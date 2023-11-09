Загибель помічника Залужного: ДБР повідомило підозру офіцеру, який подарував гранати

Державне бюро розслідувань повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому 6 листопада Геннадію Частякову.



Як повідомляє пресслужба бюро, його підозрюють у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).



«Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв», – йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, ще дві гранати офіцер продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.



Як додають у бюро, ввечері 6 листопада під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув. Водночас у МВС раніше зазначали, що військовий «дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові». Повідомлялося, що «до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши вибух».

Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії у кримінальному провадженні, основна версія – нещасний випадок.

6 листопада ввечері стало відомо, що внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син зазнав поранень. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загиблим є його помічник, майор Геннадій Частяков.

У МВС повідомили, що загибель Частякова спричинив подарунок від одного з колег на день народження – одна з шести гранат нового західного зразка.

Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Цей чоловік, як повідомили у МВС, розповів, що попереджав Геннадія Частякова про справжність гранат. Правоохоронці припускають, що, ймовірно, «загиблий не повірив в цю інформацію». 7 листопада кримінальне провадження щодо вибуху гранати передали до Державного бюро розслідувань.