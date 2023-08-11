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Україна

Сили РФ наступають на Харківщині. У Одесі можуть відкрити пляжі, хоча військові проти

Російська армія атакує на Харківщині. Наскільки загрозливою є ситуація?
  • Мало зброї для витіснення загарбників

В України досі недостатньо зброї, щоб змінити баланс у війні на свою користь. Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив польський президент Анджей Дуда. Що відбувається на фронті?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

  • Не примусова, а обов'язкова евакуація

З Куп'янського району, що на Харківщині, вивезуть людей, що живуть близько до лінії фронту. Наскільки там небезпечно?

Який механізм повернення українців із окупованих територій вдалося налагодити за півтора роки війни?

  • Серпень в Одесі: пляжі і міни
Одеська влада звітує про готовність окремих пляжів до відкриття, але військові – проти такого рішення, бо небезпека детонації мін і досі залишається. То яким буде серпень у курортному місті?
  • 100 рублів за 1 долар
Російський рубль сягнув курсу майже 100 рублів за долар і це найслабший показник за останні 16 місяців. У чому причина і як на це зреагує російська економіка?

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