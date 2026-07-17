Генштаб ЗСУ заперечує заборону для військових на публічні виступи та спілкування з медіа

У Генеральному штабі ЗСУ стверджують, що заяви щодо існування якихось розпорядчих документів Головнокомандувача або Генштабу, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв’ю та заяви, не відповідають дійсності.



Водночас у штабі заявляють, що за необхідності уточнення окремих аспектів щодо комунікаційної діяльності у війська направляються відповідні розпорядження, доручення тощо – одне з останніх таких розпоряджень стосувалося виключно поширення інформації щодо змін оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа, на офіційних сторінках у соцмережах.



У Генштабі зазначають, що йдеться насамперед про безпеку застосування військ (сил) та інформаційну безпеку.



«Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не містилося», – наголошують в штабі.

У соцмережах поширили повідомлення щодо нібито тиску на військових, зокрема, на це звернув увагу ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко.

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У Києві та низці інших містах другий день тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. На цих акціях, серед іншого, звучать вимоги про відставку Сирського.

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Головнокомандувач ЗСУ не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».



