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Посланець від Фірташа. Що в ОП Зеленського робив до цього розшукуваний соратник олігарха? (№311)

Розслідування, яке нагадує голлівудський фільм-детектив, адже його фігурант декілька разів змінював імена, мав з-десяток паспортів та не одне громадянство, і перебував у міжнародному розшуку через підозри у кримінальних злочинах.

При цьому, був переговірником українського олігарха Дмитра Фірташа, зустрічався з адвокатом експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані, а ще балотувався у нардепи до Верховної Ради дев’ятого скликання.

Він привернув увагу журналістів «Схем», коли у супроводі численної охорони на початку цього року прийшов на зустріч в Офіс президента Зеленського.

Що він там робив? З ким зустрічався і в чиїх інтересах? І чому цей візитер має доступ до високих владних кабінетів, попри кримінальне минуле.

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