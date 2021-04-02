Черги швидких, пацієнти у коридорах, виснажені медики. На Львівщині критична ситуація з COVID-19

Львів і Львівщина у числі лідерів щодо захворюваності на COVID-19. За останню добу 1668 нових підтверджених випадків, 21 людина померла. У лікарнях створюють додаткові місця. Сьогодні у шпиталі швидкої допомоги вишукувалась черга з автомобілів, які привезли хворих на шпиталізацію.

Біля приміщення Львівської лікарні швидкої допомоги протягом дня черга з медичних автомобілів із пацієнтами з підтвердженим COVID-19. Кожна людина буде госпіталізована. Адже тут є місця. Загалом у шпиталі 650 ліжок. Нині лікуються 490 пацієнтів із COVID, 43 перебувають у реанімації, 16 – на апаратах штучної вентиляції легень.

Пацієнти розповідають Радіо Свобода свої історії лікування:

«Я восьмий день у лікарні. Привезли сюди з температурою 40, ставили крапельниці, все пішло на поправку, піднялась сатурація до 95. Думаю, що в неділю – додому. Це я вже вдруге маю COVID. Перший раз пройшло більш-менш, а другий – гірше», – розповідає Микола.

«Кілька днів тому сюди поклали у важкому стан, тиск, пульс високі. Не дай Боже нікому захворіти, тяжка, страшна хвороба, людина труситься, все тіло труситься, не можеш собі раду дати, слабість. Чоловік перший захворів, але легше, у нього три дні була висока температура, лихоманка. Не мав запалення, виходить із того. А я, мабуть, більше вірусу отримала, маю ураження легень», – каже Марія.

«Я прибула у дуже тяжкому стані. Три тижні сьогодні у лікарні. Ще на кисні, але по 20 хвилин. Ліки дають, щось треба і докупити, чого немає. Всі системи, всі шприци, все безкоштовно. Моя донька навіть не каже, скільки витратила на ліки. Для неї головне, щоб я одужала, потім борги віддамо, бо ми не дуже розкошуємо. Лікарня тут шикарна, можна помитись, медперсонал працює на виснаження, я ж бачу щодня їх», – говорить Світлана.

На сьогодні у «ковідне» відділення повністю перетворили приміщення медичного коледжу післядипломної освіти, що входить у комплекс лікарні швидкої допомоги. Радіо Свобода тут побувало 27 січня, і тоді на першому поверсі, лише у кількох палатах, лікувались 33 пацієнти. За понад два місяці ситуація змінилась кардинально. Хворі із коронавірусною інфекцією тепер у палатах, у спортивному залі, коридорах. Ліжко біля ліжка, кисневі маски, концентратори.

Керівниця центру терапії лікарні швидкої допомоги Марта Сайко розповіла, що ситуація дуже складна. Зараз надходять пацієнти у більш важкому стані, аніж це було наприкінці січня. Тоді медики прогнозували, що буде спалах коронавірусної інфекції і пояснювали причини – безвідповідальність населення скупчення людей у період різдвяних свят, відпочинок у горах.

Лікування триває довший період

«Ми виписуємо у день 20-25 осіб, а поступає 40-50. Зараз важче працювати, бо перебіг захворювання складний, більше хворих, є люди з тромбозами, інфарктами, інсультами. Та й вік пацієнтів помолодшав, тепер десь 45-50 років. Раніше були старші. Лікування у стаціонарі тепер триває довший період, більш агресивна терапія.

Всіх оглянути, послухати, поставити крапельниці, зробити укол – наші медсестри зайняті на всі 300%. Після зміни у працівників болять спини, підскакує тиск. Емоційно стало дуже і дуже складно працювати, бо хворі хочуть до себе дуже багато уваги, тому що вони у важкому стані. Ситуація просто критична. Дуже населення не відповідальне. До хворих із COVID хочуть заходити родичі!? Не всі пацієнти з розумінням ставляться до медперсоналу. Якщо антибіотик не в певну годину, то вже телефонують на гарячу лінію, скаржаться, але це не катастрофа на годину пізніше зробити укол. Ми не зацікавлені, щоб пацієнтам було зле, ми хочемо, щоб вони пішли своїми ногами додому.

У нас є центральні точки кисню, концентратори. Є пацієнти, що їм кисень не потрібен, просимо змінити ліжко, щоб іншій людині у гіршому стані дати кисень, але відмовляються звільнити місце. Таких емоційних навантажень дуже багато. Чомусь кожен думає лише про себе. З такою прогресією хвороби важко сказати, що буде далі», – каже Марта Сайко.

Медсестри «ковідного відділення» говорять про те, що дуже багато надходить на стаціонар хворих, по троє-четверо одночасно, всі – у важкому стані. Тому є велике навантаження у роботі.

Морально важко

«Люди переносять важко, хворіють. Морально важко, фізично теж, бо ми перебуваємо у костюмах цілодобово, це непросто. Зміна 6 годин і потім година перерви, замінюємо одна одну, щоб переодягнутись», – зауважила Маріанна Лозій, медсестра лікарні швидкої допомоги.

310 людей госпіталізовано за добу

За останню добу до лікарень Львова та області із діагнозом COVID-19 госпіталізували 310 людей. У реанімації перебуває 236 людей, з них на апаратах ШВЛ – 68. Загалом на стаціонарному лікуванні перебуває 3282. Найбільше у лікарні швидкої допомоги, у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн і репресованих.

У Центрі легеневого здоров’я повідомляють про те, що від сьогодні тут можуть лікувати 300 пацієнтів з ковідними пневмоніями і забезпечити їх якісним киснем. До 1 травня планують розгорнути ще 100 додаткових ліжок із централізованою подачею кисню для пацієнтів із ускладненнями COVID-19. Стабільна кількість пацієнтів, 220-230, в обласній інфекційній лікарні. Однак у ці два обласні шпиталі покласти пацієнтів неможливо, розповіли Радіо Свобода медики кількох поліклінік Львова.

Борис Магола, заступник головного лікаря комунального підприємства «4-а міська поліклініка Львова», координатор Сихівського району щодо госпіталізації, говорить про те, що на сьогодні у 90% людей підтверджується позитивний ПЛР-тест. З них шпиталізують 20-30%. За цей тиждень поклали у лікарні 30 людей, з них двоє осіб мусіли чекати на місце протягом ночі.

Сатурація менше 92 – показ до госпіталізації

«Система госпіталізації проста, опрацьовано алгоритм, як мають оцінити важкість стану, за певними показниками. Все чітко виписано, якщо різко падає сатурація, менше 92, то це показ до госпіталізації. Коли сімейний лікар оцінив стан пацієнта, то скидає мені інформацію і я контактую з начмедами лікарень, куди можу шпиталізувати людину. Можна викликати швидку або людина може самостійно добратись до лікарні. Наша профільна лікарня – 8-а міська, а також маємо право шпиталізувати у лікарню швидкої медичної допомоги, є ще 5-а лікарня, але там мало ліжок», – каже Борис Магола.

За його словами, медичний персонал поліклініки працює на виснаження. Цього тижня померла від COVID одна з найкращих медсестер цього медичного закладу.

Медики сподіваються, що після посиленого карантину, через два-тижні ситуація більш-менш стабілізується і буде менша кількість інфікованих і шпиталізованих пацієнтів. Бо, в іншому випадку, доведеться відбирати хворих: кому подарувати шанс на життя і шпиталізувати, а кого залишати вдома у важкому стані помирати. А це найгірший сценарій, який можна лише собі уявити, наголошують лікарі.