Третій обстріл за добу: російська армія атакує цивільну інфраструктуру Харкова (фотосвідчення)

Житлові будинки та навчальний заклад постраждали внаслідок російських ударів по центральній частині Харкова ввечері 23 січня. Це вже третій за добу російський обстріл міста. Пізно ввечері з Бєлгорода вдарили ракетами С-300 по Київському району міста. Наразі відомо про те, що постраждали 9 людей, серед яких – 4-річна дитина, повідомила в телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.