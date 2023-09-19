Перший «Рамштайн» Умєрова, Зеленський у США: ATACMS будуть?

- У Нью-Йорку розпочалася 78-а сесія Генеральної асамблеї ООН. До Нью-Йорка приїхали очільники понад 150 держав світу, зокрема президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. У своїй промові Джо Байден сказав, що США «хочуть більш безпечного, квітучого, рівноправного світу для всіх людей», в якому «жодна нація не зустрічає виклики на самоті». Водночас, за словами президента США, Росія сподівається, що світ «втомиться і дозволить їй розчавити Україну без наслідків». Зеленський виголосить свою промову після 19:00 за Києвом. Виступ українського президента Радіо Свобода буде транслювати наживо з подальшим обговоренням у студії.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров 19 вересня вперше узяв участь у засіданні формату «Рамштайн», що проходить у Німеччині. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін. Він почав виступ з подяки Олексію Резнікову «за його важку працю та самовідданість і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі», водночас Остін відмовився коментувати своє ставлення до прохання України надати далекобійні ракети ATACMS. Результати 15-го засідання у форматі «Рамштайн» будемо обговорювати в ефірі «Свобода Live».
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