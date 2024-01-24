Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Третій обстріл за добу: російська армія атакує цивільну інфраструктуру Харкова (фотосвідчення)

Житлові будинки та навчальний заклад постраждали внаслідок російських ударів по центральній частині Харкова ввечері 23 січня. Це вже третій за добу російський обстріл міста. Пізно ввечері з Бєлгорода вдарили ракетами С-300 по Київському району міста. Наразі відомо про те, що постраждали 9 людей, серед яких – 4-річна дитина, повідомила в телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.

Рятувальники працюють на місці російського ракетного обстрілу в центрі Харкова пізно ввечері 23 січня 2024 року. У результаті цього обстрілу Харкова із території Бєлгородської області Росії&nbsp; постраждали 9 людей, серед них 4-річна дитина. Це була третя атака на місто за 24 години
1 Рятувальники працюють на місці російського ракетного обстрілу в центрі Харкова пізно ввечері 23 січня 2024 року.

У результаті цього обстрілу Харкова із території Бєлгородської області Росії  постраждали 9 людей, серед них 4-річна дитина. Це була третя атака на місто за 24 години
Медики надають допомогу харків&#39;янам на місці російського ракетного обстрілу. Російська армія постійно обстрілює Харків, починаючи від 24 лютого 2022 року. Харків&nbsp;&ndash; це друге за кількістю населення місто в Україні. Зараз, за повідомленнями влади, у Харкові проживає приблизно мільйон людей. Місто розташоване за 30 кілометрів від кордону з Росією.
2 Медики надають допомогу харків'янам на місці російського ракетного обстрілу.

Російська армія постійно обстрілює Харків, починаючи від 24 лютого 2022 року. Харків – це друге за кількістю населення місто в Україні. Зараз, за повідомленнями влади, у Харкові проживає приблизно мільйон людей. Місто розташоване за 30 кілометрів від кордону з Росією.
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що остання російська атака була спрямована на житлові будинки, магазини та інші об&rsquo;єкти цивільної інфраструктури. А у попередній день &ndash; 23 січня, російська армія пошкодили 30 житлових будинків і розбила 1000 вікон. &nbsp;
3 Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що остання російська атака була спрямована на житлові будинки, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури. А у попередній день – 23 січня, російська армія пошкодили 30 житлових будинків і розбила 1000 вікон.

 
Рятувальники допомагають чоловікові покинути пошкоджений житловий будинок. Тисячі жителів залишилися без світла після того, як попередній російський удар пошкодив електричну інфраструктуру Харкова
4 Рятувальники допомагають чоловікові покинути пошкоджений житловий будинок.

Тисячі жителів залишилися без світла після того, як попередній російський удар пошкодив електричну інфраструктуру Харкова
У Кремлі продовжують заявляти, що атакують лише військові цілі в Україні. Тільки у Харкові 23 січня загинули&nbsp;вісім людей, зокрема одна дитина, 57 &ndash; отримали поранення, серед яких, за даними МВС, &ndash; шестеро дітей.
5 У Кремлі продовжують заявляти, що атакують лише військові цілі в Україні.
Тільки у Харкові 23 січня загинули вісім людей, зокрема одна дитина, 57 – отримали поранення, серед яких, за даними МВС, – шестеро дітей.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) допомагають людям вибратися із ураженого російськими ударами місця. Люди втратили свої домівки.&nbsp;
6 Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) допомагають людям вибратися із ураженого російськими ударами місця. Люди втратили свої домівки. 
Українська влада заявляє, що Росія обстрілює Харків ракетами С-300. На фото сапер&nbsp;оглядає вирву на місці російського обстрілу.&nbsp;
7 Українська влада заявляє, що Росія обстрілює Харків ракетами С-300.
На фото сапер оглядає вирву на місці російського обстрілу. 
На місці ураження. Російський обстріл Харкова в ніч на 24 січня 2024 року А перед цим, удень 23 січня, у результаті ракетного удару по Харкову загинули щонайменше 8 людей, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
8 На місці ураження. Російський обстріл Харкова в ніч на 24 січня 2024 року
А перед цим, удень 23 січня, у результаті ракетного удару по Харкову загинули щонайменше 8 людей, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
18 людей загинули, ще 130 &ndash; були поранені внаслідок удару Росії по Україні 23 січня (Росія випустила 41 ракету, найбільше по Києву і Харкову), повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
9 18 людей загинули, ще 130 – були поранені внаслідок удару Росії по Україні 23 січня (Росія випустила 41 ракету, найбільше по Києву і Харкову), повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
Рятувальники надають допомогу постраждалому чоловіку, який понад 5 годин пролежав під завалами на місці ракетного обстрілу житлового будинку в Харкові
10 Рятувальники надають допомогу постраждалому чоловіку, який понад 5 годин пролежав під завалами на місці ракетного обстрілу житлового будинку в Харкові

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG