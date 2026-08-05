«Путін – бандит»: сенатор Рік Скотт закликає Конгрес притягнути Росію до відповідальності

ВАШИНГТОН – Поки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у Вашингтоні дедалі активніше обговорюють, як зберегти тиск на Кремль на тлі посилення співпраці між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Сенатор-республіканець від штату Флорида Рік Скотт вважає, що ці виклики нерозривно пов’язані між собою.
В інтерв’ю Радіо Свобода 4 серпня Рік Скотт пояснив, чому, на його думку, санкції потрібно ухвалити негайно, чому військові інновації України важливі для Сполучених Штатів і чому поразка Росії має ключове значення для стримування дедалі краще скоординованого авторитарного блоку.
«Ми маємо притягнути Путіна до відповідальності»
– Сенаторе, минулого тижня ви активно просували й підтримали як співавтор законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії 2026 року. Чи настав час Конгресу ухвалити цей документ і чи вважаєте ви, що президент Трамп його підпише?
– Безумовно. Міжнародний кримінальний суд оголосив президента РФ Володимира Путіна в розшук у березні 2023 року. Очільника Росії звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію МКС – бандит. Те, що він зробив з українським народом, огидно. Огидно, скільки жінок, дітей і бабусь він убив. Для нас важливо захищати свободу.
Український народ справді викликає захоплення. Минулого тижня я запросив сюди двох українських командирів, щоб вони розповіли про те, чого досягли у розвитку дронових технологій і веденні бойових дій. Ними справді не можна не захоплюватися.
Якщо ви підтримуєте те, що робить Росія, проти вас мають запровадити санкції. У цьому немає жодних сумнівів.
– Ви входите до складу кількох ключових комітетів і очолюєте підкомітет сенатського Комітету зі збройних сил. Коли ви переконуєте колег підтримати цей законопроєкт, на чому робите найбільший наголос?
– Я говорю про те, що ми живемо в небезпечні часи. Сьогодні різними країнами й ресурсами у світі керують огидні люди.
Подивіться на президент Китаю Сі Цзіньпінв Китаї. На Путіна в Росії. На аятолу в Ірані. На Кім Чен Ина. У нашій півкулі подивіться на Рауля Кастро, а до січня – на Мадуро у Венесуелі. Є люди, які хочуть знищити наш спосіб життя. Тому ми повинні діяти й підтримувати наших друзів. Водночас ми маємо очікувати, що наші друзі робитимуть більше для власного захисту й усвідомлюватимуть, наскільки небезпечним є цей час.
Ми не можемо, з одного боку, говорити, що Росія – це жахливе місце, а з іншого – не притягувати її до відповідальності. Ми повинні це зробити. Те саме стосується комуністичного Китаю. Нам потрібно припинити купувати будь-що в комуністичного Китаю, тому що він розбудовує свої збройні сили, поки ми непокоїмося через нього. Водночас ми не пояснюємо американцям, що їм варто припинити купувати китайські товари.
На мою думку, санкційний законопроєкт є кроком до притягнення Путіна до відповідальності. Я хочу, щоб Україна перемогла, а Росія програла. Українці перебувають на боці добра, а російська влада – на боці зла.
– Складається враження, що сприйняття президентом Трампом і багатьма законодавцями на Капітолійському пагорбі значення України для США змінилося. Коли ви спілкуєтеся з колегами, чи відчуваєте, що вони розуміють: Україна є для Сполучених Штатів значно сильнішим союзником, ніж багато інших держав регіону?
– Я вважаю Україну чудовим союзником. Українці показали, що люди готові боротися за свободу.
Українцями справді не можна не захоплюватися: у надзвичайно складних умовах вони продовжують боротися за свободу.
Подивіться, як ми сприймаємо ізраїльтян. Вони борються за свою свободу. Вони готові воювати, тому що хочуть, аби їхні діти й онуки жили у вільному суспільстві. Думаю, героїзмом українців захоплюються в усьому світі.
Коли ви хочете отримати підтримку американців, потрібно пояснити їм, хто є добрим, а хто – поганим. Думаю, Зеленський добре робив це на початку. Після перших кількох місяців він міг би робити це краще. Але тепер, на мою думку, українці демонструють свою майстерність.
– Чи недооцінив Володимир Путін рішучість Америки продовжувати підтримувати Україну?
– Безумовно. Думаю, Путін вважав, що зможе скористатися Трампом і європейцями. Європейцями він справді скористався. Думаю, він недооцінив відданість Трампа справі свободи в усьому світі.
Люди були здивовані тим, що президент Трамп не дозволяє Ірану отримати ядерну зброю. Думаю, їх дивують його спроби притягнути комуністичний Китай до відповідальності. Гадаю, вони були здивовані й тим, що він виступив проти Мадуро у Венесуелі. Світ здивований готовністю Дональда Трампа захищати свободу в усьому світі.
Дронова революція України та безпека США
– Нещодавно ви приймали на Капітолійському пагорбі командирів українських дронових підрозділів. Радіо Свобода також першим повідомило, що США й Україна підписали початкову рамкову угоду про співпрацю у сфері дронів, тоді як ширшу домовленість сторони ще узгоджують. Чому ви вважаєте це партнерство стратегічно важливим?
– Частково тому, що українці виявили надзвичайну винахідливість у тому, що вони створюють, і змогли розробляти дедалі кращі дронові технології.
Але, мабуть, ще більше вражає рівень підготовки їхніх операторів. Маючи дуже невеликі групи людей, вони змогли завдати нищівних втрат іранським і російським силам.
Я розмовляв з одним українським командиром, який, маючи у своєму розпорядженні дві тисячі людей, знищив російської техніки на суму понад 15 мільярдів доларів. Я також говорив з іншим командиром, який використовує дуже невелику частину українського військового бюджету, але знищив близько 30 відсотків російської армії. Їм вдалося досягти цього завдяки розумному використанню автономної зброї, якісній підготовці та постійному зворотному зв’язку.
Люди, які керують дронами, також безпосередньо спілкуються з тими, хто створює технології. Тому вдосконалення відбувається поступово, день за днем. Те, чого досягли українські військові, справді викликає захоплення.
– Чи закликали б ви адміністрацію якнайшвидше завершити роботу над ширшою угодою?
– Я розмовляв із представниками Міністерства оборони. Я також говорив із президентом про важливість співпраці з українцями, тому що потрібно поважати те, чого вони досягають, і захоплюватися цим.
Не думаю, що багато людей вірили, що Україна досі існуватиме. Ще важливіше те, що українці перенесли цю війну на територію Росії й наблизили її до російського населення.
Протягом тривалого часу росіяни не відчували жодних негативних наслідків. Тепер через дії українців їх відчуває і російська економіка, і самі росіяни.
Різниця полягає в тому, що українці не намагаються просто вбивати російських громадян. Вони знищують російські збройні сили, тоді як Росія намагається зупинити їх, убиваючи українських цивільних.
– Українців також непокоїть темп виробництва систем протиповітряної оборони Patriot. Президент Трамп дав зрозуміти, що готовий надати Україні ліцензію на їхнє виробництво, хоча згодом надходили суперечливі сигнали. Що відомо вам?
– Коли я розмовляю з представниками Білого дому, вони демонструють цілковиту відданість підтримці України. Я впевнений, що вони нададуть Україні необхідне озброєння тоді, коли воно їй буде потрібне.
«Ці країни працюють разом»
– Ви згадали кілька країн – Іран, Північну Корею, Росію і Китай. Чи бачите ви зв’язок між цими чотирма державами?
– Безумовно. Вони очевидно співпрацюють. Вони ненавидять наш спосіб життя. Вони ненавидять капіталізм. Вони ненавидять юдео-християнські цінності. Вони хочуть нас знищити. Вони хочуть контролювати світ. Для цього вони співпрацюватимуть і вже співпрацюють.
Ми повинні розуміти, що існує серйозна загроза свободі в нашій країні, а також усім нашим союзникам, які вірять у свободу.
Путін не вірить в особисту свободу. Сі не вірить в особисту свободу. Аятола не вірить. Мадуро не вірить. Рауль Кастро не вірить. Кім Чен Ин не вірить. Вони продовжуватимуть співпрацювати, намагаючись знищити наш спосіб життя.
– Чи є перемога над Росією в Україні першим важливим кроком до стримування цього ширшого авторитарного союзу?
– Думаю, українці показали, що корумповані диктатури зазнають поразки, а свобода перемагає.
– І наостанок: якби сьогодні ви могли передати одне повідомлення безпосередньо Володимиру Путіну, що б ви сказали?
– Я сказав би Путіну: «Ти – бандит, і тобі місце в пеклі за всі смерті й руйнування, яких ти завдав українському народові. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб і надалі допомагати боротися за свободу в усьому світі – проти тебе, а також проти Сі, Кім Чен Ина, аятоли та інших огидних бандитів, які контролюють життя людей у різних країнах».
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