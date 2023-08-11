Сили РФ наступають на Харківщині. У Одесі можуть відкрити пляжі, хоча військові проти

- Мало зброї для витіснення загарбників
В України досі недостатньо зброї, щоб змінити баланс у війні на свою користь. Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив польський президент Анджей Дуда. Що відбувається на фронті?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:
- Не примусова, а обов'язкова евакуація
З Куп'янського району, що на Харківщині, вивезуть людей, що живуть близько до лінії фронту. Наскільки там небезпечно?
Який механізм повернення українців із окупованих територій вдалося налагодити за півтора роки війни?
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