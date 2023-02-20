Байден у Зеленського, голова МЗС Китаю у Москві: що це значить

Вранці 20 лютого стало відомо, що президент США Джо Байден приїхав із несподіваним візитом до Києва. Це перший за 15 років візит американського лідера до української столиці, і восьмий приїзд сюди Байдена.

«Повірте, візит Джо Байдена – стратегічний. Вирішуються багато питань і будуть прискорені ті, що підвисли», – прокоментував його приїзд голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Лідер США відвідав Софійський собор, провів двосторонню зустріч із Зеленським та дав коротку прес-конференцію. «Путін думав, що Україна слабка, а Захід поділений. Він думав, що зможе пережити нас. Він просто явно помилявся. Рік по тому докази цього знаходяться тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом», – заявив Байден, стоячи поряд із Зеленським.

Під час візиту Байден оголосив про надання додаткової військової допомоги ЗСУ на півмільярда доларів – артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди та гаубиці.

Зеленський же заявив, що вони з Байденом говорили про «далекобійну зброю та зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше».

У той же час до Москви з офіційним візитом приїхав найвищий дипломат Китаю – голова канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І. Путін виступить із посланням Федеральних зборів 21 лютого – наступного дня після цих знакових візитів.

Як Путін відповість на візит Байдена до Києва?

Навіщо головний дипломат Китаю приїхав до Москви одночасно з приїздом Байдена до України?

І що скаже Путін завтра, у посланні до Федеральних зборів?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: