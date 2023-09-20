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Політика

Зеленський у США: корупція, зброя, гарантії безпеки. Україна – Польща: зерно розбрату?

  • Президент України Володимир Зеленський візьме учать у відкритих дебатах Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй на тему: «Дотримання принципів та цілей Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру та безпеки України». Росію, яка обіймає місце постійного члена Радбезу, представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Уперше від початку повномасштабного вторгнення український президент опиниться із російською делегацією в одному просторі – на полях Генасамблеї ООН.

Деталі – у програмі «Свобода Live» о 18:00 на @Радіо Свобода:

  • МЗС Польщі викликало посла України та передало рішучий протест польської сторони заявам президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, йдеться у повідомленні. А президент Польщі порівняв дії України з ситуацією людини, яка тоне і хапається за соломинку, та сказав, що у справі українського зерна він та польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів.
  • Міноборони Азербайджану заявив про домовленість щодо припинення вогню у Нагірному Карабаху. Повідомлялося, що досягнуто домовленості про призупинення «локальних антитерористичних заходів» 20 вересня 2023 року о 13:00. Що відбувається в регіоні і яка роль Росії у цьому протистоянні?

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