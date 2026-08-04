CША мало використовують «лабораторію» України для протистояння Ірану та його союзникам – контрадмірал Монтґомері

Сполучені Штати недооцінюють рівень військової співпраці між Іраном, Росією, Північною Кореєю та Китаєм і надто мало використовують досвід України в протистоянні кооперації цих чотирьох держав, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода американський контрадмірал у відставці Марк Монтґомері, який разом зі співавторами нешодавно випустив книжку «Вісь агресорів».

«Україна явно воює з Росією, Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Іран постачає не лише тисячі безпілотників, але й технології для їхнього внутрішнього виробництва. Росіяни зараз виробляють власні безпілотники, розроблені в Тегерані. Північна Корея надала 12 тисяч солдатів, і люди зосереджуються на цьому. Але вони також поставили від 5 до 6 мільйонів артилерійських та мінометних боєприпасів. Це більше, ніж усе, що союзники по НАТО виробили за останні кілька десятиліть. Зрештою, Китай підтримує військові зусилля Росії, надаючи мікроелектроніку для балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет, які сьогодні завдають ударів по Києву», – наголосив військовий експерт.

На думку Марка Монтґомері, США навіть за адміністрації президента Джо Байдена «дуже повільно постачали правильні системи озброєння з необхідною дальністю стрільби», а президент Дональд Трамп «зробив ще менше, скоротивши допомогу у сфері безпеки на 99 відсотків».

Контрадмірал також вважає, що США «не використовують повною мірою» досвід у війні України, яку він назвав «лабораторією».

«США мають лише мінімальну військову присутність в Україні, значною мірою пов'язану з посольством. У нас недостатньо персоналу, який би засвоював уроки безпосередньо на полі бою. Тим часом Росія агресивно передає ці уроки Китаю, Північній Кореї та Ірану», – наголошує військовий експерт.

Україна наразі отримує від США розвідувальну інформацію, зокрема й попередження про ризик масованих російських комбінованих ударів, що дозволяє вчасно інформувати про ризик цивільне населення. Важливою для комунікації на фронті є система Starlink, яку надає компанія американського бізнесмена Ілона Маска. Натомість американську зброю Україна отримує не як допомогу, а купує за гроші європейських партнерів, що фінансують програму PURL.