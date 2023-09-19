Перший «Рамштайн» Умєрова, Зеленський у США: ATACMS будуть?

1 Ердоган заявив, що «солідарний» з Росією і вірить Путіну 42027 views

2 У Львові через атаку дронів виникла пожежа, є постраждалі 18520 views

3 Експорт зерна: Польща може заблокувати вступ України до ЄС 16400 views

4 Удар по ринку в Костянтинівці був «трагічною невдачею» ЗСУ – The New York Times 9272 views

5 Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України 6113 views

6 Україна разом з країнами НАТО готується розміновувати Чорне море – Генштаб ЗСУ 2688 views

7 Упродовж ночі вибухи чули в Кривому Розі, Одесі та на Хмельниччині 2158 views

8 На Хмельниччині уламки збитих ракет пошкодили залізничну колію – влада 1974 views

9 «Російське суспільство виростило другого Гітлера» – Зеленський про Путіна 1859 views