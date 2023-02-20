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Донбас

Байден у Зеленського, голова МЗС Китаю у Москві: що це значить

  • Вранці 20 лютого стало відомо, що президент США Джо Байден приїхав із несподіваним візитом до Києва. Це перший за 15 років візит американського лідера до української столиці, і восьмий приїзд сюди Байдена.
  • «Повірте, візит Джо Байдена – стратегічний. Вирішуються багато питань і будуть прискорені ті, що підвисли», – прокоментував його приїзд голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Лідер США відвідав Софійський собор, провів двосторонню зустріч із Зеленським та дав коротку прес-конференцію. «Путін думав, що Україна слабка, а Захід поділений. Він думав, що зможе пережити нас. Він просто явно помилявся. Рік по тому докази цього знаходяться тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом», – заявив Байден, стоячи поряд із Зеленським.
  • Під час візиту Байден оголосив про надання додаткової військової допомоги ЗСУ на півмільярда доларів – артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди та гаубиці.
  • Зеленський же заявив, що вони з Байденом говорили про «далекобійну зброю та зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше».
  • У той же час до Москви з офіційним візитом приїхав найвищий дипломат Китаю – голова канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І. Путін виступить із посланням Федеральних зборів 21 лютого – наступного дня після цих знакових візитів.

Як Путін відповість на візит Байдена до Києва?

Навіщо головний дипломат Китаю приїхав до Москви одночасно з приїздом Байдена до України?

І що скаже Путін завтра, у посланні до Федеральних зборів?

Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

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