Позбавленого сану схіігумена Сергія російський суд оштрафував за поширення фейків про коронавірус

Суд в Свердловській області Росії визнав винним у поширенні завідомо неправдивої інформації (частина 9 статті 13.15 Кодекс РФ про адміністративні порушення) скандально відомого схіігумена Сергія (Романова). Його оштрафували на 90 тисяч рублів (приблизно 1 260 доларів США, – ред), повідомляє «Настоящее время», тереканал, створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Йдеться про ролики, в яких священник називав ситуацію з коронавірусом в Росії «псевдопандемією» і проклинав представників світської влади, причетних до закриття храмів під час карантину. На суд монах не прийшов.

Адвокат Сергія Світлана Герасимова на суді стверджувала, що в матеріалах справи немає доказів недостовірності інформації та умисного розповсюдження роликів в інтернеті її підзахисним. З цієї причини вона просила суд закрити справу.

Раніше Центр з протидії екстремізму МВС по Свердловській області знайшов ознаки розпалювання ненависті або ворожнечі в промові схіігумена. Крім проклять і критики церковної влади і уряду, він розповідав також про масове чіпування людей за допомогою вакцин.

Схиігумен Сергій здобув популярність як один з представників ультраконсервативного крила РПЦ. Він продовжує публічно конфліктувати з керівництвом РПЦ, в червні він самовільно зайняв Середньоуральський жіночий монастир і виставив для охорони козаків. Третього липня Єпархіальний суд Єкатеринбурзькій єпархії позбавив його церковного сану.

Сергія називали духівником депутата Наталії Поклонської, скандальновідомого прокурора окупаційної російської влади в Криму, і ще низки відомих осіб. Керівництво єпархії заборонило йому служити, але схиігумен цієї заборони не дотримується. Сергій також не прийшов на засідання церковного суду.

Єкатеринбурзька єпархія нещодавно повідомила, що почала вивчати свідоцтва про «неналежне поводження» щодо неповнолітніх вихованців Середньоуральського монастиря в 2009-2010 роках. Єпархія попросила колишніх вихованців, які вважають, що в той момент до них застосовувалися «неприпустимі заходи виховання», звернутися до неї і гарантувала зберегти інформацію в таємниці.

Заступник генерального директора Transparency International Росія Ілля Шуманов стверджує, що у опального ченця в підпорядкуванні не тільки Середньоуральський жіночий монастир, а й віддалені скити на річці Турі і Киртомскій чоловічий монастир в Свердловській області. Ймовірно, всі вони були побудовані за рахунок багатих пожертвувань, але майже всі – з порушеннями.