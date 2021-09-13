Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

13 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Ріа ван дер Стін, яка втратила у катастрофі МН17 батька і мачуху, була першою з членів родин загиблих, хто дав свідчення 6 вересня

Які події очікуються?

  • В Женеві відбудеться міжнародна конференція донорів для допомоги Афганістану, скликана за ініціативою генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
  • В Страсбурзі розпочнеться чергова сесія Європейського парламенту.
  • В Окружному суді Гааги продовжаться слухання у справі збитого малайзійського авіалайнера рейсу МН17 у небі над окупованою частиною Донбасу в липні 2014 року.

Цей день в історії

  • 1693 року в Чернігові помер Лазар Баранович, церковно-політичний діяч, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський, – один із найосвіченіших представників вищого українського духовенства свого часу і вчитель майбутнього гетьмана Івана Мазепи.
  • 1993 року у Вашингтоні за посередництва президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін і голова виконкому Організації визволення Палестини Ясер Арафат підписали Декларацію про принципи палестинської автономії, яка мала на меті покласти край конфлікту навколо статусу території між рікою Йордан і Середземним морем, котрі обидва народи вважають своєю батьківщиною.
  • 1999 в Москві стався вибух у 8-поверховому житловому будинку на Каширському шосе. Загинули 124 мешканці – майже всі люди, які були у ньому в момент вибуху.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG