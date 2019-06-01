Cпівголова українського кокусу у Сенаті США пообіцяв Зеленському підтримувати Україну

Співголова групи підтримки України у Сенаті США (Senate Ukraine Caucus) сенатор-республіканець Роб Портман пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському продовжувати підтримувати вільну та демократичну Україну через надання американської військової, політичної та економічної допомоги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті американського законодавця за підсумками зустрічі з президентом України.

«Ми обговорили чимало тем, включно з посиленням вже міцних зв'язків між нашими країнами, конфліктом з Росією, та його позитивним порядком денними щодо боротьби з корупцією, посиленням економіки та розвитком країни», –​ йдеться у повідомленні на сайті сенатора-республіканця Роба Портмана.

Сайт президента України також відзначає, що у ході зустрічі із сенатором Портманом Володимир Зеленський підняв теми доцільності розпуску парламенту, ситуації на Донбасі, санкцій США проти Росії та надання Україні військової допомоги, реалізацію реформ в Україні, які мають наблизити її до членства в ЄС та НАТО.

Сенатор Портман наприкінці цього тижня в Україні проводив зустрічі з урядовцями та підприємцями в Києві.

Один із учасників такої зустрічі Андрій Футей розповів, що підприємці просили сенатора, аби США і надалі надавали підтримку українським реформам.

«Розмова загалом була дуже позитивною. Представники бізнесу розповідали про те, який є діловий клімат і очікування після обрання нового президента. Багато хто з представників американських фірм говорив про бажання і надалі інвестувати в український ринок. Але з іншого боку, також зверталися до сенатора, аби США і надалі продовжували підтримувати антикорупційні реформи в Україні, щоби боротьба з корупцією продовжувалася, щоби бізнес мав рівні можливості для діяльності, щоби не було рейдерського захоплення майна. Також сенатор хотів почути, який в Україні є потенціал для американських інвестицій», – розповів про перебіг зустрчі та обговорені теми Андрій Футей.

Напередодні під час зустрічі із начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком сенатор обговорив безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах.

Сенатор Портман пообіцяв докладати зусиль, щоб українські збройні сили мали всі можливості для захисту власної території.