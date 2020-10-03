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Зачем пригласили, а затем отстранили от переговорного процесса по Донбассу Витольда Фокина? Нужно ли Украине разговаривать с жителями ОРДЛО? И кем сейчас престижно работать в Луганске? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Совпадение?

Скандал вокруг назначения и отстранения от работы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина производит отчетливое впечатление хорошо срежиссированного шоу. Об этом пишет «Деловая Столица».

По данным еженедельника, цель такого скандала – отвлечь внимание 25% населения, голосовавших против Владимира Зеленского, от мира на Донбассе ценой капитуляции. Так, например, под шумок скандала с Фокиным все уже и думать забыли о провале операции с вагнеровцами. В частности, о вопросах, связанных с возможной причастностью к ее провалу главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Автор статьи Сергей Ильченко акцентирует внимание на том, что по странному совпадению, все скандальные заявления Фокина, неизменно следовали за каждым обострением разборок вокруг «Вагнергейта». И сразу после ухода Фокина из ТКГ Москва стала угрожать опубликованием аудио и видео записей заседаний, которые несанкционированно вели россияне.

Скользкая дорожка

Парламентская группа по Донбассу может быть полезным и действенным инструментом для деоккупации. Однако, из-за того, что нынешняя группа появляется на фоне давления России, она может стать приложением к переговорной площадке. А это уже – скользкая дорожка. Такое мнение высказала политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

По ее словам, Верховная Рада всегда была противовесом политическим договоренностям в Минске. На нее в дипломатическом смысле можно было ссылаться, мотивируя невозможность реализации тех или иных «прихотей» России. При включении парламента, в переговорный процесс, который «контролируется» президентской политсилой, есть риск «одобрямса» политических договоренностей не лучшего качества, утверждает эксперт.

Нужно разговаривать

Разговаривать с жителями оккупированных районов Донбасса необходимо, однако они не являются субъектом тех процессов, которые там происходят. Это в интервью сайту «Апостроф» заявил представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Он отмечает, что мирные жители в ОРДЛО ни на что не могут повлиять, так как они являются заложниками ситуации. У них вообще нет возможности высказывать свое мнение. У них нет СМИ, которые могли бы доносить их мнение, нет общественных и политических организаций. Нет и социологических опросов, которые бы показали истинные настроения людей, живущих там.

Но Украина, по мнению Казанского, может постоянно давать людям сигнал, что она о них помнит и хочет, чтобы они вернулись в украинскую семью.

Предвыборные манипуляции

В начале сентября политсила «Оппозиционная платформа – за жизнь» занялась проведением предвыборных митингов. На них представляют кандидатов в местные советы и их команды. Однако рядом с обещаниями изменений «на местах» спикеры рассказывают о планах, которые в компетенцию областных или районных депутатов просто не входят. Об этом пишет «Реальная Газета».

Издание отмечает, что, например, на митинге в Краматорске одна из лидеров ОПЗЖ Наталья Королевская, призывала отстаивать свое право, говорить на родном языке. И тут сразу две манипуляции.

Во-первых, принятие законов о функционировании языка лежит вне полномочий местной власти. Во-вторых, говорить в повседневной жизни на других языках никто не запрещает. Кроме того, многие школы продолжают учить детей, в частности, на русском.

Работа по наследству

В Луганске престижно работать на украинского работодателя. Такая занятость гарантирует оплату труда в гривне – лучшей из валют по меркам местных жителей. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

При этом, по словам блогера, устроиться копирайтером, фрилансером, сотрудником брачного агентства или врачом в интернет-агентство довольно сложно. Открытых вакансий чаще всего нет, и такую работу передают по цепочке проверенным людям. А еще, с некоторых пор, о любой работе на Украину говорят исключительно шепотом и только с избранными, отмечает Викторова.

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