Трамп гратиме в гольф, поки готуватиметься до саміту з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що він сподівається зіграти в гольф на своєму полі в Шотландії напередодні саміту з Володимиром Путіним. На підготовку до саміту може вплинути і той факт, що США в п'ятницю висунули офіційні звинуваченні проти росіян за втручання у вибори 2016 року в США.

Під час нашумілої поїздки до Європи Трамп повчав членів військового альянсу НАТО, критикував Німеччину за її залежність від російської енергетики та шокував Великобританію, публічно критикуючи стратегію прем'єр-міністра Терези Мей щодо «Брекзиту».

Трамп вибачився перед Терезою Мей за фурор, викликаний його нищівною публічною критикою, звинувативши «фальшиві новини» і пообіцявши взамін двосторонню торгівельну угоду з Британією після того, як вона вийде з Європейського Союзу в березні.

Поки Трамп чаював із королевою Єлизаветою, Міністерство юстиції США засудило 12 російських шпигунів, які крали дані з кампанії кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Трамп неодноразово заявляв, що розслідування підозрюваного російського втручання у вибори в США 2016 року, яке він вважає «полюванням на відьом», ускладнює для нього укладення основних угод із Москвою.

Після зустрічі з королевою у замку Віндзор Трамп попрямував до Шотландії, де народилася його мати, Мері Енн, і де він володіє полем для гольфу, перед своєю понеділковою зустріччю в Гельсінкі з Путіним.

«Буду у Trump Turnberry протягом двох днів зустрічей, дзвінків і, сподіваюсь трохи гольфу – моя основна форма вправ! – написав Трамп у Twitter. – Погода прекрасна, і це місце неймовірне! Завтра я їду до Гельсінкі на понеділкову зустріч із Володимиром Путіним».