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Україна

Ракети по Харкову, Запоріжжі, Кривому Рогу: деталі

  • Росія обстрілює українські міста

Близько 6 години ранку в Україні почала ширитися повітряна тривога. У Запоріжжі вранці пролунало щонайменше 5 вибухів, є влучання у житлових районах, щонайменше дві людини постраждали, повідомили в ОВА. Масована ракетна атака була здійснена і на Кривий Ріг. В соцмережах пишуть, що зруйновано торгівельний центр. Усі деталі.

  • Відставка Мар’яни Безуглої

Депутати у комітеті нацбезпеки найближчими днями мають завершити розгляд законопроєкту про зміни у мобілізації. А парламенту пропонують зняти з посади заступницю голови комітету Мар'яну Безуглу. Чи проголосують документ Міноборони в першому читанні вже цього тижня? Та чим заважає Безугла?

  • Проблема з ракетами для систем Patriot

США можуть припинити постачання Україні ракет для систем протиракетної оборони Patriot через її високу вартість. Про це пишуть журналісти New York Times.
У повітряних силах кажуть, постачання "нормоване". Що це означає та чи існує загроза того, що Україні не буде чим збивати ракети? Говоримо далі.

  • Компроміс з фермерами Польщі щодо блокади кордону

Україна виконала свою частину домовленостей для розблокування кордону з Польщею. Заявили в міністерстві інфраструктури України. Тим часом Уряд Польщі підписав угоду з фермерами. Ті вже розблокували пункт пропуску «Медика-Шегині». Чи означає це що блокаді кінець?

  • Сильні морози в Україні

В Україні морози. Оголосили штормове попередження. У північних областях температура може сягнути мінус 20-ти градусів. Разом з холодами буде дощ і мокрий сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Поговоримо про те, на які регіони чекають складні погодні умови. І як підготуватися?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

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