Видання The Times звинуватило російський телеканал НТВ в расизмі через пародії на Барака Обаму

Британське видання The Times звинуватило російський телеканал НТВ у расизмі, закликавши Європейський союз футбольних асоціацій переглянути контракт із власником НТВ, компанією «Газпром», яка є одним із найбільших спонсорів головного європейського футбольного турніру – Ліги Чемпіонів УЄФА.

ЗМІ звернуло увагу на те, що в минулі вихідні в програмі НТВ «Міжнародна пилорама» з Тиграном Кеосаяном з'явилася, як стверджується, «расистська» пародія на екс-президента США Барака Обаму.

Трансляція НТВ може поставити в незручне становище УЄФА, керівний орган європейського футболу, оскільки він прагне активізувати свої зусилля у боротьбі з расизмом

У матеріалі The Times зазначається, що акторка в образі Обами, обличчя якої було вимазане темною фарбою, співала колись популярний у Росії поп-хіт «Я шоколадний заєць», президентство Обами було назване «темною стороною» американської історії, а ведучий Кеосаян, розмовляючи з нібито колишнім лідером США, заявив, що в Росії його можуть «прийняти за циганку».

«Трансляція НТВ може поставити в незручне становище УЄФА, керівний орган європейського футболу, оскільки він прагне активізувати свої зусилля у боротьбі з расизмом», – пише британське ЗМІ і наводить коментар представника міжнародної організації Fare, яка разом із УЄФА веде антирасистську кампанію.

«Як спонсори найбільшого клубного змагання в світовому футболі, яке ставить собі за мету пропаганду позитивних цінностей, «Газпром» повинен зробити заяву зараз і гарантувати, що подібний прояв расизму більше не повториться», – заявив представник Fare.

За один ефір подружжя отримує близько п’яти мільйонів рублів

Окремо The Times зазначає, що ведучий «Міжнародної пилорами» є чоловіком Маргарити Симоньян, головного редактора телеканалу Russia Today, «що фінансується Кремлем», і що саме Симоньян пише для програми сценарії. «За один ефір подружжя отримує близько п’яти мільйонів рублів (64 тисячі доларів у перерахунку – ред)», – стверджує британське видання.

Наприкінці статті The Times звертає увагу на те, що згідно з останнім соціологічним опитуванням незалежного російського соціологічного «Левада-Центру», 28 відсотків росіян вважають, що чорношкірим людям слід заборонити в’їзд в їхню країну.

У компанії «Газпром» відмовилися коментувати статтю в The Times, в УЄФА на запит британського видання поки що не відповіли, а Маргарита Симоньян написала в своєму твітері, що її чоловік, «як людина, що є частиною етнічної меншини в Росії, регулярно жартує в ефірі над своїм великим етнічною носом і своєю приналежністю до чорних».

Симоньян закликала британських журналістів «погуглити, які етнічні групи називають «чорними» в Росії».