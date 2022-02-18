Россия раздает свои свидетельства о рождении в ОРДЛО. Но украинские оформить проще

Родился на оккупированной территории – стал россиянином. Такая схема оформления документов недавно стала доступна жителям ОРДЛО. По крайней мере, по словам так называемого депутата народного совета, подконтрольного России, Анастасии Селивановой. Теперь для получения свидетельства о рождении в российском ЗАГСе не нужна регистрация на территории самой России – будет достаточно так называемого паспорта «ДНР» с указанием места жительства на неподконтрольной части Донбасса. Разумеется, паспорта родителей также должны быть российскими.

Жителей оккупированных территорий пугают неприятными последствиями двойной регистрации ребенка, но важно другое – Россия продолжает наращивать число собственных граждан на территории Украины, пусть и временно оккупированной.

Россия признает «документы» группироавки «ДНР» уже давно, с 2017 года, но ранее зарегистрировать ребенка гражданином России можно было только переехав в саму Россию и прописавшись там. По данным гибридных администраций, в 2020-2021 годах на территории подконтрольных им районов Донецкой области родилось около 16 тысяч детей.

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш сообщил Радио Донбасс.Реалии, что эта проблема еще не поднималась на минских переговорах.

Российская Федерация говорит, что «минск» не запрещает выдачу российских паспортов

«Мы можем про это заговорить, но это не значит, что будет какая-то реакция. Этот вопрос не урегулирован минскими соглашениями, а ТКГ – площадка, которая работает на их основе. Данный факт, конечно, нарушает дух и цель соглашений, но Российская Федерация всегда говорит одно и то же – в соглашениях запрета на выдачу российских паспортов», – объяснил Гармаш. Представители России уже давали такие объяснения, когда впервые начали так называемую «паспортизацию» на оккупированном Донбассе.

Российские паспорта на оккупированной части Донбассе получили больше 800 тысяч человек, говорит Радио Донбасс.Реалии директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова. Всего же там проживает больше двух миллионов людей, рассказывает правозащитница, но тут же уточняет – это очень грубые подсчеты, которые усложняет большое количество донбасских «заробитчан» в России. В оккупации найти работу сложно, подчеркивает Ястребова.

Маленькие жители ОРДЛО получают российские документы, как ранее было очень популярна подача исков в суды на подконтрольной территории о признании факта рождения для получения свидетельства о рождении украинского образца

«Такие свидетельства о рождении детей – это очередной шаг Российской Федерации по интеграции жителей ОРДЛО в их политическую повестку и борьба за новых жителей. Маленькие жители ОРДЛО получают российские документы, как ранее было очень популярна подача исков в суды на подконтрольной территории о признании факта рождения для получения свидетельства о рождении украинского образца. Оккупационные администрации под влиянием России решили вот так эту проблему», – говорит Ястребова.

Новые российские свидетельства обрывают документальную связь детей оккупированной территории Донбасса с Украиной, считает правозащитница. В этой ситуации властям стоит еще раз напомнить про возможность получения украинского свидетельства, упростить выдачу такого документа и разъяснить этот порядок.

Украинцем же можно стать в онлайне

Необходимо отметить, что зарегистрировать детей, рожденных на подконтрольной российским силам части региона, можно в первую очередь по украинским законам, причем для этого не нужно пересекать линию разграничения. В июне 2021 года Министерство цифровой трансформации специально разъясняло, что везти новорожденного ребенка в ЗАГС на подконтрольную территорию не нужно. Услуга бесплатна и оформляется через портал «Дия». Там же потом можно скачать данные нового свидетельства.

Пик выдачи российских паспортов пришелся на весну-лето 2021 года, перед российскими выборами, сейчас этот процесс замедлился по техническим причинам. Теперь для получения документов нужно сдавать отпечатки пальцев, а центров сбора биометрии, которыми могут пользоваться жители оккупированного Донбасса, мало. Когда эти проблемы решат, паспортизация опять может набрать стремительные темпы, считает Ястребова.

Она подчеркивает – многие жители ОРДЛО получали российские паспорта под давлением, и сегодня есть риск, что они по инерции будут получать и российские свидетельства о рождении детей. А значит украинская альтернатива должна быть максимально доступной.

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