«Чи обіцяли гроші?»: скандал в окупованому Криму через голосування за «увічнення президентства Путіна»

Громадські спостерігачі, які в анексованому Криму стежили за організованим Росією голосуванням щодо правок до російської Конституції, не отримали обіцяних їм виплат, стверджують місцеві активісти. За їхніми словами, люди оббивають пороги влади в пошуках обіцяних грошей. Чиновники, зі свого боку, заперечують звинувачення з цього приводу, запевняючи, що спостерігачі працювали безкоштовно й оплата їхньої роботи не була передбачена. Розповідають Крим. Реалії.

Голосування щодо правок до російської Конституції проходило у Криму упродовж тижня: з 25 червня до 1 липня. Його не визнала влада України, країни Євросоюзу та Заходу.

Скандал із приводу цього процесу розпочався задовго до того, як підрахували голоси та оголосили результати. Напередодні голосування представникам російської влади Криму довелося публічно спростовувати інформацію про те, що спостерігачі, яких визначили для роботи на виборчих дільницях, виконуватимуть її за гроші.

Після того, як тиждень голосування завершився, скандал спалахнув знову.

«Розлючені люди вимагали обіцяні гроші»

Про десяток ошуканих спостерігачів у Феодосії повідомляє ексдепутат місцевої міськради, ексрадник голови адміністрації міста Володимир Бєльський. Він стверджує, що гроші люди не отримали через низькі результати голосування в регіоні.

У сухому залишку спостерігачі отримали по сім тисяч дерев'яних на ніс

«Довірливим феодосійським спостерігачам на голосуванні щодо внесення правок до Конституції Росії за їхню непосильну працю було обіцяно по 11,5 тисяч рублів переказом на банківську картку. Однак, щоб уникнути податкових відрахувань з цієї суми, виплату готівкою визнали доречнішою. Ще доречнішим визнали врізати обіцяну винагороду у зв'язку з низькими результатами на окрузі в Феодосії. У сухому залишку спостерігачі отримали по сім тисяч дерев'яних (російських рублів ‒ ред.) на ніс», ‒ написав він у групі в Facebook для звернень до російського голови Криму Сергія Аксенова.

Як повідомляли Крим.Реалії, у Феодосії, за інформацією російського виборчкому Криму, виявилися найнижчими показники явки ‒ 59% на тлі 81% загалом у Криму. При цьому в місті виявився досить високий відсоток противників правок ‒ 9,5%.

Це четверте місце за цим показником після Керчі, Армянська та Кіровського району.

За інформацією Володимира Бєльського, на початку липня група спостерігачів, «які бажають відновити справедливість», приходила до міського штабу російської партії влади «Единая Россия». Але чим це завершилося, невідомо.

Кримський проросійський активіст Олександр Таліпов теж повідомляє про ошуканих спостерігачів у Феодосії. За його інформацією, вони ходили вимагати виплати до російської адміністрації та міськради.

В адміністрації Феодосії було спекотно. Зранку туди вдерлися осіб 12 спостерігачів за правками та вимагали обіцяні гроші за голосування

«В адміністрації Феодосії (3 липня ‒ КР) було спекотно. Зранку туди вдерлися осіб 12 спостерігачів за правками та вимагали обіцяні гроші за голосування. Розлючені люди вимагали голову адміністрації, грудьми на захист вискочили співробітниці і сказали: за це відповідає голова міськради, йдіть туди! Натовп попрямував до Анжели Сердюкової (голови російської міськради Феодосії ‒ КР). Ніхто до них не вийшов, тоді вони написали заяву на її ім'я і рушили до прокуратури. Чим закінчилася історія – незрозуміло, ясно, що хтось частину фінансування поклав собі до кишені! З огляду на те, що на виборах Феодосія показала останній результат, чекати зміни голів адміністрації та міськради довго не доведеться. А людей обманювати недобре!» ‒ стверджує він.

Підтвердження цих заяв з офіційних джерел нам знайти не вдалося. В адміністрації та міськраді Феодосії про це не повідомляють. Крим.Реалії намагалися зв'язатися з ними, але в міськраді на дзвінки не відповіли, а в адміністрації сказали, що «нічого не коментуватимуть телефоном» і рекомендували звернутися з інформзапитом.

Чи були обіцянки?

У відкритому доступі є й інші повідомлення про те, що людям, які спостерігали за голосуванням, не заплатили. Учасник спільноти «Доска позора чиновников Крыма» у Facebook Микола Смирнов пише, що йому пропонували стати спостерігачем під час голосування за правки до Конституції Росії, але він працювати безкоштовно відмовився і йому в підсумку «не перетелефонували».

Крим.Реалії намагалися відшукати ошуканих кримських спостерігачів, але поки нам не вдалося поспілкуватися з жодним із них. Мало хто хоче публічно говорити на цю тему.

Однак редакція готова дати можливість висловитися тим, хто буде готовий це зробити.

Пул громадських спостерігачів у Криму цьогоріч формували в російській Громадській палаті Криму. Всього за голосуванням спостерігали понад чотири тисячі осіб, а зареєструвалися спостерігачами – понад дев'ять тисяч.

Велика частина спостерігачів виїжджала з виборчими комісіями до громадян, які голосували у дворах і на прибудинковій території

«Велика частина спостерігачів виїжджала з виборчими комісіями до громадян, які голосували у дворах і на прибудинковій території», ‒ повідомляють у відомстві.

У Громадській палаті Криму стверджують, що робота всіх громадських спостерігачів не передбачає оплати. Проте, ще напередодні голосування у кримському сегменті соцмереж з'явилися повідомлення про те, що ця робота не безкорислива і багато хто намагається таким чином заробити під час кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Популярний у Криму Telegram-канал «Крымский канал» пише, що «напередодні голосування щодо правок бюджетникам обіцяні додаткові виплати та щедрі відпускні».

«Люди керуються громадським темпераментом»

Представники кримської влади такі заяви називають фейками. Міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку підконтрольного Росії кримського уряду Михайло Афанасьєв сказав, що «фейкові вкидання активно поширюються соціоботами, заангажованими блогерами, спільнотами у соцмережах і деякими ЗМІ» і вважає за необхідне «дати їм жорстку відсіч».

Роботу громадських спостерігачів за оплату заперечує і голова російської Громадської палати Криму Григорій Йоффе.

Люди працюють абсолютно на громадських засадах і керуються тільки своїм громадським темпераментом

«У кількох соціальних мережах, на різних Telegram-каналах з'являються фейки про те, що громадські спостерігачі ‒ це люди, які отримують за це гроші. Не вірте їм, це повна брехня. Люди працюють абсолютно на громадських засадах і керуються тільки своїм громадським темпераментом», ‒ наголосив він в ефірі кримського телебачення.

До процесу публічного засудження тих, хто говорить про обіцяні виплати, долучилися і колеги Григорія Йоффе. Член підконтрольної Росії Громадської палати Криму Анжеліка Лучінкіна назвала авторів цієї інформації «недоумками», звернувшись до спостерігачів напередодні голосування.

Дуже прикро читати на свою адресу звинувачення в меркантильності та роботі за гроші

«Дуже прикро читати на свою адресу звинувачення в меркантильності та роботі за гроші, коли упродовж п'яти днів вам доведеться працювати абсолютно безкоштовно. Мені соромно за тих недоумків, які намагаються переконати вас у тому, що все купується і продається, а ви можете не встигнути на розпродаж. Цього року я і сама зареєструвалася громадським спостерігачем. Тому знаю про цей процес із перших вуст», ‒ сказала вона.

Інші громадські діячі пропонують притягувати авторів повідомлень про роботу спостерігачів за гроші до відповідальності «за всією суворістю закону за дискредитацію».