 Як депутати Зеленського ігнорують локдаун (СХЕМИ | №296)

Від часу, коли «Схеми» оприлюднили докази забороненої закритої вечірки Миколи Тищенка – заступника голови фракції «Слуга народу» та кума керівника ОП Андрія Єрмака – минув уже понад тиждень, втім ані президент Володимир Зеленський, ані його Офіс так і не відреагували на ситуацію. Та, як з’ясувалося, Тищенко – не єдиний представник президентської політсили, який ігнорує жорсткі карантинні обмеження, запроваджені в Києві ще від початку квітня, які є обов’язковими для всіх.



«Схеми» зафіксували, як ще один «слуга народу» під час локдауну неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі – саме тоді, коли заклади харчування могли працювати лише на виніс і доставку. А ще нардепи від монобільшості та низка представників «Слуги народу» в Київській облраді зібралися в елітному комплексі Koncha Zaspa Park, що на Обухівській трасі – у той час, коли той – відповідно до карантинних обмежень – не міг приймати відвідувачів.