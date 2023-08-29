Битва за Токмак розпочалась? Росія перекидає десантників на Південь

29 серпня український Генштаб повідомив про успіхи Сил оборони на південь від нещодавно звільненого Роботиного Запорізької області.
«У напрямку Новоданилівка-Вербово мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневої поразки артилерією за виявленими цілями противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – повідомили в українському командуванні.
Саме на цих рубежах, на які зараз вийшли ЗСУ, розпочинається «лінія Суровікіна» – бетонні укріплення агресора із «зубами дракона». Російське командування, реагуючи на розширення лінії бойового зіткнення з ЗСУ, поспіхом перекидає на південь від Роботиного свої оперативні резерви – здебільшого, мобільних бійців повітряно-десантних військ ЗС РФ, яких можна швидше передислокувати з інших ділянок фронту.
Напрямок на південь від Оріхова називають Мелітопольським: звільнення Роботиного відкриває ЗСУ шлях до Токмака за 20 кілометрів від нього, а від останнього – на Мелітополь. Його мер Юрій Федоров повідомив, що місцева колабораційна влада почала готуватися тікати в інші безпечніші місця.
Головні питання випуску:
Чому успіхи ЗСУ на південь від Роботиного, судячи з усього, стали несподіванкою для Росії?
Чи є ризик того, що агресор зможе завадити наступу України на Півдні до осіннього бездоріжжя?
І якою може бути битва за Токмак?