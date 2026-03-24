«До ворожки не ходи: Залужний виграє вибори, якщо вони відбудуться упродовж року». Інтерв’ю з Ігорем Гринівим

«Один із найбільших шляхів у голові, який відбувся, це було в голові самого президента Зеленського», – каже гість програми Радіо Свобода «Свобода Live» Ігор Гринів про зміну риторики глави української держави Володимира Зеленського з часів виграшу на виборах і до сьогодні.
Ігор Гринів – політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів «Янус», народний депутат України п'яти скликань.
У студії Радіо Свобода ми поговорили з ним про:
- Зміну риторики Зеленського впродовж роботи на посаді президента.
- Прогнози майбутніх виборів. Хто виграв би, якби вибори відбулись найближчим часом?
- Те, чи мають шанси на виборах президента Залужний, Буданов та політки так званої «старої школи»: Тимошенко, Порошенко?
- Поточну парламентську кризу і чому вона виникла?
- Те, чи мають шанс на майбутніх парламентських та президентських виборах проросійські сили?
Політтехнолог Ігор Гринів вважає, що якщо президентські вибори відбудуться в найближчий рік – найбільші шанси на перемогу має Валерій Залужний. За його словами, у разі участі Залужного розклад сил уже фактично сформований і суттєво не зміниться.
Водночас, додає Гринів, за даними соціології, у першому турі лідером міг би стати Володимир Зеленський. Але проблема для чинного президента в тому, що голоси «невизначених» і виборців інших кандидатів до нього не переходять, наголошує політтехнолог.
«Він тримає лише своїх людей, які йому довіряють. А цього недостатньо для впевненої перемоги навіть у першому турі», – зазначає Гринів.
За його словами, наразі Зеленський і Залужний мають приблизно рівні позиції в соціології та періодично змінюються на першому місці.
Також у рейтингах з’явився новий гравець – Кирило Буданов, який ще пів року тому не розглядався як потенційний кандидат, каже Гринів, але вже претендує на третю позицію.
Гринів додає: жоден із «старих важковаговиків» не має шансів виграти президентські вибори. Серед них лише Петро Порошенко ще має парламентські перспективи.
