередні висновки, заявивши лише, що «інцидент розслідують».
Приватно, однак, посадовці кажуть, що законодавці невдовзі матимуть перший брифінг. «Є ознаки потенційної помилки у виборі цілі, – сказав один американський посадовець Радіо Свобода на умовах анонімності. – Але аналіз триває, і було б передчасно робити остаточні висновки, поки слідчі не завершать свою роботу».
Тиск у Конгресі
Ці повідомлення спричинили різкі реакції на Капітолійському пагорбі, оскільки законодавці вимагають підзвітності.
Група з 46 законодавців, очолювана сенаторами-демократами – Джин Шагін (Нью-Гемпшир), Кріс Ван Голлен (Меріленд), Тім Кейн (Вірджинія), Елізабет Воррен (Массачусетс) і Браян Шатц (Гаваї) – направила лист Геґсету, вимагаючи швидкого розслідування.
Сенатори сказали, що висновки – і будь‑які кроки для відповідальності – повинні бути оприлюднені якомога швидше, наголошуючи, що міжнародне гуманітарне право вимагає від США мінімізувати шкоду для цивільних.
У виступі у Сенаті 11 березня Браян Шатц попередив, що інцидент підкреслює небезпеку легковажного ставлення до війни. У виступі, який відображав ширші занепокоєння серед демократів, він заявив, що точність і дисципліна у військових операціях не є ознаками слабкості, а визнанням людської ціни війни. Він додав, що коли лідери проявляють необережність на найвищому рівні командування, наслідки можуть бути як моральними, так і стратегічними.
Шатц сказав, що Сполучені Штати ніколи не повинні легковажно ставитися до застосування сили і не можуть приймати загибель цивільних як щось, що можна просто cписати.
Ще один демократ, Кріс Мерфі, гостро розкритикував ширшу стратегію адміністрації в конфлікті з Іраном, назвавши удар по школі трагічним прикладом того, що він описав як несистемний план війни.
Мерфі сказав колегам, що помилки неминучі у війні, але такі трагедії ілюструють, чому масштабні кампанії бомбардувань рідко досягають своїх політичних цілей. Він також звинуватив адміністрацію в тому, що вона не повідомила американську громадськість ні про причину удару, ні про ширші цілі війни.
Деякі республіканці теж визнають можливість відповідальності США
Невелика кількість республіканців також публічно визнала можливість відповідальності США за удар.
Джон Кеннеді з Луїзіани вибачився перед репортерами на Капітолійському пагорбі за те, що він описав як ймовірну американську помилку.
«Це було жахливо», – наголосив Кеннеді, додавши, що Сполучені Штати ніколи цілеспрямовано не обирають цивільних. Підкреслюючи, що розслідування триває, він висловив жаль через загибель людей і заявив, що Міністерство оборони США повинно точно з’ясувати, що сталося.
Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс, республіканець, сказав, що США не повинні ігнорувати інцидент, якщо виявиться, що це результат американського удару.
«Найгірше, що ми могли б зробити, – сказав Тілліс журналістам, – це вдавати, що цього не сталося». Якщо розслідування встановить, що сили США були відповідальні, країна повинна відкрито визнати це. Водночас він зазначив, що близькість школи до іранського військового об’єкта ускладнює обставини навколо удару.
Відеозаписи та ранні матеріали розслідування показують, що в школу влучила ракета «Томагавк». Цю зброю використовують сили США і її застосовували під час початкової фази спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану.
Перська затока під ударом. Іран називає судна, які транспортують нафту, «законними цілями»
Три судна були пошкоджені в головній морській артерії Перської затоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти й газу.
Іран продовжує завдавати авіаударів по різних частинах Близького Сходу, також називаючи судна, які транспортують нафту до США, Ізраїлю та «їхніх партнерів», «законними цілями».
Вранці у четвер ціна бареля нафти марки Brent знову перевищила 100 доларів за барель. Практично повне перекриття Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та зростання цін на енергоносії.
Радіо Свобода зібрало інформацію про це.
Комерційні судна під прапорами Таїланду, Японії та Маршаллових островів зазнали ударів в районі Ормузької протоки, повідомила 11 березня британська служба моніторингу морської безпеки UKMTO. За її даними, загиблих серед членів екіпажів не було.
UKMTO порадила суднам у протоці «пересуватися з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність», додавши, що розслідування інцидентів триває.
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що атакував судно під прапором Ліберії в Ормузькій протоці, яке, за його твердженням, належить Ізраїлю.
«Ми не дозволимо навіть одному літру нафти потрапити до США, сіоністів та їхніх партнерів. Будь-яке судно або танкер, що прямує до них, буде законною ціллю», сказав речник військового командування Ірану Ебрагім Золфакарі 11 березня.
Атаки сталися біля узбережжя Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів, де морський шлях звужується менш ніж до чотирьох кілометрів. Це одні з щонайменше десятка інцидентів після того, як сили США та Ізраїлю 28 лютого розпочали військову кампанію проти Ірану.
Ці атаки викликали у відповідь удари Ірану по цілях у кількох сусідніх державах Перської затоки.
США «знищили» 16 іранських суден-мінних загороджувачів
Серія атак на комерційні судна в Ормузькій протоці відбулася після попередження президента США Дональда Трампа до Ірану з вимогою прибрати будь-які морські міни з цього району або зіткнутися з «військовими наслідками» «безпрецедентного масштабу».
«Якщо Іран встановив якісь міни в Ормузькій протоці – ми хочемо, щоб їх прибрали НЕГАЙНО», – написав Трамп 10 березня у Truth Social. Він також додав, що американські сили «назавжди знищать будь-який човен або судно, яке намагатиметься мінувати протоку»
Пізніше того ж дня Центральне командування Збройних сил США повідомило, що американські військові «знищили кілька іранських військово-морських суден», зокрема 16 мінних загороджувачів поблизу Ормузької протоки.
У подальшій заяві американське командування закликало цивільних «негайно уникати всіх портових об’єктів, де діють іранські військово-морські сили», заявивши, що Тегеран використовує цивільну інфраструктуру у військових цілях.
Поки Іран продовжував удари у відповідь по своїх сусідах, порушення судноплавства в регіоні занурили світову енергетичну економіку у кризу: 11 березня ціни на нафту зросли більш ніж на 5%.
Золфакарі заявив, що світова торгівля має бути готова до підвищення цін на нафту до 200 доларів за барель, оскільки ціни залежать від регіональної безпеки, яку, за його словами, було «дестабілізовано».
У відповідь Трамп заявив, що США використають частину своїх стратегічних нафтових резервів, щоб знизити тиск на ціни.
«Зараз ми трохи скоротимо [резерви], і це знизить ціни», – сказав він в телевізійному інтерв’ю.
Міністерство енергетики США повідомило, що цей крок є частиною ширшого рішення 32 країн, членів Міжнародного енергетичного агенства, випустити на ринок 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів.
«Проблеми на нафтовому ринку, з якими ми стикаємося, безпрецедентні за масштабом», – заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.
Війну потрібно зупинити?
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що війну з Іраном повинні зупинити, перш ніж вона розшириться і «повністю охопить регіон полум’ям».
«Будуть нові втрати людських життів і майна, а витрати для світової економіки ще більше зростуть», – сказав він на 12-й день війни, коли по всьому Близькому Сходу повідомляли про нові іранські атаки.
Влада Іраку призупинила роботу всіх нафтових терміналів країни через атаки Ірану на енергетичні об'єкти в регіоні. Про це заявив Фархан аль-Фартусі, генеральний директор компанії портів Іраку, якого цитує державне іракське інформаційне агентство.
Повідомляється, що внаслідок атаки на іракський порт Басра вранці у четвер загинула щонайменше одна людина. Місцева влада повідомила, що метою були танкери, які здійснювали перевалку нафти – загорілися обидва судна. За попередньою інформацією, їх атакували катери, начинені вибухівкою.
За останні два дні в Перській затоці атакам зазнали вже шість судів.
Влада Бахрейну закликала жителів провінції Мухаррак залишатися вдома після атаки Ірану на паливні резервуари, яка сталася в середу.
Емірат Дубай повідомив 11 березня, що два безпілотники впали поблизу міського аеропорту, внаслідок чого постраждали чотири людини – двоє громадян Гани, один громадянин Індії та один громадянин Бангладеш.
Іран погрожує атакувати банки США та Ізраїлю
У той самий день Іран оголосив, що його сили будуть атакувати економічні центри та банки США і Ізраїлю у відповідь на атаку на банк в Ірані.
Речник об’єднаного оперативного командування іранських військових назвав удар по банку «нелегітимною та нетрадиційною дією» у війні, яка тепер, за його словами, розв’язує Тегерану руки для ударів по економічних центрах і банках США та Ізраїлю в регіоні.
У заяві також закликали людей у країнах, де розташовані американські та ізраїльські банки, не перебувати ближче ніж за один кілометр від них.
Командування не назвало банк, але державний іранський банк Bank Sepah пізніше повідомив, що одне з його відділень у Тегерані було вражене ракетою рано вранці.
За повідомленням іранського державного телеканалу IRINN, у відділенні працювали співробітники, які готували виплати березневих зарплат, і внаслідок удару загинула «значна» кількість людей.
Негайних коментарів від США або Ізраїлю не було.
Пізніше 11 березня Збройні сили Ізраїлю оголосили про нову «масштабну хвилю ударів» по інфраструктурі «іранського терористичного режиму» по всій території Ірану.
Одночасно, за повідомленням ізраїльських військових, почалися удари по інфраструктурі «Хезболли» (угруповання, визнане терористичним у США і Євросоюзі - ред.)у Бейруті.
США та Ізраїль єдині, але мають розбіжності щодо подальших планів у війні проти Ірану
ТЕЛЬ-АВІВ – Проїжджаючи повз блискучі хмарочоси в центрі Тель-Авіва, увагу привертає великий відеобілборд. Реклама продуктів на ньому змінюється на гігантський портрет президента США з написом: «Дякуємо Богові і Дональду Трампу!»
Це своєрідний знак вдячності Ізраїлю за роль Америки у військових ударах по Ірану. Ізраїльські посадовці неодноразово наголошували, що дві країни діють у повній координації.
«Співпраця між американськими військовими та Армією оборони Ізраїлю, а також між ізраїльськими й американськими військово-повітряними силами є історичною», – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 6 березня.
Між ними дійсно існує надзвичайно тісна військова та політична координація. Але є й питання, у яких їхні пріоритети відрізняються.
Коли це закінчиться?
Наше прагнення – дати іранському народові можливість скинути ярмо тираніїБеньямін Нетаньягу
Упродовж багатьох років Нетаньягу просуває ідею зміни режиму в Ірані і, схоже, досі залишається відданим цій меті.
«Наше прагнення – дати іранському народові можливість скинути ярмо тиранії», – сказав він 9 березня.
Однак більшість аналітиків вважають, що змінити режим швидко неможливо. Тому заява Дональда Трампа пізніше того ж дня, що війна може завершитися «дуже скоро», викликала питання: що, якщо США хотіли б завершити війну раніше, ніж Ізраїль?
«Саме Сполучені Штати визначають, коли настане цей момент. Ізраїль готовий продовжувати удари по ісламському режиму. Ми також ведемо боротьбу з «Хезболлою» – проксі цього режиму в Лівані.
Зупинимося, коли США скажуть, що треба зупинитисяМірі Ейсін
Ми хотіли б продовжувати це. Але зупинимося тоді, коли США скажуть, що треба зупинитися», – сказала Радіо Свобода колишня заступниця керівника військової розвідки Ізраїлю Мірі Ейсін 10 березня.
«Звучали дуже чіткі заяви про зміну режиму, та цього не відбувається. Але подивімося на ситуацію реалістично. Є риторика політиків і є військова реальність. Для військових кожен додатковий день означає нові цілі. Для політиків – це їхні власні рішення», – додала Ейсін, яка наразі працює науковою співробітницею Міжнародного інституту боротьби з тероризмом при Університеті Райхмана в Тель-Авіві.
Цілі війни
Насправді не зовсім зрозуміло, чи зміна режиму в Ірані є серед цілей США.
Знищити їхні запаси ракет, пускові установки та оборонно-промислову базу, що виробляє ракети. Знищити їхній флот. І назавжди позбавити Іран можливості створити ядерну зброюПіт Геґсет
Коли міністр оборони США Піт Геґсет через кілька годин після розмови Радіо Свобода з Ейсін перелічував цілі війни, то навіть не згадав про це.
«Перше: знищити їхні запаси ракет, пускові установки та оборонно-промислову базу, що виробляє ракети. Друге: знищити їхній флот. І третє: назавжди позбавити Іран можливості створити ядерну зброю», – сказав Геґсет.
Трамп говорив про «беззастережну капітуляцію» і заявляв, що зміна режиму була б «найкращим, що могло б статися».
10 березня він також повідомив, що «розчарований» обранням Моджтаби Хаменеї наступником його покійного батька на посаді верховного лідера. Водночас відмовився сказати, що у зв’язку з цим можуть зробити Сполучені Штати.
Радіо Свобода поспілкувалося з кількома помічниками членів Конгресу США у Вашингтоні, які займаються питаннями національної безпеки. Вони висловили занепокоєння можливими розбіжностями між союзниками з цього та інших питань.
«Схоже, один уряд прагне краху режиму, – сказав анонімно помічник одного з республіканських конгресменів. – Інший каже, що ні – хіба що іноді. І в цьому вся проблема. У ключових цілях ми не зовсім синхронізовані».
У будь-якій війні її тривалість зазвичай залежить від поставлених цілей. Виходячи з трьох завдань, які перелічив Геґсет, про перемогу можна буде оголосити і без зміни режиму.
Деякі аналітики вважають, що США можуть бути зацікавлені у швидшому завершенні операції, ніж Ізраїль, якщо ціни на нафту занадто зростуть. Адже ці дві країни по-різному реагують на такі економічні наслідки.
Керівниця аналітичного центру Alma в Тель-Авіві Саріт Зегаві каже, що воєнна стратегія Ірану і його атаки на держави Перської затоки якраз і були спрямовані на це.
«Метою було створити ситуацію, за якої Америка не доведе справу до кінця. Створити ситуацію, в якій країни Перської затоки попросять Трампа зупинитися», – сказала вона.
Нафта
З’явилися також ознаки розбіжностей щодо вибору військових цілей. За повідомленнями, у Вашингтоні були невдоволені ізраїльським ударом по іранському нафтовому об’єкту кілька днів тому, який спричинив випадіння «чорного дощу» над Тегераном.
Нас ніхто нікуди не тягне. Ми ведемо, президент ведеПіт Геґсет
Відповідаючи на це запитання 10 березня, Геґсет сказав, що удари по нафтових об’єктах «не обов’язково були нашою метою».
Водночас він відкинув припущення, що Ізраїль втягує США в операції, які суперечать інтересам Вашингтона: «Нас ніхто нікуди не тягне. Ми ведемо, президент веде».
Інший помічник у Конгресі також на умовах анонімності застеріг: «Знищення нафтових родовищ може дестабілізувати енергетичні ринки. Ізраїль бачить у цьому спосіб підірвати здатність Ірану фінансувати війну, але для США є ризик, що ми втягнемо світову економіку в цей конфлікт. Це тактична перемога зі стратегічною ціною».
9 березня сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем прямо написав про це у соцмережах: «Будь ласка, будьте обережні з тим, які цілі ви обираєте», – написав він і додав, що нафтовий сектор буде критично важливим для відбудови Ірану.
І США, і Ізраїль дуже обережні, щоб не вдарити по головних нафтових об’єктах Ірану, бо знають, що відповідь Тегерана може бути спрямована по нафтовій інфраструктурі країн Перської затокиЙоель Гузанський
Утім, колишній член Ради національної безпеки Ізраїлю Йоель Гузанський вважає удари його країни по іранських нафтових об’єктах виваженим попереджувальним сигналом.
«І США, і Ізраїль дуже обережні, щоб не вдарити по головних нафтових об’єктах Ірану, бо знають, що відповідь Тегерана може бути спрямована по нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки. І тоді ми побачимо зовсім інший сценарій», – сказав він.
«Іран навіть не зачепив нафтові й газові родовища в Перській затоці, – додав він. – Можливо, Іран залишить це на випадок подальшої ескалації, якщо війна затягнеться».
«Хезболла»
Тема «Хезболли», яку США вважають терористичною організацією, також свідчить про те, що Ізраїль і Білий дім мають різні пріоритети у цій війні.
Для Вашингтона головним завданням є удари по Ірану. Для Ізраїлю ж «Хезболла» – це загроза, що значно ближча до дому.
«Люди часто не думають про те, що я живу на півночі країни, де можна опинитися буквально за сто метрів – не кажучи вже про кілометр чи два – від позицій, звідки «Хезболла» веде обстріли. Для нас це дуже близька й реальна загроза», – сказала Ейсін Радіо Свобода.
Останніми днями в ізраїльських медіа з’явилося чимало повідомлень і прогнозів аналітиків, що проти «Хезболли» в Лівані може готуватися значно масштабніша наземна операція.
Утім, додала Ейсін, це не відволікає Ізраїль від війни з Іраном. За її словами, Ізраїль здебільшого використовує в Лівані інші сили і водночас завдає там ударів по іранських цілях.
«Кілька днів тому Ізраїль відкрито завдав удару в самому центрі Бейрута по підрозділу сил «Кудс» іранського режиму. Тож тут ми бачимо поєднання: ми атакуємо ісламський режим і різні можливості його терористичних сил, як у Лівані, так і в Ірані», – сказала вона.
Але для Вашингтона розрахунок інший.
«З погляду США, «Хезболла» – це радше проблема, пов’язана з проксі-силами, а не пряма екзистенційна загроза», – сказав один із помічників у Конгресі.
Чи зможе Трамп досягти швидкої перемоги у війні з Іраном?
ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт із Іраном може наближатися до завершення, давши оптимістичну оцінку війні, яка спричинила напруження в регіоні та нестабільність на світових енергетичних ринках.
Ми можемо зупинитися тут, але підемо даліДональд Трамп
Виступаючи перед журналістами 9 березня у своєму гольф-клубі у Флориді, президент США Дональд Трамп сказав, що війна «дуже скоро завершиться», хоча не назвав чітких термінів і припустив, що операції можуть тривати довше, ніж цей тиждень.
«Ми можемо зупинитися тут, але підемо далі», – сказав він, стверджуючи, що втручання США не дозволило Ірану «взяти під контроль Близький Схід».
Оптимізм президента пролунав на тлі дебатів у Вашингтоні щодо цілей, вартості та можливого розвитку цього конфлікту.
Інший спосіб ведення війни?
Деякі колишні посадовці адміністрації Трампа вважають, що підхід президента є частиною ширшої зміни у тому, як Вашингтон оцінює використання військової сили.
Олександр Ґрей, який працював у Раді національної безпеки під час першої адміністрації Трампа, заявив 9 березня в коментарі Радіо Свобода, що президент, схоже, ставить під сумнів підхід, який визначав американські дискусії про військові інтервенції після війни в Іраку 2003–2011 років.
Ґрей стверджує, що американські політики часто розглядали вибір як бінарний: або відправляти великі сухопутні сили та проводити довготривалі кампанії з розбудови держави, або взагалі уникати військового втручання.
США можуть здійснювати точкові, «хірургічні» удари обмеженої тривалості для досягнення чітких, визначених і реалістичних цілей та досягати національних інтересів, сказав Ґрей.
Якщо такий підхід спрацює в Ірані, додав він, це може принести «величезні геополітичні дивіденди» для Сполучених Штатів і їхніх партнерів.
Коригування наративу війни
Інші аналітики більш скептично ставляться до риторики адміністрації, вважаючи, що вона може бути зумовлена також політичними й економічними міркуваннями.
Пол Поаст з Чиказького університету заявив Радіо Свобода, що суперечливі сигнали з Білого дому свідчать: посадовці, можливо, намагаються досягти двох цілей одночасно – заспокоїти ринки та представити війну як успіх.
За його словами, заяви про те, що війна може завершитися «незабаром», допомагають заспокоїти інвесторів та енергетичні ринки.
Водночас Поаст зазначив, що риторика адміністрації щодо її цілей змінюється. Початкові заяви про зміну режиму або постійне недопущення отримання Іраном ядерної зброї дедалі більше поступаються більш обмеженим завданням, як-от знищення ракетних можливостей і військово-морських сил.
На думку Поаста, така зміна може дозволити адміністрації заявити, що місію виконано, навіть якщо політичне керівництво Ірану залишиться при владі.
Дискусії у Конгресі
Поки Білий дім наголошує на військовому прогресі, війна спричинила ширші політичні дебати на Капітолійському пагорбі.
Група сенаторів-демократів пообіцяла використовувати процедурні інструменти для уповільнення роботи Сенату, доки високопосадовці адміністрації не дадуть свідчення під присягою щодо конфлікту.
Сенатор-демократ Корі Букер від штату Нью-Джерсі 9 березня заявив, що законодавці хочуть провести слухання з державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Геґсетом у ключових комітетах Сенату, щоб пояснити стратегію адміністрації, очікувану тривалість кампанії та її вартість.
Сенатори-демократи, серед яких Кріс Мерфі (Коннектикут), Тім Кейн (Вірджинія), Теммі Дакворт (Іллінойс), Адам Шифф (Каліфорнія) та Теммі Болдвін (Вісконсин), подали кілька резолюцій із вимогою припинити участь США у конфлікті відповідно до закону про воєнні повноваження, який вимагає схвалення Конгресу для тривалих військових операцій.
Під час виступу в Сенаті сенатор-демократ від Іллінойсу Дік Дурбін попередив, що конфлікт може повторити помилки війни в Іраку, заявивши, що адміністрація пропонує змінні обґрунтування для військових дій і не має чіткої довгострокової стратегії.
Республіканці підтримують президента Трампа
Багато республіканців, однак, рішуче підтримали рішення Трампа розпочати військову кампанію.
У виступі в Сенаті сенатор-республіканець від Міссісіпі Роджер Вікер, голова комітету Сенату з питань збройних сил, заявив, що критики несправедливо ставлять під сумнів рішення Трампа завдати ударів по Ірану та встановлюють довільні обмеження для військової операції.
«Виявляється, якщо ця війна триватиме аж п’ять тижнів, ми повинні погодитися згорнути табір, повернутися додому й залишити роботу незавершеною», – сказав Вікер.
Він додав, що адміністрація чітко окреслила свої цілі:
- знищити ракетні можливості Ірану,
- ліквідувати здатність виробляти ракети,
- нейтралізувати військово-морські сили, які підтримують бойові угруповання,
- і не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.
Це не безцільна операція на Близькому СходіРоджер Вікер
За словами Вікера, вже є перші ознаки успіху кампанії: іранська система ППО та ракетні комплекси зазнали значних втрат, а військово-морські сили Ірану були витіснені з Оманської затоки.
Авіаудари, за його словами, ймовірно, триватимуть «тижні, а не дні», поки ці цілі не будуть досягнуті.
«Це не обов’язково має бути вічна війна, – сказав Вікер. – Це не безцільна операція на Близькому Сході».
На що звернути увагу далі
За словами помічників сенаторів-республіканців і демократів, які говорили з Радіо Свобода на умовах анонімності, найближчими днями кілька показників можуть допомогти визначити, чи справді конфлікт згасає, чи переходить у нову фазу.
Одним із ключових сигналів стане інтенсивність бойових дій. Зменшення кількості американських авіаударів або перехоплених іранських безпілотників може свідчити про те, що Вашингтон вважає свої головні військові цілі переважно досягнутими.
Іншим фактором буде реакція Ірану. Продовження ракетних або дронових атак з боку Ірану чи його регіональних союзників означатиме, що Тегеран все ще має можливість – і готовність – продовжувати боротьбу, що може затягнути конфлікт, попри заяви Вашингтона про успіхи на полі бою.
Нарешті, аналітики уважно стежитимуть за стійкістю військової інфраструктури Ірану. Якщо американські удари справді суттєво підірвали виробництво ракет, морські сили та систему ППО – цілі, на яких наголошував сенатор Вікер, – адміністрація зможе заявити, що її основні безпекові завдання виконано без затяжної кампанії.
Пов’язаним питанням є те, чи збереже Вашингтон обмежений масштаб операцій, про який говорив колишній посадовець Ради національної безпеки Ґрей. Якщо дії США залишатимуться зосередженими на точкових ударах, а не на ширшій ескалації чи введенні наземних військ, це підтримає аргумент адміністрації, що короткі та концентровані військові дії можуть досягати стратегічних цілей без перетворення на тривалу конфронтацію.
Жителі Тель-Авіва ночують у метро, рятуючись від іранських ракет
ТЕЛЬ-АВІВ – За ізраїльським законодавством усі сучасні житлові будинки мають бути обладнані спеціально збудованим укриттям. Але в Тель-Авіві багато старих будівель і люди ховаються від обстрілів у метро.
Через війну з Іраном 40-річний учитель школи для дітей з особливими освітніми потребами Авіад Апіріон щоночі спить на підземній станції метро, ховаючись від іранських балістичних ракет.
І він тут не сам. Платформа нової сучасної станції в передмісті Тель-Авіва заповнена матрацами і людьми з різних країн.
«Для дітей це схоже на ярмарок. Для мене це, звісно, непросто, але я хочу, щоб мої діти були в безпеці, тому ми тут разом. У мене вдома є безпечна кімната, але я не впевнений, що вона захистить від балістичних ракет», – сказав Апіріон Радіо Свободі.
З першої ночі війни Апіріон ночує тут зі своїми двома дітьми – семи і дев’яти років. Поки ми розмовляли, навколо зібралися інші діти й почали засипати нашу знімальну групу запитаннями.
«Тут вони всі подружилися», – сказав Апіріон із усмішкою, яка різко контрастує з тривогою воєнного часу. Діти розважаються, катаючись у ліфтах, бігаючи станцією або граючись у телефонах.
«Тут також люди різних віросповідань: євреї, християни, мусульмани, індуси, буддисти», – сказав Апіріон.
Мобільні сповіщення про ракетну небезпеку
За кілька кроків далі на платформі група індійців сидить за шахівницею. Дехто з них працює доглядальниками в Ізраїлі, інші – у будівництві. Сурія Нараяна Редді розповів Радіо Свобода, що приїхав до цієї країни місяць тому і сподівається отримати політичний притулок, не вдаючись у подробиці.
«Тут є багато місця, щоб переночувати. І до нашого житла недалеко, тому ми й прийшли сюди», – сказав він. Його слова перервав гучний сигнал нового попередження про ракетну атаку на телефонах.
Зазвичай такий сигнал означає, що треба негайно припинити все і йти в укриття. Але ми вже в укритті, тож розмова триває. Головна перевага ночівлі тут, каже Нараяна Редді, що можна спати без перерв.
«Ми спимо спокійно. На ніч просто вимикаємо телефони», – сказав він.
Усі сучасні житлові будинки в Ізраїлі обладнані спеціально збудованим укриттям. Але в Тель-Авіві багато старих будівель. Громадські укриття є, проте вони значно тісніші й мають мінімальне облаштування – часто без інтернету або навіть мобільного зв’язку.
Натомість мережа метро, відома як Тель-Авівський метротрам, працює лише з 2023 року і перебуває у відмінному стані. Рух поїздів зупинили після того, як 28 лютого Ізраїль завдав масованих авіаударів по Ірану – щоб люди могли ночувати на станціях.
Цю мережу використовували з тією ж метою під час 12-денної війни, яку Ізраїль і Сполучені Штати вели проти Ірану в червні 2025 року.
Але все одно це не дім.
Рівнем вище над платформою група молдован влаштувалася на ночівлю у вестибюлі станції. Жінка, яка назвалася Олесею, була там разом зі своїм партнером і домашнім папугою, що перестрибував з її голови на плече.
«Це тривожно і страшно для всіх»
«Тут ми спимо не дуже добре. Не так, як удома. Холодно, бетонна підлога, ми починаємо хворіти. Їмо в поганих умовах. Ми хвилюємося через те, що відбувається ззовні. Це тривожно і страшно для всіх», – сказала вона.
«Ми ночуємо тут з 28 лютого, бо в нашому будинку немає укриття, тому нам доводиться приходити сюди», – додала вона.
Поруч інший чоловік представився Юсуфом. Дев’ятнадцятирічний біженець із Кот-д’Івуару, він розповів, що більшу частину життя прожив в Ізраїлі й зараз чекає на громадянство.
«Я тут не ночую. Дехто з моїх друзів ночує», – сказав він, – люди сплять тут через війну. Я не знаю, коли вона закінчиться, але сподіваюся, що скоро».
Це думка, з якою погоджуються багато людей.
«Я боюся за своїх близьких, – сказав на прощання Апіріон, учитель школи для дітей з особливими освітніми потребами, – це однаковий страх для всіх нас, для кожної людини. Ми хочемо захистити свою родину, свій дім, своїх друзів – людей, яких любимо».
В Ізраїлі, який має одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі, станом на 9 березня загинули 14 цивільних. Дев’ятеро з них – унаслідок удару іранської балістичної ракети після прямого влучання в житловий будинок у Бейт-Шемеші, що приблизно за 30 кілометрів на захід від Єрусалима.
Дрони та ракети запускають і бойовики угруповання «Хезболла» з Лівану, яке Ізраїль та Сполучені Штати вважають терористичною організацією.
Іранські євреї в Ізраїлі розповідають про біль і надію під час війни
ТЕЛЬ-АВІВ – У вітрині власного закладу швидкого харчування Біджан Бахордарі тримає два прапори: синьо-білий ізраїльський із зіркою Давида та прапор дореволюційного Ірану – зелено-біло-червоний триколор із золотими левом і сонцем у центрі.
Накладаючи фаршировані перці, рис і густий червоний соус у контейнер для замовлення з собою, він зупинився розповісти, як це – бачити, як його нова батьківщина воює з країною, де він народився.
Чекаю, коли зможу туди повернутисяБіджан Бахордарі
«Я хочу і сподіваюся, що з цим режимом нарешті покінчать. І я чекаю, коли зможу туди повернутися. 17 років я там прожив і пам’ятаю все, – сказав він Радіо Свобода. – Щоранку перевіряю телефон, слухаю радіо, дивлюся телевізор».
Біджан Бахордарі виїхав з Ірану підлітком у 1978 році, щоб подорожувати. Поки він був за кордоном, шах Ірану був повалений, і утворилася Ісламська республіка. Відтоді Бахордарі жодного разу не повертався.
Зараз він одружений в Ізраїлі, має дітей і вже десять років має кафе «New Food Of Life» на ринку Левінські – у районі з великою кількістю перських крамниць і бізнесів.
За оцінками, в Ізраїлі проживає близько 250 тисяч іранських євреїв: до цієї цифри зараховують як тих, хто народився в Ірані, так і друге та третє покоління їхніх нащадків. Бахордарі дещо вирізняється, адже переїхав сюди ще до Ісламської революції. Більшість інших приїхали вже після неї.
Один із таких вихідців з Ірану – власник крамниці горіхів і сухофруктів за кілька кроків від закладу Бахордарі. Назвавшись просто Меїром, він розповів, що приїхав до Ізраїлю у 1979 році. Нинішня війна, за його словами, викликає у нього змішані почуття, але й дає надію.
«Це дуже дивно. Усе дивно. Ми атакуємо одне одного. Але це заради доброї справи. Іранський народ страждає. Їхній уряд – злий, дуже поганий для всього світу, не лише для Ірану», – сказав він, переходячи з англійської на іврит, щоб чіткіше донести свою думку.
Однак, попри надію на майбутнє, він усвідомлює небезпеку теперішньої ситуації – не лише через жертви серед цивільних в Ірані, а й тому, що зміна режиму може мати непередбачувані й потенційно насильницькі наслідки.
Люди боялися висловлюватися. Але тепер вони почуваються впевненіше. Ми очікуємо, що режим впадеМеїр
«Я був би дуже розчарований і засмучений, якби все закінчилося саме так. І не лише я – багато людей у всьому світі. Ми тісно пов’язані через соціальні мережі. Ми всі молимося. Ми всі підтримуємо це», – сказав він.
Перераховуючи країни, де розсіяна іранська діаспора, він сказав, що раніше «люди боялися висловлюватися. Але тепер вони почуваються впевненіше. Ми очікуємо, що режим впаде».
В Ірані й досі живе єврейська громада. Оцінки її чисельності різняться від кількох тисяч людей до приблизно 10–20 тисяч. До 1979 року ця спільнота була значно більшою.
Після революції багато євреїв залишили країну, коли нова влада зайняла різко антиізраїльську позицію, зокрема відмовилася визнавати право Ізраїлю на існування. Страта впливового представника єврейської громади Тегерана Хабіба Елґаніана у 1979 році ще більше прискорила відтік людей до Ізраїлю та інших країн, передусім до Сполучених Штатів.
Одне око плаче, а друге радієНікола
Однією з тих, хто залишив Іран після революції, була Нікола – девʼятирічною вона виїхала з родиною у 1979 році. Зараз жінка працює у сфері оздоровчих практик в Єрусалимі й згадує, як о десятій вечора їй сказали, що вже наступного ранку вона поїде з країни. За її словами, їй дозволили взяти лише три речі.
Нікола не називає свого прізвища через побоювання за безпеку своєї 77-річної матері. Вона вирішила залишитися в Ірані й досі живе там.
«Одне око плаче, а друге радіє, – сказала вона про нинішню ситуацію. – Я молюся, щоб після 47 років цей режим упав… Я плачу, бо знаю, яку ціну за це платять люди в Ірані».
У своєму кафе в Тель-Авіві Біджан Бахордарі показує на стіну з фотографіями відомих гостей – серед них ізраїльські актори та співаки. Там також є портрети покійного шаха та його дружини.
Ледь стримуючи сльози, Бахордарі розповів про свою мрію.
«Я відкрию ще один ресторан, дуже великий, в Ірані. І повішу там прапори Ізраїлю, Сполучених Штатів та Ірану, а також [фото] шаха. Це буде щось дуже-дуже особливе», – сказав він.
Після загибелі Алі Хаменеї Іран очолив його син Моджтаба: що про нього відомо
Іранська служба Радіо Свобода
Обрання 8 березня Моджтаби Хаменеї новим лідером Ірану Радою експертів після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок удару США та Ізраїлю стало першим випадком, коли син верховного лідера змінює свого батька в Ісламській Республіці.
Моджтаба Хаменеї рідко з’являвся на публіці і ніколи не виступав перед аудиторією за межами семінарських аудиторій, однак його вважали тіньовою фігурою, що має вплив на найближче оточення офісу верховного лідера та на силові інституції Ірану. Як він став наступником батька?
«Майстер» Моджтаба
56-річного другого сина покійного верховного лідера описують як «охоронця воріт».
Попри те, що він ніколи не обіймав офіційної державної посади, молодший Хаменеї два десятиліття перебував у центрі роботи офісу свого батька – Бейт – координуючи взаємодію між духовенством і Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).
Алі Хаменеї одного разу попередив внутрішніх критиків, щоб його сина називали лише «ага» або «майстер».
У 2005 році Мехді Каррубі, кандидат у президенти, який програв вибори, звинуватив Алі Хаменеї в тому, що той підтримував свого сина Моджтабу під час передвиборчої кампанії Мохаммада Бакера Галібафа.
Пізніше Каррубі розповів, що коли один зі старійшин сказав Алі Хаменеї:
«Син Вашої Високості підтримує того-то на виборах», – Хаменеї відповів:
«Він – майстер, а не просто дитина майстра».
Саме ця фраза вперше привела ім’я Моджтаби Хаменеї в іранську політику – не лише як одного із синів верховного лідера, а як самостійну політичну фігуру.
Тепер, після обрання верховним лідером Ісламської Республіки Радою експертів, він офіційно став центром хиткої владної структури Ірану.
Вважається, що Моджтабу Хаменеї підтримує КВІР, і його обрання означає спадкоємність влади. Прихильники кажуть, що його тісний зв’язок із силовим апаратом робить його найбільш здатним підтримувати порядок під час активного конфлікту.
Критики попереджають про «спадкову владу»
Однак його керівна посада може викликати внутрішнє обурення, особливо серед основних прихильників Ісламської Республіки. Критики стверджують, що рух до «спадкової влади» зраджує самі антимонархічні корені Ісламської революції 1979 року.
«Те, що син змінює свого батька, певною мірою нагадує монархію», – сказав у 2024 році Радіо Свобода Фарзан Сабет, старший науковий співробітник Женевської вищої школи.
Один із членів Ради експертів у 2024 році наполягав, що старший Хаменеї під час розмов із радою виступав проти ідеї передачі влади своєму синові.
Крім того, відносно низький духовний ранг Хаменеї-молодшого – ходжатолеслам – також є предметом суперечок. Інформаційне агентство, пов’язане з іранськими семінаріями, з 2022 року називає його аятолою – почесним титулом, який зазвичай надається духовним особам найвищого рангу.
У 2022 році колишній прем’єр-міністр Ірану Мір Хосейн Мусаві, який перебуває під домашнім арештом із 2011 року, попереджав, що Алі Хаменеї готує свого сина до влади, фактично відновлюючи спадкову передачу влади, яку революція 1979 року мала покласти край.
«Невже повернулися династії, що існували 2500 років, коли син успадковує владу від батька?» – написав він.
У відповідь на ці критичні зауваження Рада експертів наголосила, що призначення верховного лідера ґрунтується на «відборі за заслугами».
Нещодавні розслідування, зокрема матеріал Bloomberg, опублікований наприкінці січня, описали розгалужений і секретний портфель нерухомості, пов’язаний із молодшим Хаменеї, який перебуває під санкціями США з 2019 року.
Серед об’єктів – будинки і квартири в Лондоні, гольф-курорт на Майорці в Іспанії та вілла в Дубай. У матеріалах зазначається, що Моджтабі Хоменеї вдалося зберегти й розширити глобальну мережу елітних активів через посередників і компанії-оболонки, він не є прямим власником майна.
Дружина Моджтаби Хаменеї, Захра Хаддад Адель, також загинула під час того самого удару США та Ізраїлю, що і її свекр – верховний лідер.
- Наступний верховний лідер Іран не зможе «довго залишатися при владі», якщо не отримає схвалення з боку США, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу ABC News. За словами Трампа, він прагне уникнути ситуації, коли через кілька років міжнародній спільноті знову доведеться реагувати на іранську ядерну програму. Відповідаючи на запитання, чи готовий він підтримати кандидата, пов’язаного з попереднім іранським керівництвом, Трамп сказав, що допускає таку можливість, якщо йдеться про «хорошого лідера».
