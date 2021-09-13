13 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- В Женеві відбудеться міжнародна конференція донорів для допомоги Афганістану, скликана за ініціативою генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
- В Страсбурзі розпочнеться чергова сесія Європейського парламенту.
- В Окружному суді Гааги продовжаться слухання у справі збитого малайзійського авіалайнера рейсу МН17 у небі над окупованою частиною Донбасу в липні 2014 року.
Цей день в історії
- 1693 року в Чернігові помер Лазар Баранович, церковно-політичний діяч, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський, – один із найосвіченіших представників вищого українського духовенства свого часу і вчитель майбутнього гетьмана Івана Мазепи.
- 1993 року у Вашингтоні за посередництва президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабін і голова виконкому Організації визволення Палестини Ясер Арафат підписали Декларацію про принципи палестинської автономії, яка мала на меті покласти край конфлікту навколо статусу території між рікою Йордан і Середземним морем, котрі обидва народи вважають своєю батьківщиною.
- 1999 в Москві стався вибух у 8-поверховому житловому будинку на Каширському шосе. Загинули 124 мешканці – майже всі люди, які були у ньому в момент вибуху.
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