«На килим» за допис у соцмережах. Що дозволено військовим, а що – ні?

Військовий не має права критикувати командування? Чи може він вийти на мирну акцію протесту або написати допис у соцмережах без ризику отримати догану? Чи може командування видати наказ записати відео на підтримку військово-політичного керівництва? Після акцій на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова ці питання стали предметом дискусій.

Окремі військовослужбовці заявляють про тиск через публічну позицію, зокрема через заклики до протестів та критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У Генштабі заперечують існування наказів, які забороняють військовим висловлюватися. Радіо Свобода з’ясовувало, де проходить межа між військовою дисципліною та правом на свободу слова.

Одним із військових, чия публічна позиція привернула увагу командування, став Дмитро Козятинський – колишній бойовий медик медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі».

Він звільнився зі служби близько року тому. Саме Козятинський є організатором мирних акцій в Києві на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова та проти чинного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У соцмережах чоловік активно закликає людей долучатися до акцій.

За словами начальниці медичної служби «Ульф» Аліни Михайлової, після цих закликів їй зателефонували представники Командування Сил безпілотних систем із проханням терміново повідомити, у якому підрозділі проходив службу Козятинський.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді відкинув звинувачення у переслідуванні військових.

Сам Козятинський в ефірі Свобода Live заявив, що пов'язує інтерес до своєї особи саме з організацією протестів.

« Я думаю, що це не сподобалося головкому Сирському. Звільнення Сирського зараз буде одним із головних закликів на протесті», – сказав він.

За словами Козятинського, він також знає інших військовослужбовців, які зазнавали тиску через публічне висловлення власної позиції.

Що кажуть військові?

Радіо Свобода зв'язалося з одним із військовослужбовців ЗСУ, який в своїх соцмережах закликав людей доєднуватися до акцій протесту та висловлював свою думку щодо військово-політичного керівництва, а згодом написав, що його «викликають на килим». З міркувань безпеки ми не вказуємо його ім'я та місце служби.

« Я написав про килим, а наступного дня почали спускати розпорядження, проводити інформування особового складу: ніякої участі в політичних заходах, в тому числі і в соцмережах . Типу це сіє розбрат тощо... Хочу віддати належне своєму командиру, він мене викликав і сказав «якщо ти кудись лізеш, будь готовий, що я не витягну і вже ніхто не допоможе, добре думай, що ти робиш».



Інший військовослужбовець, який також публічно висловлює підтримку Михайлу Федорову та підтримує відставку Олександра Сирського, написав, що мовчати не буде, навіть якщо йому дадуть догану чи командування зробить зауваження, як це було з його побратимами.

«Я можу підтвердити, що мої побратими з інших бригад ЗСУ й інших родів військ отримували зауваження стосовно публічних виступів проти військового командування та влади » – повідомив військовослужбовець ЗСУ Радіо Свобода.

Аналітики DeepState написали, що раніше військові могли відкрито критикувати, наприклад, реформу контрактної служби, і це не викликало звинувачень у порушенні дисципліни. На думку аналітиків, розмови про цензуру почалися лише після того, як критика стала стосуватися особисто головнокомандувача.

Зі свого боку про тиск на військових також повідомив колишній радник міністра оборони, волонтер та блогер Сергій Стерненко.

У Генеральному штабі ЗСУ стверджують , що заяви щодо існування якихось розпорядчих документів Головнокомандувача або Генштабу, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв’ю та заяви, не відповідають дійсності.

Радіо Свобода звернулося до ГШ ЗСУ з питаннями про те чи відповідають утиски військових через власну позицію дійсності?

Що дійсно заборонено військовослужбовцям?

Військовослужбовці, як і інші громадяни України, мають право на вільне висловлення своїх поглядів та участь у мирних акціях, зокрема щодо роботи командування. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив Олександр Пашинін, директор департаменту юридичного забезпечення апарату офісу військового омбудсмана. Якщо військовий долучився до мирної акції у свій вільний від несення служби час, підстав для дисциплінарної відповідальності немає.

Водночас військові мають дотримуватися вимог статутів, правил етики та не розголошувати службову інформацію.

« Будь-який наказ про заборону висловлюватися військовослужбовцю буде трактуватися як незаконний. Жодним нормативно-правовим актом не встановлено можливості видачі такого наказу», – зазначив він.

«Була вказівка по ЗСУ». Про відео на підтримку Сирського.

« Була вказівка по збройних силах України, саме підрозділах ЗСУ. Головком має повноваження такі розпорядження давати по Збройних силах безпосередньо, тому вони були. Ви бачили навіть частину деяких відео, які були. Багато з комбригів, за що я їм вдячний сьогодні, не зробили цього, не записали такі речі підтримки» – сказав Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог в ефірі Свобода Live .

За словами одного з військових, скриншоти яких надав Стерненко, уранці 18 липня командирам бригад надійшла вказівка записати й до 17:00 оприлюднити відео на підтримку Сирського. Стерненко показав відео воїнів 214 ОШБ, яких, за його словами, змусили записати відеозвернення на підтримку Сирського.

Про те, що військовим ЗСУ наказують записувати відео на підтримку Сирського повідомляють і джерела Української Правди.

Накази про підтримку того чи іншого командира – незаконні?

« Це можна трактувати як незаконний наказ, тому що він не пов'язаний з проходженням військової служби і не має жодного відношення до військової служби і є відповідні статті Кримінального кодексу і відповідні підстави для притягнення такого командира, який видає такі незаконні накази » – пояснив Олександр Пашинін.

У той же час Пашинін зазначив, що від першого дня акцій на підтримку ексміністра оборони Федорова, тобто з 16 липня, жодної скарги про примусову підтримку командування або заборону висловлювання в соцмережах, до Офісу військового омбудсмана не надходило.



Експерт вбачає можливу причину в тому, що військових саме просять записувати подібні відео, а не видають наказ на таку дію.

Якщо ваші права порушили?

Якщо військовослужбовець вважає, що його права порушують – зокрема, змушують публічно підтримувати когось або, навпаки, забороняють висловлювати власну позицію, – він може повідомити про такі дії, також військовий може оскаржити догану, якщо не згоден з нею.

За словами Пашиніна, наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності можна оскаржити до вищого військового командування або до суду. Крім того, військовослужбовець має право звернутися до Офісу військового омбудсмана, який перевірить, чи були дотримані його права під час службового розслідування.

Якщо омбудсман виявить порушення, офіс може надати командуванню рекомендації та ініціювати перевірку дій командира, який ухвалив дисциплінарне рішення.



