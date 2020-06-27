З органічних відходів – добриво. Чи готові львів’яни сортувати сміття?

У Львові почали компостувати органічні відходи. Запрацювала міська станція з переробки такого сміття. Планують, що у рік зможуть переробити 30 тисяч тонн органічних відходів і використати цей компост, як добриво. При цьому зменшаться на 30-40% обсяги сміття, яке Львів щодня вивозить із міста. Принаймні, так обіцяють у мерії.

Місяць тому мешканці лише 50 квартир зі 160 Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Тичини 15» виносили харчові залишки і викидали їх в окремі два контейнери, які встановлені біля будинку. На сьогодні всі жителі збирають органічні відходи.

Ми зекономили гроші



«У літній період велика кількість органічних відходів викидається. Ми знали, що стартує пілотний проєкт від «Зеленого міста» і запровадили сортування таких відходів. Ми налагодили процес. Кожні три дні забирають заповнені 2 контейнери і нам ставлять порожні. Контейнер має спеціальні отворипо боках. Ми зекономили на оплаті за вивезення сміття 2000 гривень за цей час і ці гроші можемо скерувати на інші потреби», – каже голова ОСББ Тарас Колодій.

Біля свого будинку жителі насадили сакури і планують використати корисний компост, як добриво для рослин.

Переробляти можна рештки їжі, опале листя, суху траву, гілки, відходи тваринництва. Спершу харчові та садові залишки, які привозять від мешканців та підприємців на сортувальну станцію, скидають у спеціальні контейнери, де сміття протягом 72 годин проходять знезараження при підвищеній температурі. Зменшується і запах. А потім відбувається аеробний процес компостування, коли додається у відходи кисень, волога, глина.Триває дозрівання компосту 2 місяці і опісля його мешканці безкоштовно зможуть брати для присадибних ділянок. Однак у майбутньому цей компост мав би продаватись.

40% – це органіка, яку можна переробити

«Ми плануємо переробляти 30 тисяч тон харчових і садових відходів у рік. За останній рік Львів виробив 233 тисячі тонн сміття. У складі побутових відходів, які виводяться зі Львова, 40% – це органіка, яку можна переробити. Сьогодні найбільша проблема забезпечити окремий збір органічних відходів і надія на мешканців. Коли побачать коричневий контейнер для органіки, туди і викидати органіку, не кидати целофанові мішечки», – говорить Святослав Євтушенко, директор комунального підприємства «Зелене місто».

Планують переробляти всі органічні відходи

Наразі збудували частину сортувального майданчика, де зможуть переробляти від 2 до 5 тонн відходів у день. На реалізацію частини проєкту витрачено 17 мільйонів гривень із міського бюджету. Перевізники сміття встановили понад 10 контейнерів для органіки біля будинків ОСББ, планують ще півсотню, також забирають органічні відходи у закладах громадського харчування. Планують всі органічні залишки, які утворюються у Львові, компостувати.

Виконавчий комітет Львівської міської ради встановив тариф на надання послуг перероблення органічних відходів, а це 644 за тонну сміття.

Поруч із компостувальною станцією Львівська міська рада планує збудувати сміттєпереробний завод, про який міський голова Андрій Садовий говорить уже роками, відколи машини з львівським сміттям фіксують по всій Україні. На сьогодні чотири компанії зголосились будувати завод, зазначають у міській раді, його потужність мала б становити 240 тисяч тонн відходів на рік.

Однак проти будівництва заводу, як і роботи сортувальної станції, виступає група львів’ян, яка позивається з мерією. Люди не хочуть, щоб сміттєпереробний завод розташовувався у районі, де вони проживають. Ще наприкінці квітня Львівський окружний адміністративний суд закрив провадження про визнання незаконним рішення про будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові. Активісти подали апеляцію на це рішення і вимагають 8 липня онлайн трансляцію судового засідання.

У 2017 році Львів пережив сміттєвий колапс, який переріс у політичну площину. Тоді місто було завалене побутовими відходами і відтоді активно мовиться про потребу будівництва у місті сміттєпереробного заводу.