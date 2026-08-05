«Путін – бандит»: сенатор Рік Скотт закликає Конгрес притягнути Росію до відповідальності

ВАШИНГТОН – Поки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у Вашингтоні дедалі активніше обговорюють, як зберегти тиск на Кремль на тлі посилення співпраці між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Сенатор-республіканець від штату Флорида Рік Скотт вважає, що ці виклики нерозривно пов’язані між собою.

В інтерв’ю Радіо Свобода 4 серпня Рік Скотт пояснив, чому, на його думку, санкції потрібно ухвалити негайно, чому військові інновації України важливі для Сполучених Штатів і чому поразка Росії має ключове значення для стримування дедалі краще скоординованого авторитарного блоку.

«Ми маємо притягнути Путіна до відповідальності»

– Сенаторе, минулого тижня ви активно просували й підтримали як співавтор законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії 2026 року. Чи настав час Конгресу ухвалити цей документ і чи вважаєте ви, що президент Трамп його підпише?

– Безумовно. Путін Міжнародний кримінальний суд оголосив президента РФ Володимира Путіна в розшук у березні 2023 року. Очільника Росії звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію МКС – бандит. Те, що він зробив з українським народом, огидно. Огидно, скільки жінок, дітей і бабусь він убив. Для нас важливо захищати свободу .

Український народ справді викликає захоплення . Минулого тижня я запросив сюди двох українських командирів, щоб вони розповіли про те, чого досягли у розвитку дронових технологій і веденні бойових дій. Ними справді не можна не захоплюватися.

Якщо ви підтримуєте те, що робить Росія, проти вас мають запровадити санкції. У цьому немає жодних сумнівів.

– Ви входите до складу кількох ключових комітетів і очолюєте підкомітет сенатського Комітету зі збройних сил. Коли ви переконуєте колег підтримати цей законопроєкт, на чому робите найбільший наголос?

– Я говорю про те, що ми живемо в небезпечні часи. Сьогодні різними країнами й ресурсами у світі керують огидні люди.

Подивіться на Сі президент Китаю Сі Цзіньпінв Китаї. На Путіна в Росії. На аятолу в Ірані. На Кім Чен Ина. У нашій півкулі подивіться на Рауля Кастро, а до січня – на Мадуро у Венесуелі. Є люди, які хочуть знищити наш спосіб життя. Тому ми повинні діяти й підтримувати наших друзів . Водночас ми маємо очікувати, що наші друзі робитимуть більше для власного захисту й усвідомлюватимуть, наскільки небезпечним є цей час.

Ми не можемо, з одного боку, говорити, що Росія – це жахливе місце, а з іншого – не притягувати її до відповідальності. Ми повинні це зробити. Те саме стосується комуністичного Китаю. Нам потрібно припинити купувати будь-що в комуністичного Китаю, тому що він розбудовує свої збройні сили, поки ми непокоїмося через нього . Водночас ми не пояснюємо американцям, що їм варто припинити купувати китайські товари.

На мою думку, санкційний законопроєкт є кроком до притягнення Путіна до відповідальності. Я хочу, щоб Україна перемогла, а Росія програла . Українці перебувають на боці добра, а російська влада – на боці зла.

– Складається враження, що сприйняття президентом Трампом і багатьма законодавцями на Капітолійському пагорбі значення України для США змінилося. Коли ви спілкуєтеся з колегами, чи відчуваєте, що вони розуміють: Україна є для Сполучених Штатів значно сильнішим союзником, ніж багато інших держав регіону?

– Я вважаю Україну чудовим союзником. Українці показали, що люди готові боротися за свободу.

Українцями справді не можна не захоплюватися: у надзвичайно складних умовах вони продовжують боротися за свободу .

Подивіться, як ми сприймаємо ізраїльтян. Вони борються за свою свободу. Вони готові воювати, тому що хочуть, аби їхні діти й онуки жили у вільному суспільстві. Думаю, героїзмом українців захоплюються в усьому світі.

Коли ви хочете отримати підтримку американців, потрібно пояснити їм, хто є добрим, а хто – поганим. Думаю, Зеленський добре робив це на початку. Після перших кількох місяців він міг би робити це краще. Але тепер, на мою думку, українці демонструють свою майстерність.

– Чи недооцінив Володимир Путін рішучість Америки продовжувати підтримувати Україну?

– Безумовно. Думаю, Путін вважав, що зможе скористатися Трампом і європейцями. Європейцями він справді скористався. Думаю, він недооцінив відданість Трампа справі свободи в усьому світі.

Люди були здивовані тим, що президент Трамп не дозволяє Ірану отримати ядерну зброю. Думаю, їх дивують його спроби притягнути комуністичний Китай до відповідальності. Гадаю, вони були здивовані й тим, що він виступив проти Мадуро у Венесуелі. Світ здивований готовністю Дональда Трампа захищати свободу в усьому світі .

Дронова революція України та безпека США

– Нещодавно ви приймали на Капітолійському пагорбі командирів українських дронових підрозділів. Радіо Свобода також першим повідомило, що США й Україна підписали початкову рамкову угоду про співпрацю у сфері дронів, тоді як ширшу домовленість сторони ще узгоджують. Чому ви вважаєте це партнерство стратегічно важливим?

– Частково тому, що українці виявили надзвичайну винахідливість у тому, що вони створюють, і змогли розробляти дедалі кращі дронові технології.

Але, мабуть, ще більше вражає рівень підготовки їхніх операторів. Маючи дуже невеликі групи людей, вони змогли завдати нищівних втрат іранським і російським силам.

Я розмовляв з одним українським командиром, який, маючи у своєму розпорядженні дві тисячі людей, знищив російської техніки на суму понад 15 мільярдів доларів . Я також говорив з іншим командиром, який використовує дуже невелику частину українського військового бюджету, але знищив близько 30 відсотків російської армії . Їм вдалося досягти цього завдяки розумному використанню автономної зброї, якісній підготовці та постійному зворотному зв’язку.

Люди, які керують дронами, також безпосередньо спілкуються з тими, хто створює технології. Тому вдосконалення відбувається поступово, день за днем. Те, чого досягли українські військові, справді викликає захоплення .

– Чи закликали б ви адміністрацію якнайшвидше завершити роботу над ширшою угодою?

– Я розмовляв із представниками Міністерства оборони. Я також говорив із президентом про важливість співпраці з українцями, тому що потрібно поважати те, чого вони досягають, і захоплюватися цим.

Не думаю, що багато людей вірили, що Україна досі існуватиме. Ще важливіше те, що українці перенесли цю війну на територію Росії й наблизили її до російського населення.

Протягом тривалого часу росіяни не відчували жодних негативних наслідків. Тепер через дії українців їх відчуває і російська економіка, і самі росіяни.

Різниця полягає в тому, що українці не намагаються просто вбивати російських громадян. Вони знищують російські збройні сили, тоді як Росія намагається зупинити їх, убиваючи українських цивільних.

– Українців також непокоїть темп виробництва систем протиповітряної оборони Patriot. Президент Трамп дав зрозуміти, що готовий надати Україні ліцензію на їхнє виробництво, хоча згодом надходили суперечливі сигнали. Що відомо вам?

– Коли я розмовляю з представниками Білого дому, вони демонструють цілковиту відданість підтримці України. Я впевнений, що вони нададуть Україні необхідне озброєння тоді, коли воно їй буде потрібне .

«Ці країни працюють разом»

– Ви згадали кілька країн – Іран, Північну Корею, Росію і Китай. Чи бачите ви зв’язок між цими чотирма державами?

– Безумовно. Вони очевидно співпрацюють. Вони ненавидять наш спосіб життя . Вони ненавидять капіталізм. Вони ненавидять юдео-християнські цінності. Вони хочуть нас знищити. Вони хочуть контролювати світ. Для цього вони співпрацюватимуть і вже співпрацюють.

Ми повинні розуміти, що існує серйозна загроза свободі в нашій країні, а також усім нашим союзникам, які вірять у свободу.

Путін не вірить в особисту свободу. Сі не вірить в особисту свободу. Аятола не вірить. Мадуро не вірить. Рауль Кастро не вірить. Кім Чен Ин не вірить. Вони продовжуватимуть співпрацювати, намагаючись знищити наш спосіб життя.

– Чи є перемога над Росією в Україні першим важливим кроком до стримування цього ширшого авторитарного союзу?

– Думаю, українці показали, що корумповані диктатури зазнають поразки, а свобода перемагає .

– І наостанок: якби сьогодні ви могли передати одне повідомлення безпосередньо Володимиру Путіну, що б ви сказали?