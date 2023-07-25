Український наступ відстає від графіка, але йде за планом, каже міністр оборони України Олексій Резніков. Причина в боєприпасах, артилерійських снарядах та системах. Чому західні партнери зволікають з наданням необхідного для Збройних сил України озброєння? Та як це впливає на хід війни?

5 мільярдів гривень – це вартість війни на день. За ці пів року на оборонну сферу пішло понад 670 мільярдів гривень. І це майже половина від українського бюджету. Як він наповнюється? На що не вистачає грошей?

Китай таємно відправляє у Росію обладнання для оснащення російської армії, пише Politiko. Лише БПЛА за цей рік було надано на суму понад 100 мільйонів доларів. З якими країнами Росія торгує попри санкції? Про які суми йдеться? Та яку зброю, завдяки цій співпраці, армія РФ використовує на фронті?

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