Розстріл на Черкащині: чому мовчить поліція і хто винен?

Кілька тижнів тому сталася стрілянина на Черкащині, в якій загинули військовий та четверо поліцейських. Ветерани тоді вимагали провести справедливе розслідування. Після цього очільник обласної поліції Олег Гудима тимчасово припинив виконання обов’язків.

Чи вдалося встановити, що трапилося насправді?

Чому вирішив заговорити депутат, ім’я якого неодноразово спливало у цій історії?

Чи вдасться це об’єктивно розслідувати?

Чому узагалі стали можливі ці події і хто винен у розборках?

Чому депутати ВР так і не створили ТСК?

І яка роль поліції?

27 січня український інформаційний простір сколихнула новина про загибель чотирьох поліцейських на Черкащині (в селі Нехворощ). За офіційною версією поліції, правоохоронці проводили слідчі дії, щоб встановити причетність місцевого жителя до тяжкого злочину.

Коли чоловік побачив поліцейських, він нібито спробував втекти до лісу. А під час затримання – відкрив вогонь, внаслідок чого четверо поліцейських загинули, а п’ятий – отримав поранення.

Спецпризначенці ліквідували стрільця на місці. Ветерани кажуть, йдеться про їхнього побратима Сергія Русінова, у якого, за однією із версій, міг бути конфлікт із місцевим депутатом через земельні паї.

Поліція пізніше повідомила, що під час обшуку в його будинку нібито знайшли зброю, боєприпаси та наркотичні речовини.

Голова Національної поліції Іван Вигівський назвав його «холоднокровним вбивцею» і закликав не героїзувати його, зазначивши, що статус ветерана не є виправданням.

Частина військових і ветеранів поставилася до офіційної версії з недовірою. Вони наголосили, що не виправдовують злочин, але вимагають справедливого розслідування.

Сина загиблого ветерана Олександра Русінова визнали потерпілим у справі. В ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Live» він заявив, що вимагає покарання винних і очікує результатів експертиз, які мають встановити обставини загибелі його батька.

На його думку, дотримання поліцейськими закону та протоколів могло б запобігти трагедії.

«Вони просто виконували злочинний наказ», – зазначив Олександр Русінов.

Він також наголосив, що впевнений: жодних наркотичних речовин у батька не було. Зброя, яку нібито знайшли під час обшуку, за його словами, також викликає сумніви. На запитання, як ці речі могли опинитися в будинку, він відповів: «Так само, як і зникли речі після обшуку… Це побутові речі, але вони позникали: документи, ноутбук і різні дрібниці – зокрема ключі від машини», – каже Олександр Русінов.

Він додав, що не знав про можливий конфлікт батька з депутатом і не може стверджувати, чи він узагалі був. Земельне питання, за його словами, справді фігурує у справі, однак це не єдина обставина – питань значно більше.

Подібних трагедій можна було б уникнути, якби поліцейські мали реальний бойовий досвід і розуміли психологічний стан ветеранів, кажуть опитані Радіо Свобода експерти. Адже служба на фронті допомагає оцінювати ризики під час обшуків і затримань, а також помітити наявність зброї чи ознаки ПТСР. Коли ж поліцейські та ветерани не «на одній хвилі», навіть звичайна слідча операція може обернутися трагедією.