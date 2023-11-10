Діти намагаються втекти з РФ. В Криму знищили 2 катери? Евакуація з Сектора Гази

- Російські та українські медіа пишуть, що внаслідок удару по окупованому Скадовську в Херсонській області напередодні є загиблі серед російських високопоставлених офіцерів. Попередньо, удар нанесли з системи залпового вогню HIMARS. Що відомо про інцидент станом на цю хвилину, як себе поводить окупаційна влада міста та як живе окупований Скадовськ?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного майору Частякову. Йдеться про придбання, носіння та збут вибухових пристроїв. Що вдалось дослідити слідству з моменту загибелі військового – розпитаємо у представників Держбюро розслідувань.
- З Сектора Гази вдалось евакуювати 89 українців. Як це вдалося? Скільки ще українських громадян потребують порятунку з небезпечного місця та коли чекати на новини про їхнє повернення.
- Одна із найважчих тем війни – повернення українських дітей. Як і тих, хто вимушено виїхав за кордон, так і тих, кого примусово вивезли до Росії. Голова правління «Української мережі за права дитини» каже, що є ризики втратити велику кількість із них. Окремо також є діти, які чекають на нові сім'ї, адже втратили своїх батьків під час бойових дій. Про усі ці випадки та як допомогти цим дітям – говоримо у нашій трансляції попереду.
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