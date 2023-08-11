Сили РФ наступають на Харківщині. У Одесі можуть відкрити пляжі, хоча військові проти

Мало зброї для витіснення загарбників

В України досі недостатньо зброї, щоб змінити баланс у війні на свою користь. Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив польський президент Анджей Дуда. Що відбувається на фронті?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Не примусова, а обов'язкова евакуація

З Куп'янського району, що на Харківщині, вивезуть людей, що живуть близько до лінії фронту. Наскільки там небезпечно?

Який механізм повернення українців із окупованих територій вдалося налагодити за півтора роки війни?

Серпень в Одесі: пляжі і міни

Одеська влада звітує про готовність окремих пляжів до відкриття, але військові – проти такого рішення, бо небезпека детонації мін і досі залишається. То яким буде серпень у курортному місті?

100 рублів за 1 долар

Російський рубль сягнув курсу майже 100 рублів за долар і це найслабший показник за останні 16 місяців. У чому причина і як на це зреагує російська економіка?