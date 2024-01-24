Третій обстріл за добу: російська армія атакує цивільну інфраструктуру Харкова (фотосвідчення)

2 Медики надають допомогу харків'янам на місці російського ракетного обстрілу.



Російська армія постійно обстрілює Харків, починаючи від 24 лютого 2022 року. Харків – це друге за кількістю населення місто в Україні. Зараз, за повідомленнями влади, у Харкові проживає приблизно мільйон людей. Місто розташоване за 30 кілометрів від кордону з Росією.