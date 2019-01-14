5 мільйонів пачок з підробленими акцизками: правоохоронці обшукали тютюнову фабрику з орбіти депутата Кришина, яку викрили «Схеми»

На Дніпропетровщині співробітники обласної прокуратури та Національної поліції під час обшуків виявили, що тютюнова фабрика незаконно виробляє продукцію з підробленими акцизними марками та займається контрабандою.

Це компанія з орбіти політиків «Народного фронту», про факт використання якою фальшивих акцизок раніше розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») у розслідуванні «Тютюновий фронт».

​За даними прокуратури Дніпропетровської області, тютюнова компанія виробляла та збувала продукцію з фальшивими акцизними марками, а сировину для виготовлення цигарок незаконно імпортувала з країн Європейського Союзу та Азії.

Йдеться про фірму «Юнайтед Табако», яка фігурувала в розслідуванні «Схем» про незаконний тютюновий бізнес – на фотографіях видно, що саме такий напис мають коробки з продукцією в підпільному цеху.

​Як раніше встановили «Схеми», ця фірма пов’язана з депутатом Верховної Ради від «Народного фронту» Олегом Кришиним й опосередковано, через братів Руслана та Миколу Журил, із екс-депутатом від цієї політсили Миколою Мартиненком.

За попередніми підрахунками правоохоронців, потужності підприємства дозволяли щотижня виробляти до 3 мільйонів пачок сигарет, а організатори підпільного тютюнового бізнесу щомісяця отримували до 3 мільйонів доларів прибутку.

Під час обшуків у підпільних цехах на території колишнього заводу в місті Жовті Води було вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144 тисяч акцизних марок з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, близько 5 мільйонів пачок сигарет з імовірно підробленими акцизками та сировину для виробництва.

​На даний момент, за даними прокуратури, триває досудове розслідування за фактом «виготовлення, збуту марок акцизного податку в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою, та зловживання службовим становищем» (частина 3 статті 199 та частина 2 статті 364 КК України).

Раніше журналісти «Схем» виявили, що тютюнова фабрика «Юнайтед Табако», яка у 2017 році розпочала роботу у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, випускає сигарети з підробленими акцизними марками. А також встановили, що вона пов’язана з чинними та колишніми депутатами «Народного Фронту».

Зі свого боку, журналісти проекту «Наші Гроші з Денисом Бігусом» встановили, що екс-дружина судді Артура Ємельянова, з якою він підтримує стосунки, вкладає гроші у цей тютюновий бізнес.

Після виходу розслідування «Схем»​ податківці взялися розслідувати можливе ухилення підприємством від сплати податків на суму понад 2 мільйона гривень.