Армія РФ штурмує Степове, націлилася на «дорогу життя». Для чого утримувати Авдіївку?

Степове: запеклі бої. Армія РФ націлилася на дорогу життя?

Армія РФ штурмує Степове, що біля Авдіївки. Мета – перерізати логістику ЗСУ та «дорогу життя». Про це заявляє голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Тривають запеклі бої, утім Степове під контролем ЗСУ.

Що відбувається на місці? Яка ситуація в Авдіївці? Чому експерти заявляють про те, що ЗСУ мають залишити Авдіївку – мовляв, за кілька днів може бути пізно. Погляд з Авдіївського напрямку.

Авдіївка, Мар’їнка: штурми

Тим часом Мар’їнка на Донеччині – майже повністю зруйнована. А більша її частина, ймовірно, перебуває під контролем військ Росії. До таких висновків дійшли аналітики розвідки Великої Британії. Утім в Генштабі запевняють: місто під контролем ЗСУ, тривають бої.

Навіщо Росії Мар’їнка? Яке її стратегічне значення?

Брифінг Зеленського перед американськими сенаторами

Ввечері Президент Зеленський виступить перед американськими сенаторами на закритому брифінгу. Виступ пройде онлайн. Зеленський має поінформувати сенаторів США про стан війни та необхідність підтримки України.

Чому Зеленський вирішив звернутися до представників США? У США вирушають переговорники від України. Чи не запізно? Що буде із допомогою?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: