Діти намагаються втекти з РФ. В Криму знищили 2 катери? Евакуація з Сектора Гази

1 Держдеп США відреагував на заяву Зеленського щодо виборів у 2024 році 42615 views

2 Розвідка Британії: диверсії на залізниці залишаються серйозною проблемою для влади Росії 27979 views

3 У Москві дружини мобілізованих уперше провели пікет – вимагають повернути чоловіків додому 25139 views

4 Влада РФ заявила, що поряд із пошкодженим у жовтні Балтійським газопроводом було зіпсовано телекомунікаційний кабель 18029 views

5 У ISW зробили припущення, як Путін буде використовувати війну у своїй президентській кампанії 16662 views

6 У Раді відмовились назвати прізвища помічників нардепів – «Схеми» 16015 views

7 У ВР відмовились повідомити, куди і навіщо відряджали депутатів за кордон у 2023 році 8673 views

8 «Це може бути серйозним викликом» – голова комітету Ради інтеграції України до ЄС про претензії Польщі та Угорщини 8331 views

9 Зеленський каже, що Україна має план, як боротися далі з силами РФ 4752 views