«До ворожки не ходи: Залужний виграє вибори, якщо вони відбудуться упродовж року». Інтерв’ю з Ігорем Гринівим

«Один із найбільших шляхів у голові, який відбувся, це було в голові самого президента Зеленського», – каже гість програми Радіо Свобода «Свобода Live» Ігор Гринів про зміну риторики глави української держави Володимира Зеленського з часів виграшу на виборах і до сьогодні.

Ігор Гринів – політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус», народний депутат України п'яти скликань.

У студії Радіо Свобода ми поговорили з ним про:

Зміну риторики Зеленського впродовж роботи на посаді президента.

Прогнози майбутніх виборів. Хто виграв би, якби вибори відбулись найближчим часом?

Те, чи мають шанси на виборах президента Залужний, Буданов та політки так званої «старої школи»: Тимошенко, Порошенко?

Поточну парламентську кризу і чому вона виникла?

Те, чи мають шанс на майбутніх парламентських та президентських виборах проросійські сили?

Політтехнолог Ігор Гринів вважає, що якщо президентські вибори відбудуться в найближчий рік – найбільші шанси на перемогу має Валерій Залужний. За його словами, у разі участі Залужного розклад сил уже фактично сформований і суттєво не зміниться.

Водночас, додає Гринів, за даними соціології, у першому турі лідером міг би стати Володимир Зеленський. Але проблема для чинного президента в тому, що голоси «невизначених» і виборців інших кандидатів до нього не переходять, наголошує політтехнолог.

«Він тримає лише своїх людей, які йому довіряють. А цього недостатньо для впевненої перемоги навіть у першому турі», – зазначає Гринів.

За його словами, наразі Зеленський і Залужний мають приблизно рівні позиції в соціології та періодично змінюються на першому місці.

Також у рейтингах з’явився новий гравець – Кирило Буданов, який ще пів року тому не розглядався як потенційний кандидат, каже Гринів, але вже претендує на третю позицію.

Гринів додає: жоден із «старих важковаговиків» не має шансів виграти президентські вибори. Серед них лише Петро Порошенко ще має парламентські перспективи.